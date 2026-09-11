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Η Shein, η κινεζική εταιρεία γρήγορης μόδας που έκανε το ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, έχει χτίσει την παγκόσμια επιτυχία της πάνω σε δύο βασικά στοιχεία: τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές και την τεράστια ποικιλία προϊόντων που απευθύνονται κυρίως σε νεότερους καταναλωτές με περιορισμένο προϋπολογισμό.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ένα προϊόν είναι φθηνό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι στερείται αξίας. Για αρκετούς καταναλωτές, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η χαμηλή τιμή, αλλά η εύρεση ρούχων που προσφέρουν καλή σχέση ποιότητας και κόστους.

Η Ουτσένα Τσούκουουκα, 29χρονη αναλύτρια δεδομένων και stylist με έδρα την Ατλάντα, υποστηρίζει ότι έχει αναπτύξει τη δική της «τεχνική» για να εντοπίζει ποιοτικά κομμάτια μέσα στην τεράστια γκάμα της πλατφόρμας.

Η ίδια αγοράζει από τη Shein από την εποχή του λυκείου και, όπως λέει, η ποιότητα των ρούχων έχει βελτιωθεί σημαντικά με τα χρόνια. Μέσα από δοκιμές και λάθη κατάφερε να ξεχωρίσει τους προμηθευτές που προσφέρουν καλύτερα προϊόντα.

«Υπάρχουν σίγουρα καλοί, αρκεί να τους βρεις», αναφέρει χαρακτηριστικά. Θυμάται μάλιστα ότι όταν ήταν φοιτήτρια αγόρασε μια καμπαρντίνα αξίας μόλις 20 δολαρίων, η οποία την εντυπωσίασε με το βάρος και την αντοχή του υφάσματος και εξακολουθεί να τη φορά χρόνια αργότερα.

Πώς η Shein έγινε «έξυπνη» επιλογή αγορών

Η διαδικασία επιλογής της Τσούκουουκα είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Πριν αγοράσει ένα ρούχο εξετάζει τη σύνθεση του υφάσματος, την ποιότητα κατασκευής, αλλά και το αν το προϊόν διαθέτει διπλή επένδυση, στοιχείο που θεωρεί σημαντικό για τη διάρκεια ζωής του.

Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις κριτικές άλλων αγοραστών, κυρίως όταν συνοδεύονται από πραγματικές φωτογραφίες.

Όπως εκτιμά, οι αγορές από τη Shein τής έχουν εξοικονομήσει χιλιάδες δολάρια όλα αυτά τα χρόνια, χρήματα που μπόρεσε να κατευθύνει σε μεγαλύτερους οικονομικούς στόχους, όπως η αγορά πρώτης κατοικίας και ταξίδια σε προορισμούς όπως το Μπαλί.

«Δεν θέλουμε να περιμένουμε μέχρι τα 40, τα 50 ή τα 60 μας για να μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ωραίο σύνολο, να ταξιδέψουμε ή να αποκτήσουμε ένα σπίτι», σημειώνει.

Η στροφή της Gen Z στη συνειδητή κατανάλωση

Η τάση αυτή αντανακλά μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι νεότερες γενιές αντιμετωπίζουν τα χρήματα και τις αγορές.

Σύμφωνα με έρευνα του 2025, η Shein ξεπέρασε οριακά την Amazon ως η διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι καταναλωτές της Gen Z ήταν πιθανότερο να ολοκληρώσουν αγορά ρούχων.

Παράλληλα, σημαντικό ποσοστό των millennials θεωρεί τη Shein ως μία από τις βασικές επιλογές του για online αγορές μόδας.

Ο Άντριου Χουίν, ιδρυτής εταιρείας οικονομικού σχεδιασμού, επισημαίνει ότι οι καταναλωτές πρέπει να ξεχωρίζουν τη φθηνή αγορά από την αγορά με πραγματική αξία.

«Το σημαντικό είναι να αναρωτιέσαι: πόσο θα χρησιμοποιήσω αυτό το προϊόν;», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι ένα φθηνό ρούχο μπορεί τελικά να κοστίσει περισσότερο αν παραμένει αφόρετο.

Οι κανόνες για έξυπνες αγορές

Οι ειδικοί προτείνουν στους καταναλωτές να μην επικεντρώνονται αποκλειστικά στην τιμή, αλλά να εξετάζουν τη χρησιμότητα και τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος.

Βασικές συμβουλές είναι:

Να αγοράζουν με σκοπό και όχι παρορμητικά. Πριν από κάθε αγορά, ο καταναλωτής πρέπει να σκέφτεται πόσο συχνά θα φορέσει το προϊόν και αν μπορεί να το συνδυάσει με διαφορετικά σύνολα.

Πριν από κάθε αγορά, ο καταναλωτής πρέπει να σκέφτεται πόσο συχνά θα φορέσει το προϊόν και αν μπορεί να το συνδυάσει με διαφορετικά σύνολα. Να δίνουν προτεραιότητα στην αποταμίευση και στους οικονομικούς στόχους. Ένας σταθερός μηνιαίος προϋπολογισμός για αγορές μόδας βοηθά στον έλεγχο των εξόδων χωρίς να απαιτείται πλήρης περιορισμός.

Ένας σταθερός μηνιαίος προϋπολογισμός για αγορές μόδας βοηθά στον έλεγχο των εξόδων χωρίς να απαιτείται πλήρης περιορισμός. Να αξιοποιούν την εξοικονόμηση για μεγαλύτερες ανάγκες. Τα χρήματα που εξοικονομούνται από πιο έξυπνες αγορές μπορούν να κατευθυνθούν σε ταξίδια, κατοικία ή δημιουργία αποθέματος ασφαλείας.

Η περίπτωση της Shein δείχνει ότι η νέα γενιά καταναλωτών δεν αναζητά απλώς χαμηλές τιμές, αλλά προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την αξία κάθε αγοράς. Το φθηνό προϊόν αποκτά πλέον νόημα όταν συνδυάζεται με ποιότητα, χρησιμότητα και σωστή οικονομική διαχείριση.

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