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Τον Νοέμβριο του 2025, ο Νικόλας Χρυσοστόμου περιέγραφε στο newmoney το επόμενο μεγάλο στοίχημα της Piney: να περάσει τον Ατλαντικό και να αποκτήσει παρουσία στο Μαϊάμι.

Δέκα μήνες αργότερα, η αμερικανική εταιρεία έχει συσταθεί, η βάση στο Ντοράλ έχει οργανωθεί και ο ίδιος βρίσκεται στη Φλόριντα, προκειμένου να θέσει από κοντά ισχυρές βάσεις για τη νέα δραστηριότητα της Piney στις ΗΠΑ.

Η επέκταση υποστηρίζεται από νέο γύρο χρηματοδότησης ύψους 1,6 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων θα κατευθυνθεί στο Μαϊάμι, ενώ σημαντικοί πόροι θα επενδυθούν στην τεχνολογία ποιοτικού ελέγχου και στην αύξηση της πυκνότητας των ακινήτων που εξυπηρετεί η εταιρεία στις υφιστάμενες αγορές της.

Η Piney, κυπριακή startup που ίδρυσε το 2022 ο Νικόλας Χρυσοστόμου, παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού, ιματισμού και προετοιμασίας ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επιχειρεί να μεταφέρει στις ΗΠΑ ένα μοντέλο που καλείται να λύσει μια δύσκολη αντίφαση: η προετοιμασία των ακινήτων απαιτεί φυσική παρουσία και ανθρώπινη εργασία, αλλά η εταιρεία θέλει να την οργανώσει ως μια υποδομή που μπορεί να αναπτυχθεί διεθνώς.

«Δεν πουλάμε λογισμικό σε έναν κλάδο που δεν αγοράζει λογισμικό. Αναλαμβάνουμε το πρόβλημα ολόκληρο, με δικές μας διαδικασίες και δικά μας συνεργεία, και χρησιμοποιούμε την τεχνολογία εσωτερικά για να μπορούμε να ελέγχουμε χιλιάδες υπηρεσίες χωρίς να προσλαμβάνουμε ανάλογα χιλιάδες συντονιστές. Ο πελάτης αγοράζει αποτέλεσμα, όχι εργαλείο», λέει στο newmoney ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Piney.

Το Μαϊάμι και η ψήφος των επενδυτών

Η επιλογή του Μαϊάμι στηρίχθηκε σε τέσσερις βασικούς παράγοντες: την υψηλή πυκνότητα επαγγελματικά διαχειριζόμενων ακινήτων, τη ζήτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, την ισπανόφωνη αγορά εργασίας και την παρουσία διεθνών πελατών της Piney που δραστηριοποιούνται ήδη στις ΗΠΑ ή σχεδιάζουν να επεκταθούν εκεί.

«Το Μαϊάμι δεν ήταν συναισθηματική επιλογή. Ήταν η αμερικανική αγορά που μοιάζει περισσότερο με αυτό που ήδη ξέρουμε να κάνουμε», εξηγεί ο Νικόλας Χρυσοστόμου. «Το μοντέλο μας ζει ή πεθαίνει στην πυκνότητα. Όσο πιο κοντά είναι τα ακίνητα μεταξύ τους, τόσο περισσότερες αλλαγές κάνει ένα συνεργείο μέσα στην ημέρα και τόσο φθηνότερα μετακινείται ο ιματισμός».

Επικεφαλής του νέου γύρου χρηματοδότησης τέθηκε το Uni.Fund, ένα από τα καθιερωμένα επενδυτικά κεφάλαια του ελληνικού τεχνολογικού οικοσυστήματος, το οποίο είχε ήδη επενδύσει στην Piney. Στον γύρο συμμετείχε για πρώτη φορά και η 33East, το πρώτο θεσμικό venture capital fund με έδρα την Κύπρο, το οποίο διαθέτει κεφάλαια 26 εκατ. ευρώ και επενδύει σε νεοφυείς επιχειρήσεις με κυπριακή σύνδεση.

