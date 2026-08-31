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Σε νέα φάση περνά το πρόγραμμα ενεργειακού εκσυγχρονισμού του δημόσιου κτιριακού αποθέματος στην Αττική, με έξι νέες παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες και δημοτικά κτίρια να εντάσσονται στο ΠΕΠ «Αττική 2021-2027». Οι εργασίες αφορούν παλαιές και ενεργοβόρες υποδομές σε έξι δήμους, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης, τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση των συνθηκών χρήσης.

Οι νέες εντάξεις ενισχύουν τη δράση «ΕΝΕΡΓΩ για τον Δήμο», η οποία επικεντρώνεται στην ουσιαστική αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και σχολείων που εμφανίζουν αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Συνολικά, οι ενταγμένες πράξεις φθάνουν πλέον τις 15, με δημόσια συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη 6,56 εκατ. ευρώ και συνολική επιφάνεια κτιρίων που ξεπερνά τα 31.000 τετραγωνικά μέτρα.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες επισκευές. Οι παρεμβάσεις σχεδιάζονται ως ολοκληρωμένα έργα, τα οποία συνδυάζουν θερμομόνωση, νέα κουφώματα, συστήματα ψύξης και θέρμανσης υψηλής απόδοσης, έξυπνη διαχείριση ενέργειας και, όπου είναι τεχνικά εφικτό, αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Έξι νέοι δήμοι στον ενεργειακό σχεδιασμό

Ο νέος κύκλος έργων αφορά τους δήμους Βύρωνα, Ελευσίνας, Μοσχάτου-Ταύρου, Μεγαρέων, Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και Καισαριανής.

Στον Δήμο Βύρωνα εντάσσεται το Γυμνάσιο – Λύκειο Καρέα, με προϋπολογισμό 469.323 ευρώ, ενώ στον Δήμο Ελευσίνας προβλέπεται ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, ύψους 366.299 ευρώ.

Στην Καισαριανή προβλέπεται πακέτο παρεμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 390.000 ευρώ, ενώ στη Νέα Φιλαδέλφεια-Νέα Χαλκηδόνα εντάσσεται το 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας, με 245.521 ευρώ.

Στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου η χρηματοδότηση κατευθύνεται στο Δημαρχείο, με προϋπολογισμό 507.000 ευρώ, ενώ στα Μέγαρα θα αναβαθμιστεί ενεργειακά το 8ο Δημοτικό Σχολείο Μεγαρέων, με διαθέσιμη χρηματοδότηση 470.500 ευρώ.

Ο σχεδιασμός αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ενός από τα βασικά προβλήματα του παλαιού δημόσιου κτιριακού αποθέματος: τις υψηλές απώλειες θερμότητας, την ανεπαρκή ψύξη και θέρμανση και, κατ’ επέκταση, τους αυξημένους λογαριασμούς ενέργειας.

Συνολικά 15 έργα και χρηματοδότηση 6,56 εκατ. ευρώ

Με τις νέες προσθήκες, ο αριθμός των ήδη ενταγμένων έργων ανεβαίνει σε 15, καθώς είχαν προηγηθεί ακόμη εννέα παρεμβάσεις σε σχολικές και δημοτικές υποδομές διαφορετικών περιοχών της Αττικής.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το 7ο Γυμνάσιο και το 8ο Λύκειο Αμαρουσίου, με χρηματοδότηση 780.000 ευρώ, το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου, με 218.350 ευρώ, καθώς και έργο στον Δήμο Γλυφάδας, συνολικού ύψους 910.000 ευρώ.

Στο Ηράκλειο Αττικής έχει ενταχθεί το 4ο Γυμνάσιο, με 251.434 ευρώ, ενώ στο Κερατσίνι χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις στο 18ο και 24ο Δημοτικό Σχολείο, συνολικού ύψους 413.879 ευρώ.

Στη Μεταμόρφωση προβλέπεται ενεργειακή αναβάθμιση του 5ου Δημοτικού Σχολείου, με 367.813 ευρώ, στον Χολαργό του 1ου Γυμνασίου, με 520.000 ευρώ, ενώ στην Παιανία περιλαμβάνονται το 1ο και 2ο Γυμνάσιο, με 390.000 ευρώ.

