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Η Samsung Electronics προέβλεψε ότι τα τριμηνιαία κέρδη της θα ξεπεράσουν τα 100 τρισ. γουόν, ποσό που αποτελεί παγκόσμια πρωτιά για εταιρεία τεχνολογίας, εκτιμώντας ότι τα κέρδη του τρίτου τριμήνου θα αυξηθούν σχεδόν εννέα φορές, καθώς η ραγδαία αύξηση της ζήτησης για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης οδήγησε σε ισχυρές πωλήσεις.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ μνήμης στον κόσμο εκτιμά πως τα λειτουργικά κέρδη για την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου θα ανέλθουν σε 107,4 τρισ. γουόν (80,17 δισ. δολάρια), υπερβαίνοντας ελαφρώς τις εκτιμήσεις της αγοράς για 106,1 τρισ. γουόν.

Μάλιστα, αυτό θα είναι το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο με ρεκόρ λειτουργικών κερδών για τη Samsung, γεγονός που υπογραμμίζει την επιδείνωση της παγκόσμιας έλλειψης τσιπ μνήμης, καθώς οι επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης ξεπερνούν την αύξηση της προσφοράς, γεγονός που έχει οδηγήσει σε απότομη άνοδο των τιμών των τσιπ.

Η Samsung και η Micron αναμένουν ότι η ανισορροπία αυτή θα συνεχιστεί έως το 2028, αν και ο ανταγωνισμός από την Κίνα και μια πιθανή επιβράδυνση των δαπανών για τεχνητή νοημοσύνη ενέχουν κινδύνους για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές κερδοφορίας.

Η μετοχή της Samsung έχει υποχωρήσει πάνω από 25% από το ιστορικό υψηλό του Ιουνίου, εν μέσω ανησυχιών για το πόσο θα διαρκέσει η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Επίσης, οι αναλυτές αναθεώρησαν προσφάτως πτωτικά τις προβλέψεις τους λόγω της απότομης ανατίμησης του νομίσματος της Νότιας Κορέας, η οποία μειώνει την αξία των πωλήσεων στο εξωτερικό που εκφράζονται σε δολάρια όταν μετατρέπονται σε τοπικό νόμισμα. «Το ενδιαφέρον της αγοράς έχει στραφεί στο κατά πόσον η απότομη αύξηση των κερδών, που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο, θα είναι βιώσιμη», δήλωσε ο αναλυτής της Mirae Asset Securities, Κιμ Σεοκ-χουάν.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου θα αυξηθούν κατά 8,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, καταγράφοντας επιβράδυνση από την αύξηση 20% σε τριμηνιαία βάση του τρίτου τριμήνου, καθώς η άνοδος των τιμών των τσιπ επιβραδύνεται. Τα έσοδα του τρίτου τριμήνου αναμένεται να αυξηθούν κατά 127% στα 195 τρισ. γουόν σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τη Samsung.

Η άνθηση στον τομέα των τσιπ μνήμης, ωστόσο, αποτελεί πρόκληση για τους άλλους επιχειρηματικούς τομείς της Samsung, ιδίως για τα τμήματα των smartphones και των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, τα οποία αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση λόγω του υψηλότερου κόστους των εξαρτημάτων. Ο τομέας κινητής τηλεφωνίας της Samsung κατέγραψε ζημίες μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες, ύψους άνω του 1 δισ. δολαρίων, κατά το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με αναλυτές.

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