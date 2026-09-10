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Παρά τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, οι θεμελιώδεις αρχές διοίκησης που διαμόρφωσε ο Τζεφ Μπέζος στην Amazon παραμένουν επίκαιρες. Ο Τσάι Ατρέγια, σήμερα διευθυντής προϊόντων και τεχνολογίας στην ActiveCampaign, εργάστηκε ως διευθυντής ανάπτυξης λογισμικού στην Amazon την περίοδο 2012-2015, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη των πρώτων εκδόσεων της ψηφιακής βοηθού Alexa.

Μέσα από την εμπειρία του στην ανάπτυξη κατανεμημένων συστημάτων και τη βελτιστοποίηση φωνητικής αλληλεπίδρασης, ο Ατρέγια καταγράφει τα πολυτιμότερα διδάγματα που συνεχίζουν να κατευθύνουν τον τρόπο με τον οποίο ηγείται ομάδων.

Το όραμα για την Alexa και η επαναοριοθέτηση της «λιτότητας»

Από την πρώτη στιγμή, ο Μπέζος είχε ένα ξεκάθαρο όραμα για έναν εικονικό βοηθό, πάντα ενεργό και συνδεδεμένο στο cloud. Η διαδικασία σχεδιασμού ήταν άκρως πειραματική και μυστική, περιλαμβάνοντας περίπου 50 διαφορετικά πρωτότυπα που διερευνούσαν διάφορες συσκευές και εφαρμογές.

Σε μια συνάντηση όπου επισημάνθηκε η υψηλή καθυστέρηση απόκρισης (latency), ο Μπέζος ζήτησε άμεση μείωση του χρόνου απόκρισης, αναγκάζοντας τις ομάδες να επανεξετάσουν πλήρως την αρχιτεκτονική του συστήματος.

Η πραγματική σημασία της «λιτότητας»: Σύμφωνα με τον Ατρέγια, η περίφημη αρχή της «λιτότητας» (frugality) στην Amazon παρερμηνεύεται. Δεν αφορά απλώς την περικοπή δαπανών, αλλά τη συνετή διαχείριση πόρων όπως ο χρόνος, το εύρος ζώνης και η πολυπλοκότητα. Οι περιορισμοί αυτοί λειτούργησαν ως καταλύτης για καινοτομία, επιβάλλοντας σαφήνεια και αυτονομία.

Οι δύο θεμελιώδεις κανόνες λήψης αποφάσεων του Μπέζος

Ο Ατρέγια ξεχωρίζει δύο βασικές διοικητικές αρχές που καθόριζαν την καθημερινότητα στην Amazon:

1. Μονόδρομες vs. Αμφίδρομες Αποφάσεις:

Μονόδρομες (One-way door): Αποφάσεις δύσκολες ή δαπανηρές να ανατραπούν, οι οποίες απαιτούν υπομονή, αυστηρή ανάλυση και ενδελεχή εξέταση.

Αποφάσεις δύσκολες ή δαπανηρές να ανατραπούν, οι οποίες απαιτούν υπομονή, αυστηρή ανάλυση και ενδελεχή εξέταση. Αμφίδρομες (Two-way door): Αποφάσεις εύκολα αναστρέψιμες, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται με ταχύτητα, να δοκιμάζονται στην πράξη και να προσαρμόζονται άμεσα.

2. Ελαχιστοποίηση της μελλοντικής απογοήτευσης (Regret Minimization Framework): Η αποστασιοποίηση από τον πρόσκαιρο «θόρυβο» και η λήψη αποφάσεων με κριτήριο ποια πορεία θα κάνει τον επαγγελματία υπερήφανο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η ταχύτητα ως εργαλείο εμπιστοσύνης

Στην Amazon, η γρήγορη υλοποίηση και η παροχή ουσιαστικής αξίας αποτελούσαν τον πυρήνα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους χρήστες. Η ταχύτητα δεν σήμαινε απλώς τεχνική βελτιστοποίηση, αλλά πρόβλεψη των αναγκών των πελατών και αποφασιστικότητα βάσει δεδομένων.

Η τριβή με συστήματα τεράστιας πολυπλοκότητας προετοίμασε τον Ατρέγια για το επόμενο βήμα της καριέρας του σε εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, εδραιώνοντας την πεποίθησή του ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ανάλυση δεδομένων καθορίζουν το μέλλον του επιχειρηματικού λογισμικού. Όπως τονίζει ο ίδιος, τα προϊόντα που δημιουργούνται υπό συνθήκες υψηλού ρίσκου και καλύπτουν πραγματικές ανάγκες της αγοράς είναι αυτά που τελικά διαμορφώνουν το μέλλον.

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