Στο πρόγραμμα έχει επίσης ενταχθεί το Κοινοτικό Κτίριο Πικερμίου, με χρηματοδότηση 259.970 ευρώ.

Η αξιολόγηση νέων προτάσεων παραμένει σε εξέλιξη, με στόχο να διευρυνθεί περαιτέρω το δίκτυο δημόσιων κτιρίων που θα περάσουν σε χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση.

Από τη θερμομόνωση έως τα «έξυπνα» συστήματα

Το ακριβές περιεχόμενο των παρεμβάσεων διαμορφώνεται ανάλογα με την κατάσταση και τα ενεργειακά χαρακτηριστικά κάθε κτιρίου.

Σε αρκετές περιπτώσεις προβλέπεται θερμομόνωση εξωτερικών επιφανειών, ώστε να περιοριστούν οι θερμικές απώλειες τον χειμώνα και η υπερθέρμανση κατά τους θερινούς μήνες. Παράλληλα, προγραμματίζεται αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων και υαλοπινάκων με σύγχρονες κατασκευές μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης.

Σημαντικό τμήμα των έργων αφορά επίσης την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης, με την εγκατάσταση αποδοτικότερων συστημάτων που μπορούν να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων.

Η χρηματοδότηση προβλέπει ακόμη την τοποθέτηση «έξυπνων» συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση της κατανάλωσης και η καλύτερη προσαρμογή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων στις πραγματικές ανάγκες.

Σε επιλεγμένα κτίρια θα αξιοποιηθούν και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ώστε μέρος της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας να παράγεται τοπικά και να καταναλώνεται απευθείας από τις δημοτικές υποδομές.

Εξοικονόμηση και καλύτερες συνθήκες για μαθητές και εργαζομένους

Η ενεργειακή διάσταση αποτελεί μόνο ένα μέρος του σχεδιασμού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη βελτίωση της θερμικής άνεσης μέσα στα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια, με στόχο πιο σταθερές και κατάλληλες θερμοκρασίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στην περίπτωση των σχολείων, η αναβάθμιση των υποδομών αναμένεται να βελτιώσει τις καθημερινές συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα σε κτίρια μεγάλης ηλικίας όπου τα υπάρχοντα συστήματα δεν ανταποκρίνονται πάντα στις σύγχρονες ανάγκες.

Αντίστοιχα, στα δημοτικά κτίρια οι παρεμβάσεις μπορούν να περιορίσουν τις λειτουργικές δαπάνες, απελευθερώνοντας πόρους που σήμερα κατευθύνονται σε υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας.

Παράλληλα, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης συνεπάγεται χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενισχύοντας τη συνολική προσπάθεια για μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δημόσιων υποδομών.

Ενεργειακές επιθεωρήσεις πριν και μετά τα έργα

Βασική παράμετρος του προγράμματος είναι η δυνατότητα να αποτυπωθεί με ακρίβεια το αποτέλεσμα κάθε παρέμβασης. Για τον λόγο αυτό, κάθε κτίριο θα περνά από πιστοποιημένη ενεργειακή επιθεώρηση πριν από την έναρξη και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Με αυτόν τον τρόπο θα καταγράφεται η αρχική ενεργειακή κατάσταση, θα προσδιορίζονται οι πραγματικές ανάγκες του κτιρίου και στη συνέχεια θα ελέγχεται αν οι εργασίες πέτυχαν τους στόχους που είχαν τεθεί.

Η διαδικασία επιτρέπει επίσης να συνδεθεί η χρηματοδότηση με μετρήσιμα αποτελέσματα εξοικονόμησης, αντί να περιορίζεται η αξιολόγηση μόνο στην ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών.

Το συνολικό σχέδιο στοχεύει έτσι σε ένα σταδιακό πέρασμα από παλιές, ενεργοβόρες υποδομές σε ένα πιο σύγχρονο και αποδοτικό δημόσιο κτιριακό απόθεμα. Και όσο περισσότερα σχολεία και δημοτικά κτίρια εντάσσονται στις νέες χρηματοδοτήσεις, τόσο μεγαλύτερο μπορεί να γίνει το δημοσιονομικό αλλά και περιβαλλοντικό όφελος για τους δήμους της Αττικής.

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