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Η μάχη για την κυριαρχία στο social commerce περνά σε νέα φάση, καθώς το YouTube ενισχύει το εργαλείο αγορών του (YouTube Shopping) μέσα από μια στρατηγική συνεργασία με την Amazon, έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες του παγκόσμιου ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η συμφωνία δίνει τη δυνατότητα στους δημιουργούς περιεχομένου της πλατφόρμας να συνδέουν απευθείας προϊόντα της Amazon στα βίντεο και στις ζωντανές μεταδόσεις τους, επιτρέποντας στους χρήστες να ανακαλύπτουν και να αγοράζουν προϊόντα χωρίς να απομακρύνονται από το περιβάλλον του YouTube.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια του YouTube να μετατρέψει την πλατφόρμα του σε έναν ισχυρό προορισμό αγορών, αξιοποιώντας τη δύναμη των δημιουργών, των βίντεο και της επιρροής τους στις καταναλωτικές αποφάσεις.

Από την αναζήτηση προϊόντων στην αναζήτηση βίντεο

Ο διευθυντής του YouTube Shopping, Travis Katz, χαρακτήρισε τη συνεργασία με την Amazon ως συνάντηση δύο κορυφαίων δυνάμεων: του μεγαλύτερου λιανοπωλητή παγκοσμίως και μίας από τις πιο χρησιμοποιούμενες διαδικτυακές πλατφόρμες.

Όπως ανέφερε, ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές επιλέγουν προϊόντα έχει αλλάξει σημαντικά. Ενώ στο παρελθόν οι χρήστες ξεκινούσαν τις αγορές τους μέσα από παραδοσιακές αναζητήσεις στο διαδίκτυο, πλέον όλο και περισσότερο στρέφονται στο βίντεο για να ενημερωθούν, να αξιολογήσουν και τελικά να αγοράσουν προϊόντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Katz, ο ακαθάριστος όγκος πωλήσεων του YouTube Shopping αυξήθηκε κατά 13 φορές παγκοσμίως από το πρώτο τρίμηνο του 2024 έως το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η ανάπτυξη αυτή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από τεχνολογικά gadgets και είδη σπιτιού μέχρι προϊόντα μόδας και ομορφιάς, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο σύνδεσης μεταξύ δημιουργών, εμπορικών σημάτων και καταναλωτών.

Η προσπάθεια του YouTube να ανταγωνιστεί το TikTok Shop

Το YouTube Shopping επιτρέπει ήδη στους δημιουργούς να προσθέτουν ετικέτες σε προϊόντα χιλιάδων πωλητών, από μικρές επιχειρήσεις και ανεξάρτητα brands μέχρι μεγάλες εταιρείες όπως η Walmart, η Sephora και η Home Depot.

Η συνεργασία με την Amazon, ωστόσο, δίνει στο οικοσύστημα του YouTube ακόμη μεγαλύτερη εμπορική ισχύ, καθώς προσθέτει πρόσβαση σε μια τεράστια γκάμα προϊόντων και σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους μηχανισμούς ηλεκτρονικών αγορών παγκοσμίως.

Παρά τη σημαντική ανάπτυξη, το YouTube Shopping εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από το TikTok Shop, το οποίο έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές του social commerce, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες.

Ωστόσο, η βάση των δημιουργών του YouTube αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Από τα περίπου 3 εκατομμύρια δημιουργούς περιεχομένου που έχουν τη δυνατότητα να αποκομίζουν έσοδα από την πλατφόρμα, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο συμμετέχουν ήδη στο πρόγραμμα αγορών.

Η νέα συνεργασία με την Amazon αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω αυτή τη δυναμική, καθώς προσφέρει στους δημιουργούς περισσότερα εργαλεία για τη μετατροπή της επιρροής τους σε άμεσες πωλήσεις.

Η νέα εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω creators

Η στρατηγική του YouTube αντανακλά τη γενικότερη μετατόπιση του ηλεκτρονικού εμπορίου προς μοντέλα όπου η ψυχαγωγία, η ενημέρωση και η αγορά προϊόντων συνδυάζονται στην ίδια πλατφόρμα.

Οι δημιουργοί περιεχομένου αποκτούν πλέον ρόλο ψηφιακών διαμεσολαβητών ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, ενώ οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες επενδύουν ολοένα περισσότερο στη σύνδεση περιεχομένου και αγορών.

Με τη συνεργασία YouTube – Amazon, η πλατφόρμα επιχειρεί να κερδίσει μεγαλύτερο μερίδιο σε μια αγορά που αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται, καθώς οι καταναλωτές μεταφέρουν όλο και περισσότερες αγοραστικές αποφάσεις τους μέσα από ψηφιακές κοινότητες και βίντεο.

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