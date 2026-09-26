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Η Nubank, μία από τις μεγαλύτερες ψηφιακές τράπεζες στον κόσμο, εξετάζει την εξαγορά της βρετανικής Monzo, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στην ευρωπαϊκή αγορά fintech, να ενισχύσει την επέκταση της βραζιλιάνικης εταιρείας πέρα από τη Λατινική Αμερική και να εντείνει τον ανταγωνισμό με την επίσης ταχύτατα αναπτυσσόμενη Revolut.

Μια πιθανή συμφωνία θα έφερνε τη Nubank απέναντι σε ισχυρούς ανταγωνιστές στην Ευρώπη, ενώ θα αποτελούσε ακόμη ένα πλήγμα για το χρηματιστήριο του Λονδίνου, καθώς μεγάλες εταιρείες αναζητούν εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης ή εισαγωγής.

Η Nu Holdings, η μητρική εταιρεία της Nubank, έχει πραγματοποιήσει συζητήσεις για την εξαγορά της Monzo Bank, σύμφωνα με πρόσωπα με γνώση των επαφών.

Μια πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να αποτιμήσει τη Monzo μεταξύ 8 δισ. και 10 δισ. λιρών (περίπου 10,6 δισ. έως 13,2 δισ. δολάρια), ανέφερε μία από τις πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Οι συνομιλίες είχαν προηγουμένως μεταδοθεί από το Sky News.

Η Monzo εξετάζει παράλληλα και άλλες επιλογές, μεταξύ των οποίων έναν νέο γύρο χρηματοδότησης, τα κεφάλαια του οποίου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επέκτασή της σε ολόκληρη την Ευρώπη, σύμφωνα με το Sky News.

Εκπρόσωπος της Nubank ανέφερε ότι η εταιρεία δεν σχολιάζει «φήμες ή εικασίες». «Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για ανοικτή, σαφή και έγκαιρη επικοινωνία σχετικά με όλα τα σημαντικά επιχειρηματικά ζητήματα», πρόσθεσε. Η Monzo αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η βραζιλιάνικη fintech Nubank έχει αναπτυχθεί ταχύτατα στη Λατινική Αμερική, όπου διαθέτει περίπου 135 εκατ. πελάτες, προσελκύοντας χρήστες με υψηλές αποδόσεις στις αποταμιεύσεις και απλούστερες διαδικασίες σε σχέση με τις παραδοσιακές τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμού.

Η ψηφιακή τράπεζα, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, επιδιώκει πλέον να επεκταθεί στις ΗΠΑ, ενώ σήμερα δεν διαθέτει παρουσία στη Βρετανία ή την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η Monzo, η οποία είχε αποτιμηθεί περίπου στα 4,5 δισ. λίρες μέσω δευτερογενούς πώλησης μετοχών το 2024, προσφέρει προσωπικούς και επαγγελματικούς λογαριασμούς, καθώς και προϊόντα όπως πιστωτικές κάρτες και ασφάλιση κατοικίας.

Η βρετανική ψηφιακή τράπεζα είχε εξετάσει το ενδεχόμενο αρχικής δημόσιας προσφοράς μετοχών (IPO), αλλά και νέων δευτερογενών πωλήσεων μετοχών, ώστε να επιστρέψει κεφάλαια σε επενδυτές, πολλοί από τους οποίους είναι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Μια πώληση της Monzo στη Nubank θα αποτελούσε νέα πίεση για το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, το οποίο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει δυσκολίες, καθώς εταιρείες επιλέγουν άλλες αγορές για εισαγωγή, αποσύρονται από τα χρηματιστήρια ή μεταφέρουν υφιστάμενες εισαγωγές τους στις ΗΠΑ.

Αντίστοιχη κίνηση έκανε νωρίτερα φέτος η Wise, μεταφέροντας την κύρια εισαγωγή της από το Λονδίνο στις ΗΠΑ.

Η Monzo διαθέτει πλέον περισσότερους από 16 εκατ. πελάτες και ανακοίνωσε έσοδα 1,7 δισ. λιρών για το οικονομικό έτος 2026, ενώ οι καταθέσεις της αυξήθηκαν κατά 55%, φτάνοντας τα 25,7 δισ. λίρες.

Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα επικεντρωθεί στη Βρετανία και την Ευρώπη και θα διακόψει τη δραστηριότητά της στις ΗΠΑ, μετά από χρόνια προσπαθειών να αποκτήσει σημαντική παρουσία στην αμερικανική αγορά.

Η απόφαση αυτή αποτέλεσε μία από τις πρώτες μεγάλες στρατηγικές αλλαγές υπό τη νέα διευθύνουσα σύμβουλο Νταϊάνα Λέιφιλντ, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Φεβρουάριο. Ο πρώην CEO Τ.Σ. Ανίλ αποχώρησε πέρυσι μετά από διαφωνίες στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την ανάπτυξη της Monzo και τα σχέδια εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.

Μια συμφωνία με τη Monzo θα έφερνε τη Nubank σε άμεσο ανταγωνισμό με τη Revolut για την προσέλκυση πελατών στη Βρετανία και την Ευρώπη.

Οι δύο ψηφιακές τράπεζες επιδιώκουν επίσης επέκταση στην αμερικανική αγορά, με τη Revolut, η οποία διαθέτει περίπου 80 εκατ. χρήστες παγκοσμίως, να έχει λάβει πρόσφατα τραπεζική άδεια στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, η πιθανή συμφωνία έχει και ένα ιδιαίτερο εσωτερικό στοιχείο, καθώς ο οικονομικός διευθυντής της Monzo, Τομ Όλνταμ, είχε προηγουμένως εργαστεί στη Nubank ως επικεφαλής παγκόσμιου οικονομικού σχεδιασμού και ανάλυσης.

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