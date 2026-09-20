Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Όταν η κοινωνική αποξένωση παύει να αποτελεί αποκλειστικά προσωπικό βίωμα και μετατρέπεται σε μια τεράστια καταναλωτική αγορά, οι επιχειρήσεις σπεύδουν να αξιοποιήσουν τις νέες ανάγκες που δημιουργεί η μοναχική διαβίωση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ένας ολόκληρος επιχειρηματικός κλάδος δισεκατομμυρίων αναπτύσσεται γύρω από τη μοναξιά, με το φαινόμενο να αποκτά ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις στην Ασία, όπου οι δημογραφικές και κοινωνικές αλλαγές αναδιαμορφώνουν ολόκληρες κοινωνίες.

Η αποκαλούμενη «οικονομία του ενός» αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, την ίδια στιγμή που κυβερνήσεις αναγκάζονται να αναζητήσουν θεσμικές απαντήσεις στις συνέπειες της κοινωνικής απομόνωσης, φθάνοντας ακόμη και στη δημιουργία θέσεων όπως αυτή του «Υπουργού Μοναξιάς», προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια ολοένα σοβαρότερη κρίση ψυχικής υγείας.

Η τάση δεν περιορίζεται πλέον στην Ασία. Περνά με ταχύτητα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, κερδίζοντας έδαφος στις ΗΠΑ, όπου ακόμη και μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι αναπροσαρμόζουν τη στρατηγική και τα προϊόντα τους στις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν μόνοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Domino’s Pizza, η οποία λανσάρει μικρότερες, ορθογώνιες πίτσες σχεδιασμένες ειδικά για έναν πελάτη.

Από τις οικογενειακές συσκευασίες στις αγορές για έναν

Η κατακόρυφη αύξηση των μονομελών νοικοκυριών σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Κίνα αποτελεί έναν από τους βασικούς κινητήρες της αποκαλούμενης «οικονομίας της μοναξιάς».

Οι καταναλωτικές προτεραιότητες αλλάζουν μαζί με τη σύνθεση των νοικοκυριών. Αντί για πάνες, προϊόντα που συνδέονται με την ανατροφή παιδιών ή τρόφιμα σε μεγάλες οικογενειακές συσκευασίες, οι άνθρωποι που ζουν μόνοι διοχετεύουν μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός τους στη φροντίδα κατοικιδίων, στα συλλεκτικά παιχνίδια, στα ταξίδια και σε πρωτότυπες εμπειρίες.

Το επιχειρηματικό οικοσύστημα προσαρμόζεται με μεγάλη ταχύτητα στη νέα πραγματικότητα, δημιουργώντας προϊόντα και υπηρεσίες για έναν κόσμο που είναι ολοένα περισσότερο «κομμένος και ραμμένος» στις ανάγκες ενός μόνο ανθρώπου.

Από τα καθημερινά ψώνια μέχρι τα έτοιμα γεύματα, σχεδόν τα πάντα μπορούν πλέον να φθάσουν στην πόρτα του καταναλωτή με ένα κλικ. Και όταν προκύπτει η ανάγκη για επικοινωνία, αρκεί ένα κινητό τηλέφωνο και μια συνομιλία με ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης, όπως σημειώνει το CNN.

Γάμος, οικογένεια και σπίτι χάνουν τη λάμψη τους

Την ίδια στιγμή, παραδοσιακά ορόσημα κοινωνικής και οικονομικής καταξίωσης σε πολλές ασιατικές κοινωνίες αρχίζουν να χάνουν τη δύναμη που είχαν για τις προηγούμενες γενιές.

Ο γάμος, η δημιουργία οικογένειας και η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας δεν αποτελούν πλέον αυτονόητους στόχους για ένα αυξανόμενο τμήμα των νεότερων ηλικιών.

Πίσω από αυτή τη μεταβολή βρίσκονται τόσο η εκτίναξη του κόστους στέγασης και εκπαίδευσης όσο και η βαθύτερη αλλαγή των κοινωνικών προτύπων και του τρόπου με τον οποίο οι νέοι αντιλαμβάνονται την προσωπική επιτυχία και την ποιότητα ζωής.

