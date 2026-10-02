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Αρκετά «επώνυμα» οικιστικά και βιομηχανικά ακίνητα περιλαμβάνονταν στη λίστα των 200 περίπου πλειστηριασμών που είχαν προγραμματιστεί να διενεργηθούν σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Ματαίωση για Τσιάρτα

Μεταξύ αυτών και επαναληπτικός για το ακίνητο του Βασίλη Τσιάρτα στο Μαρούσι. Ωστόσο, λίγο πριν την έναρξη της διαδικασίας ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι η περιπέτεια του πρώην διεθνούς επιθετικού για το εν λόγω ακίνητο ξεκίνησε το 2018 και έκτοτε βρέθηκε αρκετές φορές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, με διαφορετικές τιμές πρώτης προσφοράς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε και αναστολή.

Στις 22 Ιουλίου το σφυρί χτύπησε, με τιμή πρώτης προσφοράς στα 1.316.000 ευρώ αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Σήμερα είχε προγραμματιστεί να βγει με την ίδια η τιμή εκκίνησης.

Πρόκειται για οικόπεδο 652 τ.μ. στη θέση «Νέα Φιλοθέη» της περιοχής «Καλογρέζα», επί του οποίου έχει ανεγερθεί μονοκατοικία σε τρεις στάθμες και με θέσεις στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων στο υπόγειο της.

Ο Βασίλης Τσιάρτας απέκτησε το ακίνητο τον Δεκέμβριο του 2001, την περίοδο που αγωνιζόταν στην ΑΕΚ, δύο χρόνια μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, από τη Σεβίλλη.

Ο Γ. Καρούζος

Στο στόχαστρο των πλειστηριασμών εξακολουθεί να βρίσκεται ο Γιάννης Καρούζος. Σήμερα βγήκε σε επαναληπτικό σφυρί, με επισπεύδουσα την Cepal, μια ημιτελής κατοικία στην Κηφισιά, επί της οδού Ραγκαβή.

Συγκεκριμένα, η με στοιχεία Α-1 οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, που αποτελείται από είσοδο, υποδοχή, δύο δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC, δύο εξώστες προς την οδό Ραγκαβή και έναν προς τον πίσω ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου καθώς και δύο ημιϋπαίθριους επίσης προς τον πίσω ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, συνολικής επιφάνειας 110,33 τ.μ.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το ακίνητο είναι ημιτελές και συγκεκριμένα στο στάδιο των οπτοπλινθοδομών, χωρίς να λαμβάνουν χώρα εργασίες αποπεράτωσης και ότι το οικόπεδο διαθέτει πρόσβαση από την οδό Ραγκαβή, η οποία είναι μπλοκαρισμένη μέσω συρματοπλέγματος επί μεταλλικού πλαισίου. Η τιμή πρώτης προσφοράς ήταν στις 218.000 ευρώ, αλλά υπήρξε ματαίωση ελλείψει πλειοδοτών.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουν βγει στο σφυρί και έχουν αλλάξει χέρια δεκάδες ακίνητα του «Καρούζος Gate». Μεταξύ αυτών ακίνητο-φιλέτο πάνω στην παραλιακή και σε απόσταση αναπνοής από την έκταση του Ελληνικού, που βγήκε στα 4,1 εκατ. ευρώ και κατακυρώθηκε στα 8 εκατ. ευρώ, μεγάλες εκτάσεις στην Κρήτη, όπως αγροτεμάχιο 45 στρεμμάτων στο Γαζί Ηρακλείου, εμπορικό κέντρο στο Γέρακα που κατακυρώθηκε στα 10,2 εκατ. ευρώ καθώς και αρκετά ακόμη εμπορικά ακίνητα στην Αττική και κυρίως στην περιοχή της Γλυφάδας.

Η Filiacom

Για μια ακόμη φορά βγήκαν σήμερα στο ηλεκτρονικό σφυρί οι εγκαταστάσεις της εταιρείας FiliaCom, συμφερόντων της οικογένειας Αργυρού, στην περιοχή της Θεσπρωτίας.

Πρόκειται για ένα ακίνητο που επιχειρείται να πουληθεί μέσω της πλατφόρμας εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια χωρίς όμως αποτέλεσμα. Λόγω των διαδοχικών προσπαθειών παρατηρείται και ένα…σκαμπανέβασμα της τιμής πρώτης προσφοράς.

