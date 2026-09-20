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Η Βενεζουέλα και η TotalEnergies υπέγραψαν το Σάββατο μνημόνιο κατανόησης, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του γαλλικού ενεργειακού κολοσσού στις δραστηριότητες στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες προήδρευσε της τελετής στο Καράκας, κατά την οποία ο πρόεδρος της κρατικής πετρελαϊκής Petróleos de Venezuela (PDVSA), Έκτορ Ομπρεγόν, και ο Φρανσίσκο Χαβιέρ Ριέλο, ανώτερος αντιπρόεδρος της TotalEnergies για την αμερικανική ήπειρο, υπέγραψαν τη συμφωνία ενεργειακής συνεργασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Η TotalEnergies E&P New Ventures, θυγατρική του γαλλικού ομίλου, θα συμμετάσχει σε ενεργειακά έργα στη Βενεζουέλα, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η Ροντρίγκες δήλωσε ότι η Βενεζουέλα έχει πλέον διαμορφώσει ένα αξιόπιστο νομικό πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, μετά την έγκριση του νέου νόμου για τους υδρογονάνθρακες νωρίτερα φέτος. Η νομοθετική αλλαγή ακολούθησε τη σύλληψη και απομάκρυνση από την εξουσία του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Τον περασμένο μήνα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σχέδιο βάσει του οποίου οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τον πλειοψηφικό έλεγχο ενός τεράστιου τμήματος του πετρελαϊκού πλούτου της Βενεζουέλας, σε μια πρωτοφανή κίνηση.

Το σχέδιο έχει προκαλέσει επικρίσεις και ανησυχίες ότι η Βενεζουέλα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια σύγχρονη εκδοχή αποικίας πρώτων υλών, παραπέμποντας στις λεγόμενες «μπανανίες» του περασμένου αιώνα. Μια τέτοια εξέλιξη, σύμφωνα με αυτές τις επικρίσεις, θα μπορούσε να δημιουργήσει μακροπρόθεσμους κινδύνους και για τις πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Επενδύσεις δισεκατομμυρίων στο πετρέλαιο

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, Βενεζουέλα και ΗΠΑ ανακοίνωσαν πετρελαϊκές συνεργασίες με μεγάλους ενεργειακούς ομίλους, μεταξύ των οποίων οι Chevron, GE Vernova και Eni, με στόχο την αύξηση της παραγωγής αργού.

Οι συμφωνίες αντιπροσωπεύουν επενδύσεις ύψους «δεκάδων δισεκατομμυρίων» δολαρίων, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, ο οποίος είχε παραστεί στην τελετή υπογραφής.

Η αμερικανική κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε επίσης την απόκτηση ποσοστού 35% στην North American Blue Energy Partners του Βενεζουελάνου επιχειρηματία Αλεχάντρο Μπετανκούρ. Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν τη σημαντικότερη εισροή κεφαλαίων από ενεργειακές εταιρείες στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Η επιστροφή μετά την αποχώρηση του 2021

Η TotalEnergies, μαζί με την Equinor, είχε αποχωρήσει το 2021 από το πετρελαϊκό έργο Petrocedeno, σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές ξένες εταιρείες εγκατέλειπαν τη Βενεζουέλα.

Τότε, ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιανέ, είχε υποστηρίξει ότι η απόφαση δεν συνδεόταν με την πολιτική κατάσταση στη χώρα, αλλά εντασσόταν στη στρατηγική του ομίλου για τον περιορισμό του ανθρακικού του αποτυπώματος.

Αργότερα, η TotalEnergies εγκατέλειψε και τις δραστηριότητές της στο φυσικό αέριο στη Βενεζουέλα, αποχωρώντας από την πλειοψηφική συμμετοχή της στην YPergas. Πριν από την αποχώρησή της, η γαλλική εταιρεία είχε παρουσία στη χώρα από τη δεκαετία του 1990.

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