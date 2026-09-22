Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην αγορά, με τιμές πάνω από τις 10.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο βρίσκεται κι επισήμως το νέο οικιστικό συγκρότημα της Tεχνική Ολυμπιακή στη Βούλα, με τα πρώτα σπίτια, αξίας του εκατομμυρίου και πάνω να φιγουράρουν ήδη στις αγγελίες.

Οι κατασκευαστικές εργασίες στο συγκρότημα είναι αυτή την περίοδο σε πλήρη εξέλιξη, έχοντας προχωρήσει σημαντικά δεδομένου ότι έχουν ξεκινήσει ήδη από τις αρχές του περασμένου έτους. Η πλήρης ολοκλήρωση του project και η παράδοσή του στους ιδιοκτήτες προβλέπεται, με βάση το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, στις αρχές του 2028. Η αξία της επένδυσης τοποθετείται στα πέριξ των 26 εκατ. ευρώ με βάση τις κατά καιρούς ανακοινώσεις της διοίκησης της Τεχνική Ολυμπιακή, ενώ όπως δηλώσει η διοίκηση Στέγγου στην τελευταία ενημέρωση του περασμένου Ιουνίου, τα έσοδα από το οικιστικό στα Πηγαδάκια της Βούλας αναμένεται να ξεπεράσουν τα επίπεδα των 75 εκατ. ευρώ για τον όμιλο που το τελευταίο διάστημα έχει ενισχύσει την παρουσία του ευρύτερα στον τομέα των ακινήτων, κατοικία, επαγγελματικά ακίνητα και φιλοξενία.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία προωθεί την αξιοποίηση μεμονωμένων ακινήτων που έχουν αποκτηθεί για τον σκοπό αυτό, ενώ δραστηριοποιείται επίσης και στην αγορά διαχείρισης και απόκτησης ακινήτων που προέρχονται από χαρτοφυλάκια «κόκκινων» δανείων και εξασφαλίσεις τραπεζών, πέραν και της συμμετοχής της σε διαγωνιστικές διαδικασίες για αντιπαροχές εκκλησιαστικών ακινήτων στην Αττική. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα λεγόμενα «καλά» προάστια στα νότια και τα βόρεια της Αθήνας αλλά και όχι μόνο. Επισημαίνεται εδώ ότι πέραν του εγχώριου real estate, ο όμιλος Στέγγου επιχειρεί νέο «άνοιγμα» και σε ξένες αγορές όπως αυτές της Ρουμανίας στον τομέα της κατοικίας, τη Γερμανία αλλά και τις ΗΠΑ.

Το project της Βούλας

Όσον αφορά ειδικά το Riviera Hills στη Βούλα, σε απόσταση 20 λεπτών οδικώς από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» και 15 λεπτών με τα πόδια από τη θάλασσα όπως περιγράφεται σχετικά, το συγκρότημα περιλαμβάνει διαμερίσματα και κατοικίες διαφόρων μεγεθών, ξεκινώντας από το πιο μικρό επιφάνειας, ενδεικτικά, 54 τ.μ. διαθέτοντας όμως 64 τ.μ. ιδιωτικό κήπο και μικρή πισίνα 7,5 τ.μ., μέχρι τις μεγάλες μεζονέτες των 282 τ.μ. ή 302 τ.μ. με 4 υπνοδωμάτια, 4 μπάνια, πισίνα κ.ο.κ..

Στις αγγελίες, ένα διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων 153 τ.μ. πωλείται με τιμή στα 1,7 εκατ. ευρώ ή αλλιώς λίγο πάνω από τις 11.000 ευρώ ανά τ.μ., ενώ έτερο διαμέρισμα 117 τ.μ. προωθώντας την αξιοποίηση μεμονωμένων ακινήτων «με ιδιωτικό, διαμορφωμένο κήπο, πισίνα, πρόσβαση σε γυμναστήριο και ασφαλή υπόγειο χώρο στάθμευσης» πωλείται στην τιμή των 1,24 εκατ. ευρώ.

Το οικιστικό των 44 κατοικιών στη Βούλα είναι σχεδιασμένο με έμφαση «στην ιδιωτικότητα, την ασφάλεια, την ευεξία και την αναβαθμισμένη διαβίωση», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και «συνδυάζει παροχές αντίστοιχες με αυτές των ξενοδοχείων πέντε αστέρων», όπως 24ωρη υπηρεσία θυρωρείου και ασφάλεια, ελεγχόμενη πρόσβαση, γυμναστήριο, εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, εγκαταστάσεις σπα και ευεξίας, ιδιωτικό κινηματογράφο και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για εκδηλώσεις.

Διαβάστε ακόμη

Αγρια ζώα στο σαλόνι: Πώς τα social media επηρεάζουν τη ζήτηση για κατοικίδια

Με πιστωτικές και δανεικά πληρώνουν λογαριασμούς 6 στους 10 Ελληνες

Wendy’s: Η άνοδος και η πτώση της αμερικανικής αλυσίδας που άφησε εποχή και στην Ελλάδα – Tερματίζονται εκατοντάδες συμβάσεις franchise

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