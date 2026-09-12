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Το καλοκαίρι του 2026 ενδέχεται τελικά να μείνει στην ιστορία όχι για την κυκλοφορία ενός νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης ή για κάποιο επαναστατικό τσιπ, αλλά για τις εξελίξεις στη χρηματοδότηση της AI, οι οποίες ανέδειξαν πόσο γρήγορα προσαρμόζονται οι κεφαλαιαγορές στις τεράστιες ανάγκες της νέας επενδυτικής έκρηξης.

Η αφετηρία παραμένει η ίδια: η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ εξακολουθεί να ξεπερνά την προσφορά, οδηγώντας σε συνεχείς ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τις επενδύσεις σε υποδομές AI. Οι hyperscalers δεσμεύουν ολοένα περισσότερα κεφάλαια προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μελλοντική υπολογιστική δυναμικότητα που χρειάζονται.

Σύμφωνα με αναλυτές της Morgan Stanley, οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες των τεσσάρων μεγαλύτερων hyperscalers αναμένεται να αυξηθούν κατά 57% το 2027 σε σύγκριση με το 2026. Πίσω από αυτές τις επενδύσεις βρίσκεται η πεποίθηση ότι μπορούν να αποφέρουν αποδόσεις επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου άνω του 25%.

Υπάρχει, ωστόσο, μια κρίσιμη χρονική υστέρηση. Τα χρήματα επενδύονται σήμερα, ενώ η ουσιαστική εμπορική αξιοποίηση των υποδομών και τα αντίστοιχα έσοδα έρχονται αργότερα. Ως αποτέλεσμα, οι εκτιμήσεις για τις ελεύθερες ταμειακές ροές των τεσσάρων hyperscalers το 2027 συνεχίζουν να υποχωρούν.

Για τις πιστωτικές αγορές αυτό μεταφράζεται σε ένα ολοένα μεγαλύτερο χρηματοδοτικό κενό. Συνεπώς, οι εκδόσεις χρέους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να παραμείνουν ιδιαίτερα υψηλές και ενδεχομένως να αυξηθούν περαιτέρω, έως ότου οι ταμειακές ροές αρχίσουν να καλύπτουν μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων.

Ανοίγει η ψαλίδα στις αγορές χρέους

Οι εξελίξεις του φετινού καλοκαιριού στα πιστωτικά spreads είναι εξίσου αποκαλυπτικές. Τα spreads των hyperscalers έχουν διευρυνθεί αισθητά, όμως η εικόνα διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τρόπο χρηματοδότησης.

Η μεγαλύτερη διεύρυνση καταγράφεται στα μη εξασφαλισμένα εταιρικά ομόλογα, όπου οι εκδόσεις αυξήθηκαν απότομα και οι επενδυτές παραμένουν εκτεθειμένοι σε ένα ευρύτερο φάσμα κινδύνων που συνδέονται με τον επενδυτικό κύκλο της AI.

Αντίθετα, η άνοδος των spreads ήταν σαφώς μικρότερη σε τίτλους ABS και CMBS που συνδέονται με data centers. Πρόκειται για χρηματοδοτήσεις που στηρίζονται σε λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν ήδη κατασκευαστεί, ηλεκτροδοτηθεί και μισθωθεί, διαθέτοντας σε μεγάλο βαθμό εξασφαλισμένες συμβατικές ταμειακές ροές.

Σε συνδυασμό με τον πιο συγκρατημένο ρυθμό εκδόσεων, τα χαρακτηριστικά αυτά προστάτευσαν τις τιτλοποιημένες πιστώσεις από τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα που παρατηρήθηκε στην αγορά μη εξασφαλισμένου χρέους.

Οι ισχυροί μπορούν να συνεχίσουν να δανείζονται

Η διαφοροποίηση είναι σημαντική και μεταξύ των ίδιων των εταιρειών. Οι μεγαλύτεροι hyperscalers, με μέση πιστοληπτική αξιολόγηση περίπου ΑΑ, έχουν μεγάλες χρηματοδοτικές ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα διαθέτουν πολύ ισχυρούς ισολογισμούς και σημαντική ευελιξία ως προς την πιστοληπτική τους αξιολόγηση.

Με προσδοκώμενες αποδόσεις επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου άνω του 25%, μια σχετικά περιορισμένη αύξηση του κόστους δανεισμού δύσκολα θα τους αναγκάσει να περιορίσουν σημαντικά τις επενδύσεις τους.

Η κατάσταση είναι διαφορετική για εταιρείες χαμηλότερης πιστοληπτικής ποιότητας, developers data centers, πρώην εταιρείες εξόρυξης Bitcoin και REITs. Αυτές διαθέτουν μικρότερη ευελιξία στους ισολογισμούς τους και είναι πολύ πιο ευαίσθητες στην αύξηση του κόστους χρηματοδότησης. Για αυτές, τα υψηλότερα spreads μπορούν να λειτουργήσουν ως φυσικό φρένο στις νέες επενδύσεις και στον νέο δανεισμό.

Η AI γίνεται ιστορία των κεφαλαιαγορών

Το επόμενο κεφάλαιο της χρηματοδότησης της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται επίσης να αλλάξει χαρακτήρα. Οι νέες επενδύσεις μετακινούνται σταδιακά από τα ίδια τα κτίρια των data centers προς τον υπολογιστικό εξοπλισμό, κυρίως servers και chips, αλλά και προς ενεργειακές υποδομές.

Ο εξοπλισμός αυτός προσφέρεται ιδιαίτερα για χρηματοδότηση σε επίπεδο περιουσιακών στοιχείων, ανοίγοντας μεγαλύτερο πεδίο για τα ιδιωτικά κεφάλαια.

Οι ισχυρότεροι όμιλοι αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο, παρέχοντας εγγυήσεις, πιστωτική υποστήριξη και διασφαλίσεις για την υπολειμματική αξία των περιουσιακών στοιχείων. Με αυτόν τον τρόπο, το private capital θα μπορεί να χρηματοδοτεί ολοένα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια υποδομών AI.

Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη περνά πλέον από έναν αμιγώς τεχνολογικό κύκλο σε έναν κύκλο τεράστιων κεφαλαιακών αναγκών. Και όσο αυξάνονται οι επενδύσεις, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρηματοδοτούνται data centers, chips, servers και ενεργειακές εγκαταστάσεις γίνεται σχεδόν εξίσου σημαντική με την ίδια την τεχνολογική καινοτομία.

Με άλλα λόγια, η AI δεν είναι πλέον μόνο μια τεχνολογική ιστορία. Γίνεται όλο και περισσότερο μια ιστορία των παγκόσμιων κεφαλαιαγορών.

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