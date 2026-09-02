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Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν ελαφρά σήμερα παρά την κλιμάκωση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, καθώς ο Κινέζος πρόεδρος Σι είπε πως η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής «να διασφαλίσουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».

«Η Κίνα είναι έτοιμη να εργαστεί από κοινού με τις χώρες της περιοχής προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων οδών», είπε ο Σι στον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι κατά τη συνάντησή τους στο Κάιρο, σύμφωνα με τις δηλώσεις που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Προς τις 15:45 ώρα Ελλάδας, η τιμή του πετρελαίου brent της Βόρειας Θάλασσας για παράδοση τον Οκτώβριο υποχωρούσε 0,36% στα 94,31 δολάρια το βαρέλι.

Το αμερικανικό ισοδύναμό του, το West Texas Intermediate (WTI), για παράδοση τον ίδιο μήνα υποχωρούσε 0,63% στα 89,65 δολάρια το βαρέλι.

«Η βεβαιότητα που αισθάνονται οι traders παραμένει εύθραυστη (…) δεδομένου του κινδύνου ότι δηλώσεις όπως αυτές μπορεί να προκαλέσουν μείωση των τιμών», εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Όλε Χάνσεν, αναλυτής στη Saxo Bank.

Εξάλλου, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο CNBC ότι περισσότερα από 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα, αριθμός κοντά σε εκείνον που περνούσε από το στενό πριν από τον πόλεμο.

Πολλά πλοία διαπλέουν το στενό με τα αυτόματα συστήματα εντοπισμού τους κλειστά και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επαληθευθεί ο όγκος των βαρελιών που εξάγονται.

Όμως «οι traders εκτιμούν τώρα πως 6 έως 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα» περνάνε από το Ορμούζ, ανέφερε χθες Τρίτη σε ένα σημείωμα ο Κάρστεν Φριτς, αναλυτής στην Commerzbank, «δηλ. σχεδόν διπλάσιος αριθμός σε σχέση με τον Ιούλιο».

Αυτές οι ροές, καθώς και το πετρέλαιο που εξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς, κυρίως από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επιτρέπουν να περιοριστεί η εκτόξευση των τιμών παρά τα νέα πλήγματα που ανταλλάσσουν το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη Δευτέρα.

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