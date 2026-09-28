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Η Revolut, η παγκόσμια fintech που εξυπηρετεί περισσότερους από 2 εκατομμύρια χρήστες στην Ελλάδα, ανακοίνωσε σήμερα τον διορισμό του Αλβάρο Αλμπέρντι στη θέση του Head of Business Growth για τη Νότια Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.

Στο νέο του ρόλο, ο Αλμπέρντι θα ηγηθεί της στρατηγικής επέκτασης της Revolut Business στη Νότια Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Οι αρμοδιότητές του θα περιλαμβάνουν τη στρατηγική απόκτησης πελατών, την ανάπτυξη συνεργασιών, το περιφερειακό μάρκετινγκ και την υλοποίηση της στρατηγικής go-to-market. Κύριος στόχος του θα είναι η διεύρυνση της παρουσίας της Revolut Business σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και η επιτάχυνση της υιοθέτησης μιας ενιαίας πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι εταιρείες μπορούν να διαχειρίζονται πληρωμές, ταμειακές ροές, συνάλλαγμα, εταιρικά έξοδα και άλλες χρηματοοικονομικές λειτουργίες από ένα ενιαίο περιβάλλον.

Ο Αλμπέρντι εντάσσεται στη Revolut έχοντας σημαντική εμπειρία στους τομείς της τεχνολογίας και των πληρωμών, με έμφαση στους κλάδους του λιανεμπορίου και των ταξιδιών, καθώς και εκτεταμένη διεθνή εμπειρία. Πιο πρόσφατα, ως Global Head of Marketing στην Planet, ηγήθηκε της επέκτασης της εταιρείας στην περιοχή EMEA, έχοντας υπό την ευθύνη του μια παγκόσμια ομάδα. Προηγουμένως, κατείχε τη θέση του VP of Global Marketing στην TrustYou και του Director of Demand Generation στην Cloudbeds (Σαν Ντιέγκο), δύο κορυφαίους παρόχους τεχνολογικών λύσεων για τον κλάδο της φιλοξενίας. Η εμπειρία του αυτή ξεκίνησε από τα πρώτα στάδια της επαγγελματικής του πορείας, στο τμήμα ψηφιακού μάρκετινγκ της ALSA, της κορυφαίας εταιρείας μεταφοράς επιβατών στην Ισπανία.

Ο Αλβάρο Αλμπέρντι, Head of Business Growth για τη Νότια Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, δήλωσε: «Η Revolut έχει αποδείξει ότι είναι δυνατό να δημιουργηθεί μια ριζικά καλύτερη χρηματοοικονομική εμπειρία, αξιοποιώντας την τεχνολογία για την εξάλειψη της πολυπλοκότητας. Τώρα έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία να μεταφέρουμε την ίδια φιλοδοξία σε ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις. Η Νότια Ευρώπη και η Λατινική Αμερική διαθέτουν ιδιαίτερα δυναμικά επιχειρηματικά οικοσυστήματα, με εταιρείες που δραστηριοποιούνται ολοένα και περισσότερο σε διεθνές επίπεδο. Στόχος μας είναι η Revolut Business να αποτελέσει την πλατφόρμα μέσω της οποίας θα μπορούν να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους και να αναπτύσσονται, τόσο στις εγχώριες αγορές τους όσο και πέρα από αυτές.»

Ο διορισμός έρχεται σε μια περίοδο επιταχυνόμενης ανάπτυξης για τη Revolut Business, η οποία πλέον αντιπροσωπεύει σχεδόν το 20% των συνολικών εσόδων του Ομίλου. Με περισσότερες από 140.000 επιχειρήσεις να βασίζονται στην πλατφόρμα στη Νότια Ευρώπη και περισσότερες από 800.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως, με στόχο να φτάσει το 1 εκατομμύριο το 2027, η επιχειρηματική μονάδα εδραιώνει τη θέση της ως ένας από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της Revolut.

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