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Μέρος του μεριδίου του στην εταιρεία αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο μιας πώλησης μετοχών ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων θα διαθέσει ο διευθύνων σύμβουλος της βρετανικής εταιρείας fintech Revolut Νικολάι Στορόνσκι, σύμφωνα με το Sky News.

Οι Financial Times είχαν αναφέρει σε ρεπορτάζ τους τον προηγούμενο μήνα ότι η εφαρμογή ψηφιακής χρηματοδότησης Revolut συνεργάζεται με τραπεζικά στελέχη προκειμένου να πουλήσει μετοχές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν τα στελέχη της, σε μια συναλλαγή που μπορεί να οδηγήσει την αποτίμησή της σε περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το μέγεθος του μεριδίου του Στορόνσκι στην εταιρεία δεν είναι γνωστό, ανέφερε το ρεπορτάζ, και η απόφαση για το ύψος των μετοχών που θα διατεθεί, θα εξαρτηθεί από την αποτίμηση που μπορεί να προσελκύσει η Revolut από νέους επενδυτές και από τις τελικές αποφάσεις για την κατανομή των μετοχών που θα λάβει από την εταιρεία.

Η Revolut αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ερωτήθηκε με το Reuters.

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι στόχος της είναι να πραγματοποιήσει δημόσια εγγραφή αλλά ο προσωρινός οικονομικός της διευθυντής Βίκτορ Στίνγκα αρνήθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα να δώσει κάποιο χρονοδιάγραμμα.

Η Revolut πραγματοποίησε κέρδη ρεκόρ προ φόρων 438 εκατομμυρίων λιρών (553,8 εκατομμυρίων δολαρίων) το 2023 λόγω της ισχυρής αύξησης των χρηστών και των αυξανόμενων εσόδων από τόκους και επιδιώκει να εδραιώσει τη θέση της ως η πιο πολύτιμη startup της Ευρώπης.

Ο κλάδος fintech της Βρετανίας αντιμετώπισε σοβαρή κρίση χρηματοδότησης τα τελευταία χρόνια, καθώς οι επενδυτές έγιναν πιο δύσπιστοι απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις της εποχής της πανδημίας και ασκούν πίεση στις εταιρείες να αυξήσουν την κερδοφορία τους.

Η Revolut έχει υποβάλει αίτηση για να πάρει τραπεζική άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά τρία χρόνια μετά ακόμη περιμένει την έγκριση της.

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