Οι singles ξοδεύουν περισσότερα για τον εαυτό τους

«Τα πάγια έξοδά τους είναι ιδιαίτερα υψηλά, καθώς στερούνται συντρόφου ή άλλων μελών οικογένειας με τα οποία θα μπορούσαν να τα μοιραστούν», επισημαίνει ο Μινγκ-Σουάν Λι, καθηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Σαν Γιατ-σεν της Ταϊβάν, ο οποίος μελετά τις καταναλωτικές συνήθειες των ανθρώπων που ζουν μόνοι στην Ασία.

Αυτή είναι, όμως, μόνο η μία πλευρά της εικόνας.

«Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνεται ότι οι ελεύθεροι άνθρωποι προτιμούν να επενδύουν στον εαυτό τους. Πραγματοποιούν υψηλότερες δαπάνες σε ταξίδια, εστίαση και προσωπική βελτίωση, όπως η εκπαίδευση ή η αναψυχή», προσθέτει.

Με άλλα λόγια, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οικογενειακές υποχρεώσεις αλλάζει όχι μόνο το ύψος των δαπανών αλλά και το πού κατευθύνεται το διαθέσιμο εισόδημα.

Καραόκε για έναν και παρέα με το… αζημίωτο

Στην Κίνα, η οποία έχασε πρόσφατα από την Ινδία τον τίτλο της πολυπληθέστερης χώρας στον κόσμο, η solo economy γνωρίζει εντυπωσιακή άνθηση και δημιουργεί επιχειρηματικές ιδέες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζαν ασυνήθιστες.

Σε πολλές περιοχές της χώρας έχουν κάνει την εμφάνισή τους μικροσκοπικά κιόσκια καραόκε, με διαστάσεις που θυμίζουν τους παλιούς τηλεφωνικούς θαλάμους και έχουν σχεδιαστεί για να φιλοξενούν έναν και μόνο πελάτη.

Η νέα αγορά επεκτείνεται ακόμη και στην ανθρώπινη συντροφιά. Οι solo ταξιδιώτες μπορούν πλέον να πληρώσουν για παρέα σε μια πεζοπορία, συνοδό σε μια περιήγηση αξιοθέατων ή προσωπικό φωτογράφο που θα τους ακολουθήσει στον τουριστικό προορισμό της επιλογής τους.

Μια αγορά που ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια

Οι οικονομικές διαστάσεις του φαινομένου είναι ήδη τεράστιες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της κινεζικής ερευνητικής εταιρείας Discovery Reports, η συγκεκριμένη αγορά στην Κίνα ξεπέρασε σε τζίρο το 1 τρισ. δολάρια το 2025.

Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, η αξία της αγοράς αυξήθηκε κατά περίπου 50% σε σύγκριση με το 2023, αποτυπώνοντας πόσο γρήγορα οι νέες κοινωνικές συνθήκες μετατρέπονται σε επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η ανάπτυξη δεν αφορά μόνο φυσικά προϊόντα και παραδοσιακές υπηρεσίες. Μεγάλο μέρος των χρημάτων κατευθύνεται πλέον στον ψηφιακό κόσμο.

Από τα videogames στους συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης

Αναλυτές του κλάδου επισημαίνουν ότι οι singles δαπανούν ολοένα μεγαλύτερα ποσά σε βιντεοπαιχνίδια, ψηφιακούς συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης και «μικροδράματα».

Τα τελευταία αποτελούν μια νέα κατηγορία ψυχαγωγικού περιεχομένου που έχει σχεδιαστεί κυρίως για κατανάλωση μέσω κινητού τηλεφώνου. Πρόκειται για σειρές με έντονα στοιχεία σαπουνόπερας, οι οποίες αποτελούνται από πολύ σύντομα, αυτοτελή επεισόδια διάρκειας μικρότερης των δύο λεπτών.

«Πρόκειται για μια γιγαντιαία τάση, η οποία αναδιαμορφώνει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διασκεδάζει ο κόσμος. Προηγουμένως, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις αντιμετώπιζαν συνήθως την αγαμία ως ένα προσωρινό στάδιο πριν από τον γάμο. Πρέπει όμως να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την ατομική διαβίωση και αυτό το νέο οικονομικό μοντέλο ως κάτι που ήρθε για να μείνει», εξηγεί η Άσλεϊ Ντουνταρένοκ, ιδρύτρια της εταιρείας συμβούλων αγοράς ChoZan.

