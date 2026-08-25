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Σε μία κίνηση μείζονος στρατηγικής σημασίας προχωρά η Proya Cosmetics, η μεγαλύτερη εταιρεία καλλυντικών της Κίνας, καθώς ξεκινά τη διείσδυσή της στην αγορά των ΗΠΑ σε συνεργασία με τον κολοσσό λιανικής Ulta Beauty.

Η κινεζική εταιρεία στρέφεται πλέον αποφασιστικά στις αγορές του εξωτερικού, επιδιώκοντας να αντισταθμίσει τον έντονο ανταγωνισμό και τη στασιμότητα που καταγράφονται στην εγχώρια αγορά.

Πρεμιέρα σε 400 φυσικά καταστήματα και e-shop

Όπως ανακοίνωσε η Proya μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο WeChat, η είσοδός της στην αμερικανική αγορά θα γίνει με τις εμβληματικές σειρές περιποίησης δέρματος Ruby και Original Repair. Τα προϊόντα θα τοποθετηθούν σε 400 φυσικά καταστήματα του δικτύου της Ulta Beauty, καθώς και στην ηλεκτρονική της πλατφόρμα, εξέλιξη που η εταιρεία χαρακτηρίζει ως σημείο καμπής για την παγκόσμια επέκτασή της.

Η συμφωνία αποτελεί σπάνιο επίτευγμα για κινεζικό brand περιποίησης προσώπου, καθώς ελάχιστες εταιρείες του κλάδου έχουν καταφέρει να αποκτήσουν πρόσβαση στα κεντρικά δίκτυα διανομής των δυτικών αγορών. Παρότι ορισμένες μάρκες διακοσμητικών καλλυντικών («C-beauty»), όπως οι Florasis και Flower Knows, έχουν καταγράψει πρόοδο μέσω του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου και της αυξανόμενης δημοφιλίας των ασιατικών τάσεων ομορφιάς, η κατηγορία του skincare στη Δύση εξακολουθεί να ελέγχεται σχεδόν απόλυτα από παραδοσιακούς κολοσσούς, όπως η L’Oréal και η Estée Lauder.

Αναζήτηση διεξόδου από την εγχώρια κάμψη

Για την Proya, η επέκταση στις ΗΠΑ προσφέρει έναν αναγκαίο μοχλό ανάπτυξης. Η κινεζική αγορά καλλυντικών διέρχεται φάση κορεσμού, δεχόμενη πιέσεις από τη συγκρατημένη καταναλωτική δαπάνη και τους επιθετικούς πολέμους τιμών. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι τα ετήσια έσοδα της εταιρείας υποχώρησαν κατά περίπου 1,7% το 2025, βάζοντας τέλος σε ένα πολυετές σερί διψήφιας ανάπτυξης.

Η Proya, με έδρα το Χανγκτσού, είχε προαναγγείλει τις διεθνείς της φιλοδοξίες ήδη από τον Απρίλιο, όταν έκλεισε συμφωνία με την αλυσίδα Guardian στη Μαλαισία για τη σταδιακή τοποθέτηση των κορυφαίων προϊόντων της σε περισσότερα από 200 καταστήματα της χώρας. Η είσοδος στην Ulta Beauty επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία περνά πλέον στη φάση της επιθετικής παγκόσμιας ανάπτυξης.

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