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Η Revolut συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία της στη Λατινική Αμερική, με σημαντικές ρυθμιστικές εξελίξεις στην Κολομβία και την Αργεντινή.

Κολομβία: Η Revolut εξασφαλίζει άδεια λειτουργίας και προετοιμάζει το λανσάρισμά της

Στην Κολομβία, η Revolut έλαβε την άδεια λειτουργίας (licencia de funcionamiento) από την Εποπτική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Κολομβίας (Superintendencia Financiera de Colombia – SFC), ολοκληρώνοντας το τελευταίο στάδιο των κανονιστικών εγκρίσεων που απαιτούνται για την έναρξη των δραστηριοτήτων της ως εποπτευόμενη τράπεζα στη χώρα.

Με την πλήρη τραπεζική άδεια πλέον εξασφαλισμένη, η Revolut προετοιμάζεται να λανσάρει σύντομα στην Κολομβία ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών προϊόντων, με στόχο να απλοποιήσει την καθημερινή τραπεζική και τη διαχείριση χρημάτων σε διεθνές επίπεδο. Περίπου 200.000 Κολομβιανοί έχουν ήδη εγγραφεί στη λίστα αναμονής της Revolut, καταδεικνύοντας το ενδιαφέρον για την επικείμενη είσοδό της στην αγορά.

Ο Nik Storonsky, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Revolut, δήλωσε: «Η εξασφάλιση αυτής της άδειας μας επιτρέπει να φέρουμε την πρωτοποριακή τεχνολογία και τη χρηματοοικονομική μας ισχύ σε μια δυναμική αγορά, προσφέροντας στους Κολομβιανούς μια διαφανή πλατφόρμα που τους δίνει μεγαλύτερο έλεγχο στα οικονομικά τους. Με περισσότερους από 80 εκατομμύρια ανθρώπους να εμπιστεύονται ήδη τη Revolut και με έναν ισολογισμό που αντικατοπτρίζει τη σταθερή και διατηρήσιμη κερδοφορία μας, αποδεικνύουμε ότι ο οικονομικός έλεγχος μπορεί, και πρέπει, να είναι χωρίς σύνορα.»

Αργεντινή: Έγκριση για την εξαγορά της Banco Cetelem

Παράλληλα, στην Αργεντινή, η Revolut έλαβε την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας για την εξαγορά της Banco Cetelem Argentina S.A. από τη BNP Paribas Personal Finance. Η έγκριση αποτελεί σημαντικό ρυθμιστικό ορόσημο στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της Revolut στην Αργεντινή και θέτει τις βάσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Banco Cetelem Argentina θα μετονομαστεί σε Revolut Bank Argentina S.A.U. και θα λειτουργεί ως αδειοδοτημένο τραπεζικό ίδρυμα υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών. Σε πρώτο στάδιο, η τράπεζα δεν θα προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας στο κοινό, καθώς θα επικεντρωθεί στην πλήρη συμμόρφωση με τις κανονιστικές και λειτουργικές απαιτήσεις, ενώ παράλληλα θα προετοιμάσει τη μελλοντική εμπορική της έναρξη.

Παράλληλα, ο Agustin Danza αναμένεται να αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Revolut Bank Argentina S.A.U., υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής.

Ο Agustin Danza δήλωσε: «Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας στην Αργεντινή. Η έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα μάς φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην εγκαθίδρυση των τραπεζικών δραστηριοτήτων μας στη χώρα, καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε τις τοπικές μας δυνατότητες και να προετοιμαζόμαστε για τη διάθεση της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής πλατφόρμας της Revolut στους Αργεντινούς πελάτες.»

Η Αργεντινή αποτελεί μία από τις αγορές ανάπτυξης της Revolut στη Λατινική Αμερική. Περισσότεροι από 150.000 καταναλωτές έχουν ήδη εγγραφεί στη λίστα αναμονής της εταιρείας, ενόψει της προγραμματισμένης έναρξης λειτουργίας της.

Συνεχιζόμενη διεθνής επέκταση

Οι εξελίξεις σε Κολομβία και Αργεντινή εντάσσονται στη συνεχιζόμενη διεθνή επέκταση της Revolut και στη στρατηγική της για ανάπτυξη μέσω αδειοδοτημένων τραπεζικών δραστηριοτήτων σε διαφορετικές αγορές.

Η Revolut έχει πλέον εξασφαλίσει πλήρεις τραπεζικές άδειες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Αυστραλία, τη Λιθουανία, το Μεξικό και την Κολομβία, ενώ κατά τη διάρκεια του 2026 έχει σημειώσει περαιτέρω κανονιστική πρόοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Περού.

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της Revolut για το 2025, ο Όμιλος κατέγραψε έσοδα ύψους 6 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, αυξημένα κατά 46% σε ετήσια βάση, και κέρδη προ φόρων ύψους 2,3 δισ. δολαρίων, σημειώνοντας το πέμπτο συνεχόμενο έτος καθαρής κερδοφορίας.

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