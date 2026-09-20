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Στο νέο υψηλό της ελληνικής πιστοληπτικής αξιολόγησης, τη σύγκλιση με την Ιταλία και το μήνυμα των οίκων για χρέος και δημοσιονομικές επιδόσεις δίνει έμφαση δημοσίευμα του Bloomberg, μετά τη διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας από Moody’s και Scope Ratings.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, η Ελλάδα πέτυχε διπλή αναβάθμιση της πιστοληπτικής της εικόνας, φθάνοντας στη Scope Ratings στο ίδιο επίπεδο με την Ιταλία.

Η Scope αναβάθμισε την Ελλάδα σε BBB+, βαθμίδα αντίστοιχη με εκείνη στην οποία τοποθετεί την Ιταλία. Πρόκειται για την υψηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση που διαθέτει σήμερα η Ελλάδα μεταξύ των μεγάλων οίκων αξιολόγησης.

Την ίδια ώρα, η Moody’s Ratings αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο Baa3, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας.

Χρέος και πρωτογενή πλεονάσματα πίσω από την αναβάθμιση

Σύμφωνα με τη Scope, η αναβάθμιση αντανακλά την ταχεία αποκλιμάκωση του λόγου του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ και την ενίσχυση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν, σύμφωνα με τον οίκο, τα υψηλά και διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα, οι διαρθρωτικές βελτιώσεις στη φορολογική διοίκηση και τη φορολογική συμμόρφωση, καθώς και το ιστορικό συνετής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Από την πλευρά της, η Moody’s διαπιστώνει ολοένα περισσότερες ενδείξεις ότι η συνεχιζόμενη προσήλωση των ελληνικών αρχών στις διαρθρωτικές οικονομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις αρχίζει να αποδίδει καρπούς, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της οικονομίας και των δημόσιων οικονομικών περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν μέχρι σήμερα.

Οι δύο ανακοινώσεις αποτελούν ακόμη ένα ορόσημο στην αποκατάσταση της θέσης της Ελλάδας ως δανειολήπτη στις διεθνείς αγορές, κλείνοντας ακόμη περισσότερο την απόσταση από την περίοδο της κρίσης χρέους, όταν η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας είχε οδηγήσει ακόμη και σε φόβους για έξοδο από το ευρώ.

Το ελληνικό χρέος οδεύει κάτω από το ιταλικό

Η δημοσιονομική προσαρμογή της Ελλάδας έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε η χώρα αναμένεται να καταφέρει μέσα στο 2026 να μειώσει τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ κάτω από εκείνον της Ιταλίας.

Σε αυτή την περίπτωση, η Ιταλία θα διαθέτει πλέον τον υψηλότερο λόγο δημόσιου χρέους μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, σε συνέντευξή του το Σάββατο, επισήμανε ότι «οι σωστές πολιτικές μπορούν να αλλάξουν τα πάντα», προσθέτοντας πως «δεν υπάρχουν διαρθρωτικοί περιορισμοί που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν».

«Πολλοί άνθρωποι στο παρελθόν είχαν προβλέψει ότι η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει», ανέφερε.

Σήμερα, ωστόσο, όπως τόνισε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από την υπόλοιπη Ευρωζώνη, ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ μειώνεται με ταχύ ρυθμό και η χώρα συνεχίζει να υλοποιεί μεταρρυθμίσεις, αν και χρειάζονται ακόμη περισσότερες.

Μιλώντας στο Δουβλίνο, στο περιθώριο συνάντησης υπουργών Οικονομικών και κεντρικών τραπεζιτών, ο Γιάννης Στουρνάρας σημείωσε ότι η ελληνική εμπειρία αποτελεί επίσης «ένα ενθαρρυντικό συμπέρασμα για πολλές χώρες σήμερα».

«Αλλά, φυσικά, απαιτεί πολιτική βούληση και κυβερνήσεις που κατανοούν τα σημαντικά ζητήματα», πρόσθεσε.

Οι ελληνικές αποδόσεις κάτω από Γαλλία, Ιταλία και ΗΠΑ

Η μεταβολή της εικόνας της Ελλάδας αποτυπώνεται πλέον και στις αγορές ομολόγων. Οι αποδόσεις των ελληνικών τίτλων βρίσκονται χαμηλότερα από εκείνες της Γαλλίας, της Ιταλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Ελλάδα ξεχωρίζει στην ευρωπαϊκή περιφέρεια για την υπεραπόδοση των δημοσιονομικών της μεγεθών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εμφανίζονται όλο και περισσότερο ανήσυχοι για τη δημοσιονομική κατάσταση άλλων μεγάλων οικονομιών.

Την Παρασκευή, ένας από τους βασικούς δείκτες του κινδύνου των γαλλικών ομολόγων έφθασε σε επίπεδο-ορόσημο για πρώτη φορά εδώ και 14 χρόνια.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, ενώ τα πρωτογενή πλεονάσματα της κυβέρνησης –τα οποία δεν περιλαμβάνουν τις πληρωμές τόκων– υπερβαίνουν συστηματικά τους στόχους.

Πρόωρες αποπληρωμές χρέους 13 δισ. ευρώ

Οι ισχυρότερες δημοσιονομικές επιδόσεις επιτρέπουν στην Αθήνα να συνεχίζει τις πρόωρες αποπληρωμές προς τους πιστωτές της.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχεδιάζει να αποπληρώσει περίπου 13 δισ. ευρώ χρέους από τα προγράμματα διάσωσης μέσα στο 2026, συνεχίζοντας αντίστοιχες κινήσεις και τα επόμενα χρόνια.

Η στρατηγική των πρόωρων αποπληρωμών αποτελεί μέρος της προσπάθειας για ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους και περαιτέρω ενίσχυση της πιστοληπτικής εικόνας της χώρας.

Ο πολιτικός παράγοντας και οι επόμενες εκλογές

Ένας πιθανός παράγοντας αβεβαιότητας για την Ελλάδα είναι, σύμφωνα με την ανάλυση, οι επόμενες εθνικές εκλογές, σε ένα πολιτικό περιβάλλον που εμφανίζεται περισσότερο κατακερματισμένο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την επόμενη άνοιξη.

Η Νέα Δημοκρατία προηγείται στις δημοσκοπήσεις, ωστόσο τα μέχρι στιγμής δεδομένα αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να μην εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική δύναμη που απαιτείται για τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Η Scope, πάντως, εκτιμά ότι, παρότι οι σημερινές δημοσκοπήσεις υποδηλώνουν πως ο σχηματισμός κυβέρνησης θα μπορούσε να γίνει πιο σύνθετος, ο κίνδυνος ουσιαστικής ανατροπής της κατεύθυνσης της οικονομικής πολιτικής παραμένει περιορισμένος

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