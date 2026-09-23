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Δύο άλλοτε leader της αγοράς, ο καθένας στο πεδίο του, εξακολουθούν να βρίσκονται στο στόχαστρο των πλειστηριασμών. Αφενός η Neoset, ηγέτιδα δύναμη επί δεκαετίες στο χώρο του επίπλου και αφετέρου η Κοντοβερός (Freskot) πρωτοπόρος στα κατεψυγμένα αλιεύματα.

Δύο κάποτε κραταιές εταιρείες που στην πορεία είχαν κοινή μοίρα καθώς μετά από πολυετή διαδρομή υψηλών επιδόσεων οδηγήθηκαν σε κατάρρευση. Με αποτέλεσμα τα ακίνητα των εγκαταστάσεών τους να βγουν και να εξακολουθούν να βγαίνουν στο σφυρί.

Η Neoset

Όσον αφορά τη Neoset, μετά από διάφορα ακίνητά της που άλλαξαν χέρια κατά το παρελθόν, στο επίκεντρο της διαδικασίας εκποίησης της πτωχευτικής περιουσίας βρίσκεται το μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα στο Βασιλικό Χαλκίδας.

Καθώς έχουν ήδη προηγηθεί άγονοι πλειστηριασμοί, ήδη, όπως αποκαλύπτει το newmoney, προγραμματίστηκαν οι επαναληπτικοί για τις 15 Οκτωβρίου.

Ο πρώτος πλειστηριασμός αφορά ένα αγροτεμάχιο, που βρίσκεται στη θέση «Νύφη Λιθάρι ή Ράχη», της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικού της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων, άρτιο και οικοδομήσιμο, έκτασης κατά τον τίτλο κτήσης 60.100 τ.μ. και σύμφωνα με το Κτηματολόγιο 59.638 τ.μ., με κτήρια συνολικού εμβαδού 12.722 τ.μ.

Ειδικότερα, επί του αγροτεμαχίου κατά τον χρόνο αγοράς του υπήρχαν:

-Υπόστεγο, με μεταλλική στέγη εμβαδού 1.525 τ.μ.

-Υπόστεγο, με μεταλλική στέγη εμβαδού 4,277 τ.μ.

-Διώροφο κτήριο γραφείων αποτελούμενο από ισόγειο 198 τ.μ. και πρώτο όροφο, 312 τ.μ.

-Υποσταθμός, εμβαδού 42 τ.μ.

-Υπόστεγο με μεταλλική στέγη, εμβαδού 198 τ.μ.

-Υπόστεγο με μεταλλική στέγη, εμβαδού 208 τ.μ.

-Ισόγειο, εμβαδού 572 τ.μ.

-Μεταλλικό Υπόστεγο, εμβαδού 4.840 τ.μ.

-Μεταλλικό Υπόστεγο, εμβαδού 550 τ.μ.

Όπως σημειώνεται, κατά την κατάρτιση συμβολαίου συγχώνευσης, εντός του παραπάνω ακινήτου, υφίστατο εργοστάσιο ξύλου, συνολικής επιφάνειας 24.105 τ.μ.

Στη διακήρυξη τονίζεται ότι παρατηρούνται λεηλασίες και περαιτέρω υπάρχουν φθορές που οφείλονται στο χρόνο και σε απουσία συντήρησης.

Ο δεύτερος πλειστηριασμός αφορά μια ενιαία αγροτική έκταση, η οποία βρίσκεται στην ίδια θέση, επιφάνειας 60.871,93 τ.μ. κατά τον τίτλο, ενώ κατά το Κτηματολόγιο 61.114 τ.μ. που έχει προέλθει από τη λειτουργική συνένωση δύο επιμέρους γηπέδων.

Το ακίνητο είναι οριοθετημένο με συρματόπλεγμα και τοιχίο με κάγκελα κυρίως επί της Εθνικής Οδού Χαλκίδας – Λεπούρων.

Σε αυτή την έκταση υφίσταται εργοστάσιο μελαμίνης, συνολικού εμβαδού 35.893 τ.μ. Και επί αυτού του ακινήτου παρατηρούνται λεηλασίες και υπάρχουν φθορές που οφείλονται στο χρόνο και σε απουσία συντήρησης.

