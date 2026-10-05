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Πριν από πέντε δεκαετίες, ένα απλό χειρόγραφο σημείωμα σε έναν σχολικό πίνακα ανακοινώσεων στο Δουβλίνο έμελλε να αποτελέσει την αρχή μιας από τις μεγαλύτερες ιστορίες της ροκ μουσικής. Σήμερα, πενήντα χρόνια μετά, οι U2 περνούν από τις σκηνές των συναυλιών στο επίσημο νόμισμα της Ιρλανδίας.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας παρουσίασε ένα νέο αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ, αφιερωμένο στην επέτειο της δημιουργίας του συγκροτήματος, τιμώντας τη διαδρομή των τεσσάρων μουσικών που εξελίχθηκαν σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά σύμβολα της χώρας.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου στο Little Museum of Dublin, παρουσία του ντράμερ και συνιδρυτή των U2, Larry Mullen Jr., ο οποίος εκπροσώπησε το συγκρότημα. Την επίσημη εκδήλωση παρουσίασε ο υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας, Βασίλειος Μαδούρος.

Το σχέδιο του κέρματος, δημιουργία του Shaughn McGrath, αποτυπώνει τα πρόσωπα των τεσσάρων μελών που συνδέθηκαν με την ιστορία των U2: Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr. Δίπλα τους βρίσκεται η χαρακτηριστική ιρλανδική άρπα, ένα σύμβολο που συνδέει την παγκόσμια επιτυχία του συγκροτήματος με τις ρίζες του.

Από ένα σχολικό σημείωμα σε παγκόσμιο φαινόμενο

Η επιλογή του 2026 για την έκδοση του συλλεκτικού νομίσματος έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Το 1976, ο Larry Mullen Jr. τοποθέτησε στον πίνακα ανακοινώσεων του Mount Temple Comprehensive School στο Δουβλίνο μια χειρόγραφη αγγελία, αναζητώντας άλλους μαθητές για τη δημιουργία ενός μουσικού συγκροτήματος.

Η πρώτη συνάντηση των νεαρών μουσικών πραγματοποιήθηκε στην κουζίνα του σπιτιού της οικογένειας Mullen. Εκεί ξεκίνησε μια συνεργασία που εξελίχθηκε σε μια από τις πιο επιτυχημένες πορείες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής.

Πενήντα χρόνια αργότερα, οι U2 έχουν κυκλοφορήσει 15 στούντιο άλμπουμ, έχουν πουλήσει περισσότερους από 175 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχουν κατακτήσει 22 βραβεία Grammy, αριθμός που τους τοποθετεί στην κορυφή της σχετικής λίστας για συγκρότημα.

Οι συλλεκτικές εκδόσεις και οι τιμές

Παρότι η ονομαστική αξία του νομίσματος είναι 2 ευρώ, η έκδοση απευθύνεται κυρίως σε συλλέκτες και θαυμαστές των U2.

Η βασική έκδοση Brilliant Uncirculated (BU) κυκλοφορεί μέσα σε ειδική κάρτα, με περιορισμένη παραγωγή 150.000 τεμαχίων και τιμή διάθεσης 14,95 ευρώ.

Παράλληλα, κυκλοφόρησε και μια ιδιαίτερα περιορισμένη έκδοση Proof, η οποία αριθμεί μόλις 5.000 κομμάτια. Η συγκεκριμένη έκδοση συνοδεύεται από ειδικό συλλεκτικό booklet και διατίθεται έναντι 39,95 ευρώ.

Η περιορισμένη έκδοση υψηλότερης ποιότητας προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον από τη διεθνή κοινότητα συλλεκτών, καθώς τα διαθέσιμα Proof κέρματα εξαντλήθηκαν λίγο μετά την έναρξη των πωλήσεων.

«Τέσσερα κεφάλια και μια ασημένια άρπα»

Οι ίδιοι οι U2 αντιμετώπισαν με χιούμορ το γεγονός ότι, μετά από μισό αιώνα μουσικής παρουσίας, τα πρόσωπά τους βρίσκονται πλέον πάνω σε ένα νόμισμα.

Στη δήλωσή τους αναφέρθηκαν στην εικόνα των «τεσσάρων κεφαλιών και μιας ασημένιας άρπας», χαρακτηρίζοντάς την μια ιδιαίτερα ταιριαστή απεικόνιση για ένα συγκρότημα που γεννήθηκε στην Ιρλανδία και απέκτησε παγκόσμια απήχηση.

Το νόμισμα, άλλωστε, μεταφέρει έναν συμβολισμό πέρα από τη συλλεκτική του αξία. Αποτελεί μια υπενθύμιση της πορείας τεσσάρων εφήβων από το Δουβλίνο, οι οποίοι κατάφεραν να μετατρέψουν τη μουσική τους σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πολιτιστικά «εξαγώγιμα προϊόντα» της Ιρλανδίας.

Η επιρροή των U2 δεν περιορίστηκε στη μουσική. Ιδιαίτερα ο Bono έχει συνδέσει το όνομά του με διεθνείς εκστρατείες κατά της φτώχειας, του AIDS και της ανισότητας, ενώ το συγκρότημα έχει λάβει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις για την κοινωνική του δράση.

Πενήντα χρόνια μετά από εκείνη τη μικρή αγγελία σε έναν σχολικό πίνακα, η Ιρλανδία μετατρέπει πλέον μια μουσική ιστορία σε νόμισμα. Και για τους φίλους των U2, αυτά τα 2 ευρώ έχουν ήδη αξία πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αναγράφεται πάνω τους.

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