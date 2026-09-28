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Παλιές συλλογές καρτών Pokémon που αποκτήθηκαν κατά τις προηγούμενες δεκαετίες ενδέχεται σήμερα να έχουν σημαντικά υψηλότερη αξία από την αρχική τους τιμή αγοράς.

Το συλλεκτικό παιχνίδι καρτών Pokémon έχει επιστρέψει δυναμικά τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας νέο ενδιαφέρον για τη συλλογή καρτών. Η αυξημένη ζήτηση έχει οδηγήσει τις τιμές των πιο σπάνιων και περιζήτητων καρτών σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Για ορισμένους επενδυτές, οι σπάνιες κάρτες Pokémon αποτελούν πλέον μια ξεχωριστή μορφή περιουσιακού στοιχείου. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, ορισμένες από αυτές έχουν σημειώσει αποδόσεις υψηλότερες από εκείνες παραδοσιακών επενδύσεων, όπως οι μετοχές.

«Πρόκειται για έναν συνδυασμό παραγόντων που συνήθως βρίσκεται πίσω από τη μεγάλη άνοδο της αξίας εναλλακτικών επενδύσεων: η σπανιότητα, η νοσταλγία και μια γενιά ανθρώπων που μεγάλωσε με αυτές τις κάρτες και πλέον έχει την οικονομική δυνατότητα να επενδύσει σε αυτές», δήλωσε η Τζένα Λόφτον, επαγγελματίας επενδύτρια και ιδρύτρια του Stockhitter.com.

Παρότι η Λόφτον δεν συλλέγει κάρτες Pokémon, η ενασχόληση του 10χρονου γιου της με το παιχνίδι την έχει εξοικειώσει με τον χώρο. Όπως ανέφερε στο Business Insider, έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τη σπανιότητα και τη βαθμολόγηση των καρτών, δύο παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την αξία τους.

Ο Μπράιαν Ντουάιερ, πρόεδρος του οίκου δημοπρασιών συλλεκτικών αντικειμένων REA, χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα που μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό από συλλέκτες άλλων ειδών, όπως οι αθλητικές κάρτες.

«Παρότι οι νέες κάρτες που κυκλοφορούν κάθε χρόνο μπορούν να αποκτήσουν μεγάλη δημοτικότητα και υψηλή αξία, εμβληματικοί χαρακτήρες όπως ο Pikachu, ο Charizard, ο Gengar και ο Umbreon μπορούν να συγκριθούν με θρύλους του αθλητισμού, όπως ο Μπέιμπ Ρουθ, ο Μίκι Μαντλ και ο Τζάκι Ρόμπινσον», δήλωσε.

Ο Κιάν Γκολσάν, αναλυτής αποτιμήσεων και συλλέκτης καρτών Pokémon, αξιοποιεί την επαγγελματική του εμπειρία στον χώρο των χρηματοοικονομικών για να αξιολογεί τις κάρτες που αγοράζει και πουλά. Ασχολείται με τη συλλογή καρτών από μικρή ηλικία και σήμερα η πώλησή τους αποτελεί για τον ίδιο μια επικερδή παράλληλη δραστηριότητα.

Η επαγγελματική του εμπειρία στα χρηματοοικονομικά, όπως αναφέρει, τον βοηθά να αναλύει την αγορά και να αξιολογεί τη σχέση κινδύνου και απόδοσης κάθε κάρτας. Παράλληλα, του επιτρέπει να λαμβάνει πιο μελετημένες αποφάσεις σχετικά με το πότε θα αγοράσει, θα διατηρήσει ή θα πουλήσει μια κάρτα.

«Με βοηθά να αξιολογώ τους κινδύνους, να αποφασίζω πότε να ρευστοποιώ τα κέρδη μου, πότε να πουλάω και τι να διατηρώ, καθώς και να κατανοώ το επίπεδο κινδύνου που είμαι διατεθειμένος να αναλάβω και τις τάσεις της αγοράς», δήλωσε στο Business Insider.

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Γκολσάν αγόρασε μια ιαπωνική έκδοση της κάρτας Charmander έναντι 59,26 δολαρίων. Τον Απρίλιο του επόμενου έτους, πούλησε την ίδια κάρτα για 750 δολάρια, καταγράφοντας κέρδος 1.165%. Σύμφωνα με στιγμιότυπα από τον λογαριασμό του στο eBay, τα οποία εξέτασε το Business Insider, και άλλες πρόσφατες πωλήσεις από τη συλλογή του απέφεραν σημαντικά κέρδη. Ορισμένες από τις κάρτες που διαθέτει, μάλιστα, έχουν αυξήσει την αξία τους κατά χιλιάδες δολάρια.

Όσον αφορά την εκτίμηση της μελλοντικής αξίας μιας κάρτας, ο Γκολσάν επισημαίνει τη σημασία συγκεκριμένων περιόδων στην ιστορία του Pokémon. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει την περίοδο από το 2003 έως το 2007, όταν η ζήτηση μειώθηκε και, ως αποτέλεσμα, περιορίστηκε και η παραγωγή νέων καρτών.

Με την πάροδο των ετών, η σχετική σπανιότητα των καρτών εκείνης της περιόδου, σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ύφος που προτιμούν ορισμένοι συλλέκτες, έχει αυξήσει σημαντικά την αξία της συγκεκριμένης σειράς καρτών Pokémon.

«Το γεγονός ότι έχουν παραχθεί σε μικρότερες ποσότητες και κυκλοφόρησαν πριν από περισσότερα από 20 χρόνια μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της αξίας τους», δήλωσε ο Γκολσάν.

Ορισμένοι συλλέκτες αντιμετωπίζουν πλέον τις κάρτες Pokémon με τρόπο παρόμοιο με τις μετοχές. Ο Τζέικ Ντολ, συλλέκτης που ασχολείται με τη συλλογή καρτών Pokémon και μοιράζεται τις γνώσεις και τις απόψεις του για αυτό το θέμα στο διαδίκτυο, δήλωσε ότι αφήνει τα δεδομένα της αγοράς να καθορίσουν αν είναι η κατάλληλη στιγμή να πουλήσει μια συγκεκριμένη κάρτα.

«Υπάρχουν ορισμένες ιστοσελίδες, όπως το TCGPlayer.com, που καταγράφουν τις μεταβολές των τιμών στην αγορά και παρουσιάζουν γραφήματα, ώστε να μπορεί κανείς να συγκρίνει την τιμή μιας κάρτας πριν από έξι μήνες με τη μέση τιμή της σήμερα», δήλωσε στο Business Insider.

«Παρότι η αγορά έχει παρουσιάσει πρόσφατα κάποια επιβράδυνση και η αξία ορισμένων καρτών που στο παρελθόν ήταν ιδιαίτερα ακριβές έχει μειωθεί, η πρόσφατη κυκλοφορία της σειράς για την 30ή επέτειο των Pokémon μπορεί να δώσει νέα ώθηση στην αγορά», σύμφωνα με τον Ντολ. Ήδη, τα κουτιά με τα πακέτα καρτών της επετειακής σειράς πωλούνται από καταστήματα λιανικής σε τιμές που ξεπερνούν κατά πολύ τα 100 δολάρια.

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