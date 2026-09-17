Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο κολοσσός ειδών πολυτελείας LVMH υποστηρίζει ότι δεν επιχείρησε ποτέ να αποκτήσει το μερίδιο 6% του κληρονόμου της Hermès, Νικολά Πιες, το οποίο σήμερα αποτιμάται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν μια διαφορετική εικόνα, καθώς δείχνουν ότι είχε υπογραφεί συμφωνία αγοράς των μετοχών του ήδη από το 2002.

Η αντιπαράθεση αφορά μια από τις πιο εμβληματικές διαμάχες στον χώρο της πολυτέλειας, με επίκεντρο τη σχέση μεταξύ της αυτοκρατορίας του Μπερνάρ Αρνό και της οικογένειας που ελέγχει την Hermès, μεταδίδει το Reuters.

Η συμφωνία του 2002 και οι πληρωμές εκατομμυρίων

Σε δικαστική κατάθεση τον Ιούνιο, η LVMH απέρριψε κατηγορηματικά ότι προσπάθησε να αποκτήσει τις μετοχές του Πιες χωρίς τη θέλησή του, στο πλαίσιο της αγωγής που έχει καταθέσει ο Γάλλος κληρονόμος.

«Ο όμιλος δεν εξέτασε ποτέ την απόκτηση του μεριδίου του Νικολά Πιες, πόσο μάλλον χωρίς τη συναίνεσή του», ανέφερε η εταιρεία.

Ωστόσο, έγγραφα που εξετάστηκαν αποκαλύπτουν ότι η LVMH είχε υπογράψει το 2002 συμφωνία για την αγορά των μετοχών του κληρονόμου, σε συνεργασία με τον οικονομικό του σύμβουλο Ερίκ Φρεϊμόντ, ο οποίος πέθανε το 2025.

Παράλληλα, τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι η LVMH και η εταιρεία συμμετοχών της οικογένειας Αρνό κατέβαλαν τουλάχιστον 20 εκατ. δολάρια σε προμήθειες και αμοιβές προς τη διαχειριστική εταιρεία του Φρεϊμόντ μεταξύ 2001 και 2009.

Οι αποκαλύψεις αυτές δημιουργούν νέα ερωτήματα σχετικά με την έκταση της σχέσης μεταξύ της LVMH και του ανθρώπου που διαχειριζόταν την περιουσία του Πιες.

Η παλιά μάχη LVMH – Hermès

Η υπόθεση αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο μιας πολυετούς επιχειρηματικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων ονομάτων της γαλλικής πολυτέλειας.

Η LVMH είχε αρχίσει να συγκεντρώνει κρυφά μετοχές της Hermès, πριν αποκαλύψει το 2010 ότι κατείχε περίπου 17% της εταιρείας. Η Hermès χαρακτήρισε την κίνηση εχθρική απόπειρα εξαγοράς, ενώ η LVMH αύξησε αργότερα το ποσοστό της έως περίπου 23%.

Το 2014 οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία αποκλιμάκωσης, με την LVMH να αποχωρεί από τη μετοχική θέση της.

Σήμερα, η Hermès αποτελεί μία από τις πολυτιμότερες εισηγμένες εταιρείες της Γαλλίας, χάρη στη στρατηγική της γύρω από τα προϊόντα υψηλής πολυτέλειας, όπως οι διάσημες τσάντες Birkin και Kelly, οι οποίες πωλούνται για δεκάδες χιλιάδες δολάρια.

Η εξαφάνιση των μετοχών του κληρονόμου

Ο Νικολά Πιες υποστηρίζει ότι ανακάλυψε πως οι μετοχές του είχαν εξαφανιστεί το 2022, όταν διέκοψε τη συνεργασία του με τον οικονομικό του σύμβουλο.

Πέρυσι κατέθεσε αγωγή ζητώντας αποζημίωση ύψους 14 δισ. ευρώ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη παράλληλη έρευνα των γαλλικών αρχών για την τύχη του πακέτου μετοχών του.

Η αξία του 6% της Hermès που φέρεται να κατείχε ο Πιες ανέρχεται σήμερα περίπου στα 10 δισ. δολάρια.

Η LVMH έχει υποστηρίξει ότι η αγορά των μετοχών δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει αν ο Φρεϊμόντ είχε πραγματικά την εξουσιοδότηση να ενεργήσει για λογαριασμό του κληρονόμου.

Η «μυστική» συμφωνία

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η συμφωνία του 2002 προέβλεπε την αγορά εκατομμυρίων μετοχών της Hermès από τον Πιες και άλλους κληρονόμους της οικογένειας.

Η συμφωνία φέρεται να δημιουργήθηκε μέσω του Φρεϊμόντ, ο οποίος λειτουργούσε ως ενδιάμεσος ώστε να μην αποκαλυφθεί άμεσα ότι η LVMH ήταν ο τελικός αγοραστής.

Ο Ελβετός δικηγόρος Αλεξάντρ Μονταβόν, ο οποίος είχε συμβουλευτικό ρόλο στην υπόθεση, κατέθεσε ότι ο Φρεϊμόντ πρότεινε τη χρήση λογαριασμών του Πιες ως «οχήματος» για τις αγορές μετοχών άλλων μελών της οικογένειας Hermès.

Η LVMH δεν έχει απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με το αν χρησιμοποίησε λογαριασμούς του Πιες για την απόκτηση μετοχών της Hermès ή γιατί το συγκεκριμένο έγγραφο της συμφωνίας καταστράφηκε το 2010.

Διαβάστε ακόμη

Ενοίκια: Παράταση έως το 2027 για τις υποχρεωτικές πληρωμές μέσω τράπεζας

Ένα «N» ανάβει φωτιές στην αγορά sneakers – Γιατί η New Balance μηνύει τη Decathlon

Eurostat: Επιβεβαιώθηκε στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο (γράφημα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