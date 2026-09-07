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Εμπορευματικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και τυλίχθηκε στις φλόγες την Κυριακή, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία των διαδρόμων του αεροδρομίου.

Το Boeing 767-300, το οποίο εκμεταλλευόταν η 21 Air για λογαριασμό της Amazon ως Prime Air Flight 7598, βγήκε από τον διάδρομο περίπου στις 2 μ.μ. τοπική ώρα, έχοντας φτάσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Λουίς Μουνιός Μαρίν του Σαν Χουάν στο Πουέρτο Ρίκο, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Το αεροσκάφος προσέκρουσε σε αρκετά οχήματα κοντά στο αεροδρόμιο, εγκλωβίζοντας ανθρώπους στο εσωτερικό τους, σύμφωνα με την Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ. Οι πρώτες δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο βρέθηκαν αντιμέτωπες με ισχυρές φλόγες και πυκνούς καπνούς.

Εκτός από τους πέντε νεκρούς, άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, Ντανιέλα Λεβίν Κάβα.

«Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε μόλις επιβεβαιώνονται νέες πληροφορίες. Απόψε ολόκληρη η κοινότητά μας προσεύχεται και θρηνεί μαζί με όσους επλήγησαν», ανέφερε.

Έκλεισαν οι διάδρομοι του αεροδρομίου

Η εκπρόσωπος του Διεθνούς Αεροδρομίου του Μαϊάμι, Ίντιρα Αλμέιντα-Παρντίγιο, δήλωσε ότι η πτήση 7598 της Prime Air βγήκε από τον διαγώνιο διάδρομο του αεροδρομίου και ακινητοποιήθηκε στο βορειοδυτικό άκρο του.

Όλοι οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης, καθώς και οι τροχόδρομοι, είχαν κλείσει έως τις 3 μ.μ., ενώ τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση αναχωρήσεων προς το Μαϊάμι. Αρκετές ώρες αργότερα, τουλάχιστον δύο διάδρομοι είχαν ανοίξει ξανά, σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής του Μαϊάμι-Ντέιντ, Ρέι Τζαντάλα, έκανε λόγο για «μια πολύ σύνθετη πυρκαγιά», σημειώνοντας ότι οι χώροι των κινητήρων εξακολουθούσαν να καίγονται ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στο αεροσκάφος.

Συνολικά 60 πυροσβεστικές μονάδες κινητοποιήθηκαν για το περιστατικό, με τις πρώτες δυνάμεις να φτάνουν στο σημείο μέσα σε 30 δευτερόλεπτα από την κλήση.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, προειδοποίησε για σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις πτήσεων.

Έρευνα από FAA και NTSB

Η 21 Air, εμπορευματική αεροπορική εταιρεία με έδρα το Μαϊάμι, άρχισε το 2024 να χρησιμοποιεί Boeing 767-300 για λογαριασμό της Amazon. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την FAA, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) και τις τοπικές αρχές.

«Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και στους αγαπημένους όσων έχασαν τη ζωή τους», ανέφερε η εταιρεία.

Η Amazon επιβεβαίωσε ότι αεροσκάφος της, το οποίο εκτελούσε πτήση υπό τη διαχείριση της 21 Air, ενεπλάκη σε περιστατικό κατά την προσπάθεια προσγείωσης στο Μαϊάμι.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τις τοπικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς για να κατανοήσουμε ακριβώς τι συνέβη», δήλωσε η εκπρόσωπος της Amazon, Κέλι Νάντελ. «Αυτή τη στιγμή, απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια, η ευημερία και η φροντίδα όλων όσοι εμπλέκονται».

Η FAA ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει το δυστύχημα, ενώ έρευνα ξεκινά και το NTSB, το οποίο πρόκειται να παραχωρήσει ενημέρωση στα μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα.

Ο ρόλος των Boeing 767 στον στόλο της Amazon

Η εσωτερική εμπορευματική αεροπορική δραστηριότητα της Amazon έχει στραφεί τα τελευταία χρόνια σε μεγαλύτερα αεροσκάφη, ικανά να καλύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις και να μεταφέρουν αυξημένο όγκο φορτίου. Τα Boeing 767 αποτελούν πλέον το μεγαλύτερο τμήμα του στόλου της Amazon Prime Air.

Η εταιρεία διαθέτει επίσης 10 Airbus A330-300 μετασκευασμένα για μεταφορά φορτίου, καθώς και μικρότερα Boeing 737 για περιφερειακές διαδρομές.

Η 21 Air, η οποία παρέχει επίσης αποκλειστικές υπηρεσίες μεταφοράς για την DHL Express, ανήκει στον Τζιμ Κρέιν, πρόεδρο της ομάδας μπέιζμπολ Houston Astros.

Παρότι τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα, το περιστατικό ενδέχεται να αποτελέσει το σοβαρότερο δυστύχημα εμπορευματικού αεροσκάφους μετά τη συντριβή αεροσκάφους της UPS στο Λούισβιλ του Κεντάκι στις 4 Νοεμβρίου 2025.

Τότε, το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Διεθνές Αεροδρόμιο Louisville Muhammad Ali, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τα τρία μέλη του πληρώματος και 11 άνθρωποι στο έδαφος.

Η ηλικία του αεροσκάφους

Τα εμπορευματικά αεροσκάφη αντιπροσωπεύουν σχετικά μικρό ποσοστό της συνολικής εμπορικής αεροπορικής κίνησης, ωστόσο διαχρονικά εμφανίζουν αναλογικά περισσότερα ατυχήματα. Μεταξύ των παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτό είναι οι μεγαλύτερης διάρκειας πτήσεις και η συχνή χρήση αεροσκαφών μεγαλύτερης ηλικίας.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση ασφάλειας της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA) για το 2025, μεταξύ των συχνότερων ατυχημάτων στον κλάδο συγκαταλέγονταν οι προσκρούσεις της ουράς στον διάδρομο, οι βλάβες στο σύστημα προσγείωσης, οι έξοδοι από τον διάδρομο και οι ζημιές στο έδαφος.

Το Boeing 767 που ενεπλάκη στο δυστύχημα του Μαϊάμι ήταν ηλικίας άνω των 32 ετών, καθώς είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση τον Ιούνιο του 1994. Στη διάρκεια της επιχειρησιακής ζωής του είχε χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, από την Air Europa, την Kenya Airways και την Atlas Air. Το 2016 μετασκευάστηκε σε εμπορευματικό αεροσκάφος.

Το Boeing 767 δεν παράγεται πλέον ως εμπορικό αεροσκάφος, ωστόσο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως. Η Boeing συνεχίζει να κατασκευάζει περιορισμένο αριθμό αεροσκαφών που βασίζονται στο συγκεκριμένο μοντέλο για στρατιωτικές αποστολές εναέριου ανεφοδιασμού.

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