Λιγότερα παιδιά, περισσότερα κατοικίδια

Μια από τις πλέον χαρακτηριστικές αλλαγές αφορά τη θέση που αποκτούν τα κατοικίδια στη ζωή των ανθρώπων που ζουν μόνοι.

Οι μεμονωμένοι καταναλωτές και ταξιδιώτες επιλέγουν όλο και συχνότερα να μοιράζονται την καθημερινότητά τους με κατοικίδια και είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν σημαντικά ποσά για τη φροντίδα τους, ακόμη και για πολυτελή δώρα και υπηρεσίες, επισημαίνει η Μάλμστεν.

Η Ντουνταρένοκ υπογραμμίζει το μέγεθος της δημογραφικής μεταβολής με μια εντυπωσιακή σύγκριση: το 2017 τα κινεζικά νοικοκυριά είχαν διπλάσια νήπια από κατοικίδια ζώα, όμως μέχρι το 2030 η συγκεκριμένη αναλογία αναμένεται να έχει αντιστραφεί πλήρως.

Η αλλαγή αυτή δημιουργεί, με τη σειρά της, μια τεράστια αγορά γύρω από τροφές, υπηρεσίες φροντίδας, υγεία, ψυχαγωγία και προϊόντα υψηλότερης κατηγορίας για κατοικίδια.

Η σκοτεινή πλευρά της «οικονομίας του ενός»

Πίσω από την επιχειρηματική έκρηξη, ωστόσο, βρίσκεται μια πολύ πιο δύσκολη κοινωνική πραγματικότητα. Οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις της απομόνωσης και της κοινωνικής αποξένωσης στην ψυχική υγεία εντείνονται.

Τόσο η Ιαπωνία όσο και η Νότια Κορέα δυσκολεύονται να περιορίσουν τα ανησυχητικά υψηλά ποσοστά αυτοκτονιών που καταγράφονται από γενιά σε γενιά, με το ζήτημα να προκαλεί έντονο κοινωνικό προβληματισμό και να οδηγεί τις αρχές στη λήψη θεσμικών μέτρων.

Στη Σεούλ, οι δημοτικές αρχές έχουν επενδύσει εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ψυχολογικής υποστήριξης και συλλογικών δραστηριοτήτων, επιχειρώντας να περιορίσουν την κοινωνική απομόνωση και να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες ανθρώπινης επαφής.

Η Ιαπωνία, από την πλευρά της, προχώρησε ήδη από το 2021 στον πρωτοποριακό διορισμό Υπουργού Μοναξιάς και Απομόνωσης, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει σε θεσμικό επίπεδο τις σοβαρές κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες του φαινομένου.

Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, τα κατοικίδια αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική σημασία. Για πολλούς ανθρώπους που ζουν μόνοι αποτελούν βασική πηγή συντροφικότητας και έναν τρόπο κάλυψης του συναισθηματικού κενού που δημιουργεί η περιορισμένη ανθρώπινη επαφή.

Έτσι, η «οικονομία της μοναξιάς» εμφανίζεται με δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα: από τη μία αποτελεί μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά αξίας τρισεκατομμυρίων, που δημιουργεί νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικές ευκαιρίες· από την άλλη, αντανακλά μια βαθύτερη κοινωνική μεταβολή, την οποία οι κυβερνήσεις καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν ως ζήτημα κοινωνικής συνοχής και ψυχικής υγείας.

Διαβάστε ακόμη

TotalEnergies: Επιστροφή στη Βενεζουέλα μετά από πέντε χρόνια – Το νέο ενεργειακό deal

Δασκαλάκης (MIT): Πραγματικός ήδη ο κίνδυνος απρόβλεπτης συμπεριφοράς της Τεχνητής Νοημοσύνης

Bloomberg: Η Ελλάδα στην υψηλότερη πιστοληπτική βαθμίδα από την κρίση χρέους – Χαμηλότερες αποδόσεις από Γαλλία, Ιταλία, ΗΠΑ (γράφημα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