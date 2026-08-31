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Ο Αντρές Φερνάντες μεγάλωσε στο Μαϊάμι, αλλά αποφάσισε νωρίς να σπάσει τα καθιερωμένα, εγκαταλείποντας τις σπουδές του στη διοίκηση επιχειρήσεων για να ιδρύσει μια εταιρεία με επίκεντρο τις κάρτες Pokémon. Η απόφασή του δικαιώθηκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, καθώς η εταιρεία του, MintlyCollects, σημείωσε πωλήσεις ύψους 7,8 εκατομμυρίων δολαρίων το 2025, μετατρέποντας το εγχείρημα σε μια κερδοφόρα οικογενειακή επιχείρηση που απασχολεί την κοπέλα του, τον αδερφό του, φίλους και συγγενείς.

Μιλώντας για την πορεία του στο Business Insider, ο Φερνάντες εξηγεί ότι η φιλοσοφία του βασίζεται στην άρνηση να «ακολουθεί κανείς απλά το ρεύμα». Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, η άνεση σπάνια ισοδυναμεί με επιτυχία στη σημερινή εποχή. Γράφτηκε στο κολέγιο λόγω της πίεσης από τη μητέρα του, όμως άντεξε μόλις ένα εξάμηνο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων — έναν τομέα που θεωρούσε κλισέ. Αντί να πάρει ένα πτυχίο για να εργαστεί ως υπάλληλος σε μια ξένη εταιρεία, προτίμησε να θυσιάσει χρόνια χωρίς προσωπικές απολαβές, προκειμένου να χτίσει κάτι εντελώς δικό του. Η συμβουλή του προς όσους αναζητούν την επιτυχία είναι να βρίσκουν μια κατεύθυνση, να αποκτούν εμπειρία ακόμα και εθελοντικά, και να αλλάζουν πορεία χωρίς δισταγμό αν κάτι δεν αποδίδει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MintlyCollects (@mintlycollects)

Η αφορμή των 100 δολαρίων και τα πρώτα βήματα

Η ενασχόλησή του με το αντικείμενο προήλθε από την αγάπη του για τα βιντεοπαιχνίδια, το YouTube, το Twitch και τη δημιουργία περιεχομένου. Αν και έπαιζε βιντεοπαιχνίδια Pokémon από 10 ετών, δεν ήταν συλλέκτης μέχρι τη στιγμή που αγόρασε ένα δώρο γενεθλίων για τον μικρό του ξάδερφο. Ανοίγοντας μαζί ένα πακέτο των 5 δολαρίων από το Target, πέτυχαν μια σπάνια κάρτα αξίας 100 δολαρίων. Αυτή η στιγμή στάθηκε η αφορμή για να μπει δυναμικά στον χώρο.

Την εποχή εκείνη εργαζόταν σε ένα μπαρ τηγανίζοντας κροκέτες για 10 δολάρια την ώρα, ενώ ταυτόχρονα ξόδευε υπέρογκα ποσά για αγορά καρτών. Για να καλύψει τα έξοδά του, άρχισε να δημιουργεί σχετικό περιεχόμενο στα μέσου κοινωνικής δικτύωσης, φτάνοντας τους 30.000 ακολούθους και πραγματοποιώντας τις πρώτες του πωλήσεις μέσω Instagram Live.

Η πραγματική ευκαιρία παρουσιάστηκε στα τέλη του 2020, όταν η δημοφιλής πλατφόρμα ζωντανών δημοπρασιών Whatnot εγκαινίασε την ενότητα των Pokémon. Όντας ένας από τους πρώτους πέντε streamers στην πλατφόρμα, διέβλεψε αμέσως τις προοπτικές ανάπτυξης και αφοσιώθηκε πλήρως, κάνοντας ζωντανές μεταδόσεις έξι ημέρες την εβδομάδα και αναλαμβάνοντας ο ίδιος όλες τις αποστολές παραγγελιών.

Η μετάβαση σε μια οικογενειακή αυτοκρατορία

Παρά τις αρχικές δυσκολίες και τη συμβουλή του θείου του να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην επιχείρηση εγκαταλείποντας κάθε άλλη εργασία, ο Φερνάντες δεν αποκόμισε προσωπικό κέρδος για τα πρώτα δυόμισι χρόνια, επενδύοντας τα πάντα πίσω στη δουλειά. Η καμπή ήρθε όταν αποφάσισε να πάρει ένα τεράστιο ρίσκο, επενδύοντας 150.000 δολάρια σε μια μεγάλη αγορά σφραγισμένων προϊόντων, γεγονός που κατέστησε αδύνατη τη διαχείριση της επιχείρησης από ένα μόνο άτομο.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για βοήθεια, απευθύνθηκε στον στενό του κύκλο, προσφέροντας προμήθειες επί των πωλήσεων. Σήμερα, η επιχείρηση στελεχώνεται από την κοπέλα του, την κολλητή της και το αγόρι της, τον αδερφό του, τον ξάδερφο της κοπέλας του και τον παιδικό του φίλο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sofie 🫶 (@professorsofie)

Με ένα δυναμικό δέκα streamers, η MintlyCollects πραγματοποιεί πλέον ζωντανές μεταδόσεις που ξεπερνούν τις 20 ώρες την ημέρα σε δύο ταυτόχρονους λογαριασμούς. Η οικονομική εκτόξευση υπήρξε ραγδαία: από πωλήσεις 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων το 2024, η εταιρεία έφτασε τα 7,8 εκατομμύρια το 2025, ενώ για τη φετινή χρονιά βρίσκεται σε τροχιά να ξεπεράσει τα 10 με 11 εκατομμύρια δολάρια.

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