Η αναγκαστική εκτέλεση στρεφόταν κατά της υπό εκκαθάριση «FiliaCom Εμπορική και Συμβουλευτική Α.Ε.», και αφορούσε το βιομηχανικό ακίνητο της εταιρείας, δηλαδή εργοστασιακή μονάδα κλωστοϋφαντουργίας, που βρίσκεται στη θέση «Τάκα» της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατών Θεσπρωτίας.

Το εργοστάσιο αναπτύσσεται επί γηπέδου εκτάσεως 76.638,42 τ.μ. το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της εταιρείας από τον Νοέμβριο του 1973.

Σύμφωνα με εξωτερική αυτοψία πρόκειται για ακίνητο εντός του οποίου υφίσταται βιοτεχνικό κτήριο «κατάστασης και συντήρησης ανάλογης της παλαιότητάς του».

Αυτό περιλαμβάνει:

–Χωριστή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία με την ονομασία Τμήμα Β’, το οποίο αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο και συγκεκριμένα:

Α) στο υπόγειο από κύριο χώρο αίθουσας παραγωγής επιφάνειας 5.917,94 τ.μ, ύψους 4,40μ., λωρίδα βοηθητικών χώρων επιφάνειας 227,70τ.μ, κύριο χώρο αίθουσας παραγωγής και προσθήκης επιφάνειας 331,60τ.μ και υπόγεια λωρίδα βοηθητικών χώρων και προσθήκης επιφάνειας 15,20τ.μ, και

Β) στο ισόγειο αποτελείται από κύριο χώρο αίθουσας παραγωγής επιφάνειας 5.917,94τ.μ, ύψους 6,60μ., λωρίδα βοηθητικών χώρων επιφάνειας 227,70τ.μ., κύριο χώρο αίθουσας παραγωγής και προσθήκης επιφάνειας 331,60τ.μ, και ισόγεια λωρίδα βοηθητικών χώρων και προσθήκης επιφάνειας 15,20τ.μ.

Το όλο τμήμα έχει επιφάνεια 12.984,88τ.μ.

Σημειώνεται ότι επί του γηπέδου έχουν ανεγερθεί δυνάμει οικοδομικών αδειών από το 1974 έως το 1993 κτίσματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας, ενώ έχουν συσταθεί δύο χωριστές οριζόντιες και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες.

Για σήμερα η τιμή εκκίνησης ήταν μειωμένη στις 802.100 ευρώ, αλλά και πάλι ο πλειστηριασμός κατέληξε άγονος.

Η ΕΝΚΛΩ

Χωρίς τέλος συνεχίζονται τα σφυριά για τα «ιμάτια» της Ελληνικής Κλωστοϋφαντουργίας, του ισχυρότερου κάποτε ομίλου του πολύπαθου κλάδου. Μετά τα εργοστάσια και τις εκτάσεις σε διάφορες περιοχές, σήμερα βγήκε σε επαναληπτικό πλειστηριασμό μια μονοκατοικία στην Κομοτηνή.

Πρόκειται για οικόπεδο 976,82 τ.μ. στον οικισμό Καρυδιά του Δήμου Κομοτηνής, εντός του οποίου έχει κατασκευαστεί διώροφη κεραμοσκεπής μονοκατοικία. Αυτή αποτελείται από ισόγειο κύριας χρήσης εμβαδού 163,75τ.μ. και σύνολο ημιυπαιθρίων χώρων εμβαδού 23,32 τ.μ., όροφο κύριας χρήσης εμβαδού 41,15 τ.μ. και ημιυπαίθριο χώρο εμβαδού 17,42 τ.μ. και υπόγειο βοηθητικό χώρο εμβαδού 89,57 τ.μ. Ο περιβάλλων ακάλυπτος χώρος είναι διαμορφωμένος σε επίπεδα και το οικόπεδο περιτοιχισμένο.

Η τιμή πρώτης προσφοράς της επαναληπτικής διαδικασίας είχε οριστεί στα ¾ της μέσης τιμής των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών, ήτοι στο ποσό των 220.875 ευρώ. Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών.

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