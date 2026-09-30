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Νέες περιοχές προστίθενται στον χάρτη των οικισμών όπου προβλέπεται μηδενικός ΕΝΦΙΑ, διευρύνοντας το μέτρο της απαλλαγής από τον φόρο ακινήτων σε περισσότερα σημεία της χώρας.

Η νέα λίστα περιλαμβάνει δεκάδες οικισμούς από την ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και από τα νησιά, καλύπτοντας περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, από ορεινά χωριά έως δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Μεταξύ των περιοχών που εντάσσονται βρίσκονται τα Καλάβρυτα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ύδρα και η Ίος, αλλά και γνωστοί τουριστικοί οικισμοί όπως η Άνω Μερά Μυκόνου, η Μεσαριά και το Εμπορείο Σαντορίνης, το Φαληράκι Ρόδου και ο Πλαταμώνας.

Κοινό χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων περιοχών είναι ότι πρόκειται για οικισμούς που κινούνται κοντά στο πληθυσμιακό όριο των 2.000 κατοίκων, το οποίο αποτελεί βασικό κριτήριο για την ένταξή τους στο νέο καθεστώς.

Ο νέος χάρτης των περιοχών με μηδενικό ΕΝΦΙΑ

Η επέκταση του μέτρου δημιουργεί έναν ευρύτερο γεωγραφικό χάρτη απαλλαγών, με στόχο την ενίσχυση μικρότερων οικισμών και την παροχή κινήτρων για τη διατήρηση της κατοικίας και της οικονομικής δραστηριότητας σε περιοχές εκτός μεγάλων αστικών κέντρων.

Στη νέα λίστα περιλαμβάνονται τόσο περιοχές με μόνιμο πληθυσμό που αντιμετωπίζει δημογραφικές πιέσεις όσο και περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση, όπου η αξία των ακινήτων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Η ένταξη δημοφιλών προορισμών, όπως τμήματα της Μυκόνου, της Σαντορίνης και της Ρόδου, δημιουργεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για αγορές ακινήτων με υψηλές αξίες και αυξημένη ζήτηση.

Παράλληλα, η συμπερίληψη ορεινών και νησιωτικών περιοχών αποτυπώνει τη διεύρυνση της εφαρμογής του μέτρου πέρα από συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες.

Ποιες περιοχές περιλαμβάνονται

Στον νέο κατάλογο βρίσκονται οικισμοί από διαφορετικές περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων:

Καλάβρυτα

Σκύρος

Ιθάκη

Ύδρα

Ίος

Άνω Μερά Μυκόνου

Μεσαριά Σαντορίνης

Εμπορείο Σαντορίνης

Φαληράκι Ρόδου

Πλαταμώνας

Η λίστα αφορά οικισμούς που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής για τη στήριξη μικρότερων περιοχών.

Το κριτήριο του πληθυσμού και η στόχευση του μέτρου

Καθοριστικό στοιχείο για την ένταξη των περιοχών αποτελεί ο αριθμός των κατοίκων. Οι οικισμοί που βρίσκονται κοντά ή κάτω από το όριο των 2.000 κατοίκων αποτελούν τον βασικό πυρήνα του μέτρου, καθώς θεωρούνται περιοχές που χρειάζονται πρόσθετα κίνητρα για τη συγκράτηση του πληθυσμού.

Η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ αποτελεί ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μείωση του κόστους κατοχής ακινήτων και την ενίσχυση της παραμονής κατοίκων σε μικρότερους οικισμούς.

Παράλληλα, η εφαρμογή του μέτρου σε περιοχές με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον δημιουργεί νέα δεδομένα για ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς μειώνει τη φορολογική επιβάρυνση σε αγορές όπου οι τιμές έχουν παρουσιάσει σημαντική άνοδο.

Η προσθήκη των νέων περιοχών αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω τον αριθμό των δικαιούχων, προσφέροντας φορολογική ελάφρυνση σε περισσότερους ιδιοκτήτες ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα.

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