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Τι δάνεια θα χορηγούν οι τράπεζες και πως θα αναδιαμορφώσουν τα χαρτοφυλάκιά τους αποτελεί ένα σημαντικό ζητούμενο για τα πιστωτικά ιδρύματα.

Το αποτύπωμα του RRF για την ερχόμενη διετία αποτελεί ένα σημαντικό asset στην στόχευση της πιστωτικής επέκτασης η οποία με βάση τις προβλέψεις του α εξαμήνου, άνετα θα φθάσει έναν στόχο 8,8 δισ. ευρώ.

Συγχρόνως οι τράπεζες ετοιμάζονται να εντείνουν τις προσπάθειες χρηματοδότησης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπου αυτό είναι εφικτό με τη μαγιά των 2 δισ. ευρώ που είναι οι πόροι που κατευθύνθηκαν από το RRF προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Οι πόροι αυτοί με μόχλευση εκτιμάται πως μπορούν να αγγίξουν και τα 8 δισ. ευρώ, ενώ ένα τμήμα αυτών των πόρων (περίπου 500 έως 600 εκατ. ευρώ) μαζί με άλλους πόρους θα χρηματοδοτήσουν την οικιστική πολιτική της κυβέρνησης (Σπίτι μου ΙΙΙ κ.λπ.).

Σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η ισχυρότερη στόχευση βρίσκεται στην τουριστική επέκταση – κυρίως ξενοδοχειακές μονάδες μικρότερες και μεσαίες- ενώ εκτιμάται πως μέσα σε μια λογική ανάπτυξης ειδικά στον κλάδο μπορεί να υπάρξουν εξαγορές και συγχωνεύσεις, που πάντως δεν συναντάμε ευρύτερα στις SMEs.

Όπως εξηγούν τραπεζικοί κύκλοι οι περισσότερες εξ αυτών είναι επιχειρήσεις οικογενειακές εκ των οποίων ζουν περισσότερες της μιας οικογένειας ιδιοκτητών, στοιχείο που δυσκολεύει τη λογική εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Μέσα από τους παραπάνω πόρους ασφαλώς θα υπάρξει χρηματοδότηση προς την ψηφιακή και πράσινη οικονομία. Αν και τα στερνά δεν προμηνύουν τα επόμενα αξίζει κανείς να χαρτογραφήσει την τάση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών ώστε να καταστεί σαφές προς τα που κινείται ο δανεισμός.

Πού κατευθύνεται το νέο χρήμα των ελληνικών τραπεζών

Η εικόνα από τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2026 δείχνει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν περάσει από την εποχή της διαχείρισης των προβληματικών δανείων σε μια νέα φάση πιστωτικής επέκτασης, με το βάρος να πέφτει πλέον στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και κυρίως των επιχειρήσεων.

Ο κοινός παρονομαστής είναι ο επιχειρηματικός δανεισμός Ενέργεια, μεταποίηση, υποδομές, μεταφορές, εμπόριο και τουρισμός βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των χρηματοδοτήσεων.

Η Alpha Bank έχει ιδιαίτερα έντονο εταιρικό προσανατολισμό, με το 76% των δανείων της να αφορά τα δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις , ενώ σημαντική θέση καταλαμβάνουν η ενέργεια, η μεταποίηση, οι μεταφορές και το εμπόριο. Η Τρ. Πειραιώς κινείται στην ίδια κατεύθυνση, με τις μεταφορές και τη ναυτιλία να αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία του εταιρικού της χαρτοφυλακίου, ακολουθούμενες από ενέργεια και μεταποίηση.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί η ναυτιλία. Alpha Bank και ΤΡ. Πειραιώς έχουν χαρτοφυλάκια €4,9 δισ. και €3,8 δισ. αντίστοιχα, με έμφαση σε bulkers και tankers ενώ σημαντική θέση έχει στον τομέα και η Εθνική Τράπεζα. Η χρηματοδότηση της ναυτιλίας παραμένει έτσι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής τραπεζικής.

H ΕΤΕ έχει πολύ καθαρή συγκέντρωση στην παραγωγική οικονομία: μεταφορές/ναυτιλία, ενέργεια και βιομηχανία συγκεντρώνουν πάνω από το μισό του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου.

Η Εθνική Τράπεζα έχει επίσης σαφή προσανατολισμό προς την επιχειρηματική χρηματοδότηση, με τις μεταφορές και τη ναυτιλία να αποτελούν αιχμή του χαρτοφυλακίου της, όπως και η ενέργεια και η μεταποίηση .

Παράλληλα, οι τράπεζες χρηματοδοτούν τη στεγαστική και καταναλωτική ζήτηση, αλλά με σαφώς μικρότερο βάρος σε σχέση με τις επιχειρήσεις

Το δεύτερο μεγάλο story είναι η πράσινη και ενεργειακή μετάβαση. Οι τράπεζες διοχετεύουν σημαντικά κεφάλαια σε ΑΠΕ, ενεργειακά έργα, υποδομές και επενδύσεις που συνδέονται με το RRF. Η Eurobank έχει ήδη πάνω από €8,3 δισ. σε βιώσιμη ανάπτυξη εκ των οποίων περίπου €4 δισ. πράσινη εταιρική χρηματοδότηση.

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