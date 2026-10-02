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Υπήρξε πρωτοπόρος, φέρνοντας μια νέα εποχή στον ήχο και την εικόνα για τη χώρα μας. Η Digital Press Hellas Α.Ε. (DPH) ήταν η πρώτη βιομηχανία παραγωγής ψηφιακών δίσκων (cd/dvd) στην Ελλάδα.

Ξεκίνησε τη λειτουργία της το φθινόπωρο του 1987, αποτελώντας την αφετηρία μιας νέας πραγματικότητας στην ελληνική δισκογραφία, καθώς ήταν αυτή που ανέλαβε τη μαζική κοπή και αναπαραγωγή cd, dvd και αναλογικών μέσων των περισσότερων καλλιτεχνών και δισκογραφικών εταιρειών.

Μετά από πολλά χρόνια ανόδου και επιτυχιών, η εταιρεία, αν και παραμένει ενεργή, έχει καιρό τώρα πάψει τη δραστηριότητά της, καταγράφοντας μηδενικό κύκλο εργασιών. Επιπλέον, όπως αποκαλύπτει το newmoney, η μεγάλη μονάδα της στο Κορωπί οδηγείται στο σφυρί…

Το «ορόσημο»

Καθοριστικός σταθμός για την πορεία της υπήρξε η εξαγορά της τον Ιανουάριο του 2005 από την Odeon Cineplex Α.Ε., μπαίνοντας κάτω από την ομπρέλα του ισχυρού τότε ομίλου Odeon, που ήταν ο δεύτερος, – μετά τη Village του Δ. Κοντομηνά -, μεγαλύτερος παίκτης στην αγορά των θεαμάτων και ειδικότερα των κινηματογράφων.

Μια αγορά που ωστόσο χτυπήθηκε άγρια από την πολυετή οικονομική κρίση και την πανδημία με αποτέλεσμα σήμερα να αντιστοιχεί σε… κλάσμα των μεγεθών της επί των παλαιότερων ένδοξων εποχών. Έτσι, η Odeon που κατά το παρελθόν ήλεγχε δίκτυο δεκάδων αιθουσών σε όλη τη χώρα, βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία παρέσυραν και την Digital Press Hellas.

Εκείνη με τη σειρά της έπεσε θύμα και της κατάρρευσης της αγοράς οπτικών δίσκων λόγω της μετάβασης σε ψηφιακά κανάλια τόσο για τη μουσική όσο και για τις ταινίες. Έτσι, η ζήτηση για cd/dvd σχεδόν εκμηδενίστηκε με αυτονόητες συνέπειες για την εταιρεία.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της για τη χρήση του 2025 που δημοσιεύθηκαν χθες 1η Οκτωβρίου, ο κύκλος εργασιών ήταν μηδενικός και το σύνολο των υποχρεώσεων στα 2,44 εκατ. ευρώ.

Στο «ιστορικό» σημειώνεται ότι η εταιρεία με τα γραφεία της και την μονάδα παραγωγής στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο στην οδό Λητούς στο Κορωπί Αττικής και ότι «η εν λόγω μονάδα προϋπήρχε ως Digital Press Hellas την οποία η Cineplex A.E. απορρόφησε πλήρως την χρήση 2004. Μέχρι και την 30/09/2007 η εταιρεία αποτέλεσε τον παραγωγικό βραχίονα (κλάδος παραγωγής) της Odeon Cineplex. Κατά την χρήση 2008 έγινε εκ νέου απόσχιση του κλάδου παραγωγής από την Odeon Cineplex και επανεμφανίσθηκε ως αυτοτελής εταιρεία”.

Όπως τονίζεται μέχρι το 2019 αναλάμβανε την παραγωγή ψηφιακών δίσκων για την εγχώρια αγορά σε όλες τις μορφές (όπως CD audio, CD-ROM, CD-VIDEO, CDI, CD-extra, DVDVIDEO, DVD-ROM), την παραγωγή μητρών CD και DVD, την παροχή υπηρεσιών studio ήχου και εικόνας (όπως CD pre-mastering, DVD authoring, μετάφραση, μεταγλώττιση, υποτιτλισμό), εκτύπωση CD-R, DVD-R, εκτύπωση εξωφύλλων, ενθέτων, digipack και την συσκευασία όλων των τύπων CD και DV.

Από το 2020 δραστηριοποιείται στον τομέα του υποτιτλισμού κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, καθώς και στις ψηφιοποιήσεις ταινιών.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται από τη διοίκηση «οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η εταιρεία εστιάζονται κυρίως στην ύπαρξη ενός συνεχώς επιδεινούμενου οικονομικού κλίματος που δεν ευνοεί την δαπάνη για ψυχαγωγία, στην ύπαρξη ψηφιακής πειρατείας, η οποία αποτελεί πλήγμα για την πνευματική ιδιοκτησία και την καλλιτεχνική δημιουργία σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτές τις προκλήσεις θα πρέπει να προστεθούν οι υφιστάμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο όμιλος που ανήκει η εταιρεία γενικότερα, σε σχέση με την διαχείριση σημαντικών προβλημάτων χρηματοδότησης αλλά και ύπαρξης ζημιογόνων αποτελεσμάτων».

Ο πλειστηριασμός

Κάπως έτσι, για τις 4 Νοεμβρίου 2026 έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός για τη μονάδα στο Κορωπί, με επισπεύδοντα ιδιώτη και με το ποσό της οφειλής για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση να ανέρχεται σε 37.821,14 ευρώ, πλέον τόκων, εντολών και εξόδων εκτέλεσης.

Βεβαίως, μέχρι τότε είναι ενδεχόμενο να υπάρξει αναστολή.

Πρόκειται, ειδικότερα, για αγροτική έκταση που βρίσκεται στην θέση «Κλησσά Φράγκου-Αλωνίστρα» του Δήμου Κρωπίας, επί της οδού Λητούς 9, εκτός σχεδίου πόλεως και εντός Βιομηχανικής Ζώνης Κρωπίας, συνολικής επιφάνειας 5.105,17 τ.μ.

Στο παραπάνω οικόπεδο υφίσταται κτήριο που έχει κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα και αποτελείται από δύο ορόφους (υπόγειο και ισόγειο) με συνολικό εμβαδόν 2.937,71 τ.μ.

Το υπόγειο αποτελείται από δύο αποθηκευτικούς χώρους, ένα εργαστήριο, βοηθητικούς χώρους, ένα μικρό κουζινάκι και δύο τουαλέτες ενώ έχει συνολική επιφάνεια 1.474,71 τ.μ.. Λόγω κλίσης του γηπέδου το υπόγειο είναι προσβάσιμο από το επίπεδο του εδάφους.

Το ισόγειο αποτελείται κυρίως από γραφειακούς χώρους, μία αίθουσα συνεδριάσεων, έναν χώρο υποδοχής, ηχομονωμένα στούντιο παραγωγής και δωμάτια παραγωγής CD. Επιπλέον διαθέτει ένα μικρό κουζινάκι και δύο τουαλέτες ενώ η συνολική επιφάνειά του ανέρχεται σε 1.463 τ.μ.

Το ακίνητο, το οποίο φέρει πολλά εμπράγματα βάρη, περιήλθε στην οφείλετρια εταιρεία τον Απρίλιο του 1999.

Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 1.515.000 ευρώ.

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