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Τη μεγαλύτερη και πιο προηγμένη παραγωγική εγκατάσταση που έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα εγκαινίασε η Pandora στην Πόλη Χο Τσι Μινχ, πραγματοποιώντας επένδυση ύψους 150 εκατ. δολαρίων. Με τη νέα μονάδα στο Βιετνάμ, η δανέζικη εταιρεία κοσμημάτων επιδιώκει να διαφοροποιήσει γεωγραφικά την παραγωγική της βάση, μειώνοντας την εξάρτησή της από την Ταϊλάνδη και θωρακίζοντας την εφοδιαστική της αλυσίδα απέναντι σε πιθανές αναταράξεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του Reuters, πρόκειται για το τέταρτο εργοστάσιο της Pandora παγκοσμίως και η λειτουργία του αναμένεται να αυξήσει κατά περίπου 50% τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας. Όταν αναπτυχθεί πλήρως, εκτιμάται ότι θα απασχολεί περίπου 7.000 εργαζομένους.

Η παραγωγική βάση της Pandora

Μέχρι σήμερα, η παραγωγή των κοσμημάτων της Pandora πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Ταϊλάνδη, όπου η εταιρεία λειτουργεί τρεις μονάδες. Μόνο το 2025, οι συνολικές πωλήσεις της ανήλθαν σε 112 εκατ. κοσμήματα.

Παράλληλα, η δανέζικη εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο διεθνές δίκτυο, με περισσότερα από 6.800 σημεία πώλησης, εκ των οποίων πάνω από 2.700 είναι αποκλειστικά καταστήματα Pandora. Συνολικά, τα προϊόντα της διατίθενται σε περισσότερες από 100 χώρες.

Η απόφαση να επιλεγεί το Βιετνάμ για τη νέα μεγάλη επένδυση συνδέεται με τις υποδομές της χώρας, το σχετικά σταθερό οικονομικό περιβάλλον, αλλά και τη μακρόχρονη παράδοσή της στην παραγωγή κοσμημάτων.

Για την Pandora, η επέκταση της παραγωγής εκτός Ταϊλάνδης αποτελεί παράλληλα ένα σημαντικό εργαλείο διαχείρισης κινδύνου. Η παρουσία σε περισσότερες χώρες μπορεί να περιορίσει τις επιπτώσεις ενδεχόμενων διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα και να δημιουργήσει νέες οικονομίες κλίμακας, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξή της στις διεθνείς αγορές.

Παραγωγή έως 60 εκατ. κοσμημάτων ετησίως

Σε πλήρη ανάπτυξη, το νέο εργοστάσιο αναμένεται να αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας της Pandora, με δυνατότητα κατασκευής έως και 60 εκατ. κοσμημάτων τον χρόνο.

Όπως ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Μπέρτα ντε Πάμπλος-Μπαρμπιέ, σε πρώτη φάση το Βιετνάμ θα αντιπροσωπεύει περίπου το 15% της παγκόσμιας δυναμικότητας της Pandora. Ωστόσο, με την πλήρη ανάπτυξη της μονάδας έως το 2030, το ποσοστό αυτό προβλέπεται να φτάσει περίπου στο ένα τρίτο.

Η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σε έκταση 7,5 εκταρίων, περίπου 75 στρεμμάτων, στο επιχειρηματικό και βιομηχανικό κέντρο της Πόλης Χο Τσι Μινχ. Βρίσκεται μάλιστα απέναντι από εργοστάσιο μιας ακόμη μεγάλης δανέζικης εταιρείας, της Lego.

Αναφερόμενη στις αβεβαιότητες που επικρατούν στο παγκόσμιο εμπόριο και στο ενδεχόμενο αύξησης των αμερικανικών δασμών σε προϊόντα που παράγονται στο Βιετνάμ, η επικεφαλής της Pandora τόνισε ότι η επένδυση σχεδιάζεται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

«Κατασκευάζουμε αυτή την εγκατάσταση για την επόμενη δεκαετία και όχι για το επόμενο τρίμηνο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε περιόδους αστάθειας η εταιρεία επικεντρώνεται στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και στην καλύτερη ενσωμάτωση των διαφορετικών τμημάτων της δραστηριότητάς της.

Ανακυκλωμένα μέταλλα και καθαρή ενέργεια

Μέσω της νέας εγκατάστασης, η Pandora φιλοδοξεί ταυτόχρονα να διαμορφώσει ένα διαφορετικό μοντέλο παραγωγής κοσμημάτων μεγάλης κλίμακας, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη χρήση ανακυκλωμένων πρώτων υλών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η στρατηγική αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αγορές πολύτιμων μετάλλων χαρακτηρίζονται από αυξημένη μεταβλητότητα. Από το επόμενο έτος, η εταιρεία σχεδιάζει να μεταφέρει μέρος της παραγωγής της από το ασήμι σε κοσμήματα επιμεταλλωμένα με πλατίνα, ώστε να περιορίσει την έκθεσή της στις έντονες διακυμάνσεις της τιμής του ασημιού.

Το νέο εργοστάσιο έχει εξασφαλίσει πιστοποίηση LEED Gold και έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές. Παράλληλα, εξετάζονται επιπλέον επιλογές για την ενεργειακή τροφοδοσία του, όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις εγκαταστάσεις και πιθανή συνεργασία με ηλιακό πάρκο.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Pandora επιδιώκει το ασήμι και ο χρυσός που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία να προέρχονται από ανακυκλωμένες πηγές και να επαναχρησιμοποιούνται, ενισχύοντας τη μετάβαση σε ένα περισσότερο κυκλικό και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.

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