Πρόκειται ουσιαστικά για τις δύο βιομηχανικές μονάδες (το εργοστάσιο ξυλείας και το εργοστάσιο μελαμίνης) της άλλοτε κραταιάς εταιρείας επίπλων Neoset.

Οι τιμές εκκίνησης

Για τον επικείμενο διπλό πλειστηριασμό οι τιμές πρώτης προσφοράς έχουν μειωθεί αισθητά. Έτσι, ενώ για το σφυρί στις 22 Ιουλίου η συνολική τιμή ανερχόταν σε 6.282.500 ευρώ, τώρα έχει μειωθεί στα 3.141.250 ευρώ.

Ειδικότερα, οι τιμές πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό στις 15 Οκτωβρίου έχουν υποχωρήσει στο ½ της μέσης τιμής των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών, ήτοι στο ποσό του 1.341.250 ευρώ, (έναντι 2.682.500 ευρώ προηγουμένως) για το πρώτο ακίνητο και στο ποσό του 1.800.000 ευρώ (έναντι 3.600.000 ευρώ) για το δεύτερο ακίνητο.

Η «Κοντοβερός»

Αντιμέτωπη με νέους πλειστηριασμούς βρίσκεται και η «Κοντοβερός» («Freskot»), παρότι εδώ και καιρό έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

Μπορεί η κάποτε εταιρεία leader στην αγορά κατεψυγμένων αλιευμάτων, να έχει χάσει το μεγάλο εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο, ωστόσο απομένουν και άλλα ακίνητα στην Κω, τόπο καταγωγής της οικογένειας Κοντοβερού, που βγαίνουν με επισπεύδουσα τη Σύνδικο Πτώχευσης.

Μετά τον άγονο πρώτο πλειστηριασμό ο επόμενος έχει προγραμματιστεί για τις 2 Οκτωβρίου με μειωμένες τιμές εκκίνησης.

Το ένα σφυρί αφορά γήπεδο επιφάνειας 4.504,25 τ.μ., ασφαλτοστρωμένου στο μεγαλύτερο μέρος του, επίπεδου, σχεδόν παραλληλογράμμου σχήματος με πρόσωπο περίπου 90 μέτρων στην παραλιακή οδό Κω-Παραδεισίου, στη θέση «Λαππά Μύλος» (εντός οικισμού Παραδεισίου).

Επί του γηπέδου υφίσταται συγκρότημα καταστημάτων, το οποίο αποτελείται από τέσσερα ανεξάρτητα καταστήματα στο ισόγειο, τέσσερα δώματα στον 1ο όροφο και έναν ενιαίο υπόγειο χώρο με εξωτερικές πόρτες για φορτοεκφορτώσεις. Πρόκειται για αυτοτελές κτήριο καταστημάτων, σήμερα κενό, συνολικής επιφάνειας 1.435,68 τ.μ., με βοηθητικό χώρο 20,70 τ.μ.

Η τιμή πρώτης προσφοράς για αυτό το ακίνητο έχει οριστεί στα ¾ της μέσης τιμής των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών, δηλαδή στα 1.891.875 ευρώ, έναντι 2.522.500 ευρώ προηγουμένως.

Το δεύτερο σφυρί αφορά παραθαλάσσιο οικόπεδο επιφάνειας 1.335,75 τ.μ., αδόμητο, επικλινές, με πρόσωπο περίπου 80 μέτρων στην Επαρχιακή οδό Κω- Παραδεισίου και στη θάλασσα.



Στο οικόπεδο δύναται να οικοδομηθεί κτήριο μέγιστου εμβαδού 921,45τ.μ. για ανέγερση είτε τουριστικής εγκατάστασης είτε κτηρίου αμιγούς επαγγελματικής χρήσης.

Τα ακίνητα βρίσκονται σε απόσταση 2χλμ περίπου ανατολικά από το κέντρο της Κω και το λιμάνι και σε εκτός αστικού ιστού θέση, σε περιοχή με μεικτές χρήσεις.

Η τιμή πρώτης προσφοράς για το δεύτερο ακίνητο έχει οριστεί αντίστοιχα σε 332.625 ευρώ, έναντι 443.500 ευρώ προηγουμένως. Έτσι η συνολική τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται σε 2.224.500 ευρώ, έναντι 2.966.000 ευρώ που ήταν την προηγούμενη φορά.

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