Σύμφωνα με τον ιδρυτή της Piney, το στοιχείο που έπεισε τους επενδυτές ήταν η δυνατότητα επανάληψης του μοντέλου σε διαφορετικές αγορές.

«Από 1.300 ακίνητα στα τέλη του 2024 φτάσαμε πάνω από 5.000 ακίνητα σε πέντε χώρες σε λιγότερο από δύο χρόνια, με την ίδια δομή, τα ίδια εργαλεία και τα ίδια πρωτόκολλα. Όταν το ίδιο μοντέλο ανοίγει την Κύπρο, την Αθήνα, τη Λισαβόνα, τη Βαρκελώνη, τη Μαδρίτη και το Παρίσι, το ερώτημα παύει να είναι αν λειτουργεί και γίνεται πόσο γρήγορα μπορείς να το επαναλαμβάνεις», αναφέρει.

Η εταιρεία δηλώνει ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 400.000 υπηρεσίες από το 2022, διαθέτει ομάδα περίπου 30 ατόμων και συνεργάζεται με ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργείων.

Με τον τελευταίο γύρο, η συνολική θεσμική χρηματοδότηση που έχει αντλήσει φτάνει περίπου τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Πώς η τεχνολογία αλλάζει μια αγορά έντασης εργασίας

Ο καθαρισμός, η αλλαγή ιματισμού και ο έλεγχος των ακινήτων απαιτούν ανθρώπινη εργασία και φυσική παρουσία. Η Piney αξιοποιεί την τεχνολογία για να οργανώνει και να ελέγχει αυτές τις υπηρεσίες σε μεγάλη κλίμακα, σε μια κατακερματισμένη αγορά όπου τα πολλά μικρά συνεργεία και τα διαφορετικά πρότυπα δυσκολεύουν την ανάπτυξη πέρα από τα όρια του προσωπικού ελέγχου.

«Το δύσκολο δεν είναι να βρεις καθαρίστρια. Το δύσκολο είναι να ξέρεις, χωρίς να πας στο διαμέρισμα, αν η δουλειά έγινε σωστά», επισημαίνει ο Νικόλας Χρυσοστόμου. «Αυτό ακριβώς είναι που εμποδίζει κάθε εταιρεία του κλάδου να μεγαλώσει πέρα από το σημείο όπου ο ιδιοκτήτης μπορεί να ελέγχει προσωπικά. Πάνω από αυτό το σημείο, η ποιότητα πέφτει και οι πελάτες φεύγουν».

Εδώ τοποθετείται η επόμενη τεχνολογική επένδυση της Piney. Μετά την ολοκλήρωση κάθε υπηρεσίας, το συνεργείο ανεβάζει φωτογραφίες από το ακίνητο. Το σύστημα τις ελέγχει αυτόματα σε σχέση με όσα έπρεπε να έχουν γίνει και εντοπίζει πιθανές αστοχίες πριν φτάσει ο επόμενος επισκέπτης.

«Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ελέγξει χιλιάδες υπηρεσίες τον μήνα. Ένα σύστημα μπορεί, και μάλιστα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε κάθε πόλη. Από τη στιγμή που ο ποιοτικός έλεγχος παύει να εξαρτάται από τη φυσική παρουσία ενός συντονιστή, η γεωγραφία σταματά να είναι όριο. Αυτό είναι το πέρασμα από την τοπική επιχείρηση υπηρεσιών σε ένα μοντέλο που επεκτείνεται διεθνώς», τονίζει.

Το δεύτερο κρίσιμο στοιχείο είναι η τυποποίηση.

«Ένας διαχειριστής με μονάδες σε πέντε χώρες σήμερα δουλεύει με δεκάδες τοπικούς προμηθευτές, με διαφορετικά πρωτόκολλα, διαφορετική τιμολόγηση και καμία συγκρίσιμη πληροφορία. Το να του δίνεις ένα πρότυπο, μία σύμβαση και μία αναφορά για όλες τις αγορές του είναι, στην πράξη, το προϊόν», εξηγεί ο ιδρυτής της Piney.

Μια αθέατη αγορά δεκάδων εκατομμυρίων

Το μέγεθος αυτής της αγοράς δεν αποτυπώνεται εύκολα στις επίσημες μετρήσεις, οι οποίες καταγράφουν κυρίως τα έσοδα των βραχυχρόνιων μισθώσεων και όχι τις υπηρεσίες που απαιτούνται ανάμεσα σε δύο κρατήσεις.

Η Piney υπολογίζει ότι ένα επαγγελματικά διαχειριζόμενο ακίνητο χρειάζεται περίπου 60 προετοιμασίες τον χρόνο, με ετήσια δαπάνη από 3.000 έως 4.000 ευρώ στις ευρωπαϊκές πόλεις όπου δραστηριοποιείται. Με βάση αυτή τη μέθοδο, 10.000 επαγγελματικά διαχειριζόμενες μονάδες μπορούν να δημιουργήσουν αγορά 30 έως 40 εκατ. ευρώ ετησίως σε μία μόνο πόλη.

Με αφετηρία τον καθαρισμό, η Piney επεκτείνεται σταδιακά σε ολόκληρη την αλυσίδα προετοιμασίας ενός ακινήτου: τον ιματισμό και το πλυντήριο, τα αναλώσιμα, τη διακίνηση και την αποθήκευση, τους ελέγχους ποιότητας και τις αναφορές προς τους διαχειριστές, καθώς και, σε ορισμένες αγορές, την υποδοχή επισκεπτών και τις μικρές εργασίες συντήρησης.

«Ο καθαρισμός είναι το σημείο εισόδου επειδή είναι το πιο συχνό και το πιο επώδυνο, αλλά αυτό που αγοράζει τελικά ο πελάτης είναι ένα ακίνητο έτοιμο για τον επόμενο επισκέπτη», υπογραμμίζει ο Νικόλας Χρυσοστόμου.

Η κατεύθυνση είναι η Piney να εξελιχθεί στο «λειτουργικό επίπεδο του ακινήτου»: ο διαχειριστής να διατηρεί τη σχέση με τον επισκέπτη, την τιμολόγηση και την εμπορική στρατηγική, ενώ η Piney θα αναλαμβάνει όσα πρέπει να συμβούν μέσα στο διαμέρισμα ανάμεσα σε δύο κρατήσεις.

Το Μαϊάμι ως δοκιμασία

Παρά τη φιλοδοξία για ευρύτερη παρουσία στις ΗΠΑ, η Piney δεν σχεδιάζει να ανοίξει αμέσως δεύτερη αμερικανική πόλη. Προϋπόθεση είναι η δραστηριότητα στο Μαϊάμι να αποκτήσει επαρκή πυκνότητα ακινήτων και σταθερή ποιότητα υπηρεσιών.

«Έχουμε μάθει στην Ευρώπη ότι το λάθος που σκοτώνει εταιρείες σαν τη δική μας δεν είναι η αργή επέκταση, είναι η γρήγορη. Κάθε νέα πόλη που ανοίγεις πριν ωριμάσει η προηγούμενη τραβάει διοικητική προσοχή από εκεί που τη χρειάζεσαι», σημειώνει ο ιδρυτής της Piney.

Το Μαϊάμι θα αποτελέσει τη μεγάλη δοκιμή: αν ένα μοντέλο που αναπτύχθηκε σε ευρωπαϊκές πόλεις μπορεί να λειτουργήσει και σε μια μεγαλύτερη, απαιτητικότερη και περισσότερο ανταγωνιστική αμερικανική αγορά.

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