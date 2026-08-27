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Δεκαεπτά χρόνια αφότου έγινε ο πιο θρυλικός ληστής τραπεζών της νέας εποχής του Διαδικτύου, ο Άντονι Κούρσιο βρισκόταν και πάλι σε μια αίθουσα ομοσπονδιακού δικαστηρίου, αντιμετωπίζοντας προοπτική της φυλάκισης. Ήταν 17 Ιανουαρίου 2026. Ντυμένος με ένα απλό μπλε κοστούμι και χαλαρή γραβάτα, ο 45χρονος εξακολουθούσε να διαθέτει τη γοητεία του όμορφου «κακού παιδιού» που είχε από καιρό τραβήξει το ενδιαφέρον των παραγωγών του Χόλιγουντ.

Κάποτε ήταν ο ήρωας του αμερικανικού ποδοσφαίρου στο λύκειο της μικρής πόλης Μονρό, στην Ουάσινγκτον, αλλά ένας τραυματισμός στο κολέγιο τον άφησε με έναν εθισμό σε αναλγητικά που δεν μπορούσε να ξεπεράσει. Στη συνέχεια, όταν ξέσπασε η κρίση στην αγορά ακινήτων, ο απελπισμένος πατέρας δύο παιδιών έκανε μια παράτολμη κίνηση: μια ληστεία θωρακισμένου φορτηγού με 400.000 δολάρια σε μετρητά και διαφυγή κατά μήκος ποταμού πάνω σε ένα φουσκωτό. Το 2013, αφού εξέτισε πενταετή ποινή σε ομοσπονδιακή φυλακή, ο Κούρσιο ξεκίνησε την πορεία της εξιλέωσής του: ομιλίες στο TED, τηλεοπτικές εμφανίσεις και μια σειρά παιδικών βιβλίων που έγιναν μπεστ σέλερ.

Τώρα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, είχε οργανώσει ένα νέο, περίπλοκο σχέδιο: την εξαπάτηση αγοραστών στην ακμάζουσα βιομηχανία συλλεκτικών καρτών, αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μετά από διετή έρευνα του FBI με την ονομασία «Operation Heist and Holder», ο Κούρσιο κατηγορήθηκε για τηλεγραφική απάτη και συνωμοσία, κατηγορίες που επισύρουν μέγιστη ποινή 40 ετών φυλάκισης. Τα αποδεικτικά στοιχεία, περιλάμβαναν μηνύματα και ηχογραφήσεις του Κούρσιο να λέει ψέματα σε αγοραστές καρτών, να πλαστογραφεί την ταυτότητά του και να παραποιεί ετικέτες σπάνιων καρτών, καθώς και εργαλεία πλαστογραφίας που βρέθηκαν στο εργαστήριό του στο σπίτι.

Η υπεράσπιση του Κούρσιο παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή: η υπόθεση δεν αφορούσε απάτη, αλλά εκδίκηση. Ο πραγματικός κακός, υποστήριξαν οι δικηγόροι του, ήταν η Professional Sports Authenticator, η κυρίαρχη εταιρεία αξιολόγησης στον κλάδο των καρτών. Η PSA είναι η «Moody’s» του κόσμου των αθλητικών καρτών. Μια «βούλα» της PSA μπορεί να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ μιας κάρτας αξίας 50 δολαρίων και μιας αξίας 500.000 δολαρίων. Η μητρική εταιρεία της PSA, η Collectors Holdings — η οποία υποστηρίζεται, σε μεγάλο βαθμό, από τον δισεκατομμυριούχο διαχειριστή hedge fund και ιδιοκτήτη των New York Mets, Στιβ Κόεν — ελέγχει περίπου το 80% της αγοράς αξιολόγησης καρτών.

Μέχρι τη δίκη του Κούρσιο τον φετινό χειμώνα, ένας βουλευτής της Νέας Υόρκης είχε ζητήσει την έναρξη αντιμονοπωλιακής έρευνας από την FTC, γράφοντας ότι η Collectors είχε «ουσιαστικά εξουδετερώσει τον ανταγωνισμό στην αγορά». Η PSA σύντομα αντιμετώπισε μποϊκοτάζ από αγανακτισμένους πελάτες λόγω αυξήσεων στις χρεώσεις και καταγγελιών για χειραγώγηση των βαθμολογιών. Κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών αποκλειστικών συνεντεύξεων, ο Κούρσιο μοιράστηκε για πρώτη φορά τη δική του εκδοχή των γεγονότων. «Δεν έχω τίποτα να κρύψω», λέει. «Αυτοί οι μπάσταρδοι έχουν πολλά να κρύψουν».

Σε δήλωση προς το Business Insider, ένας εκπρόσωπος της PSA ανέφερε πως: «Για περισσότερα από τριάντα χρόνια, η PSA εξυπηρετεί τους συλλέκτες πιστοποιώντας, βαθμολογώντας και προστατεύοντας αντικείμενα, ώστε οι συλλέκτες να μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές με εμπιστοσύνη. Κατά την άποψή μας, αυτός ο ρόλος εμπιστοσύνης είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο κάποιοι προσπαθούν να παραποιήσουν τις ετικέτες και τις θήκες μας. Μόνο πέρυσι, τα συστήματά μας απέτρεψαν πιθανή αξία παραποιημένων προϊόντων περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων πριν αυτά φτάσουν στην αγορά».

Στα διαδικτυακά φόρουμ της κοινότητας των συλλεκτικών καρτών, ο Κούρσιο έγινε γνωστός ως φερόμενος απατεώνας. Το 2005, συμμετέχοντες στο νήμα συζήτησης «Trading & Memorabilia» άρχισαν να προειδοποιούν για τον «αγόρι από το Σιάτλ» που προσπαθούσε να πουλήσει μια πλαστή κάρτα του Μίκι Μαντλ του 1953. Ο Κούρσιο τα αρνήθηκε όλα. Ωστόσο, στο βιβλίο του 2013, «Heist and High», ο Κούρσιο έγραψε για τα πρώτα του βήματα στον κόσμο της εμπορίας καρτών με τρόπους που θα επέστρεφαν για να τον στοιχειώσουν. Μοιράστηκε πώς, αφού εξαπατήθηκε και έχασε 12.000 δολάρια από έναν απατεώνα που ακύρωσε μια πληρωμή μέσω PayPal, πήρε τα χρήματά του πίσω καταχωρώντας μια δική του πλαστή κάρτα του Μαντλ και τσεπώνοντας 20.000 δολάρια από αγοραστές που δεν έλαβαν ποτέ την κάρτα. Περιέγραψε επίσης λεπτομερώς πώς έμαθε να κόβει τις κάρτες για καλύτερη κεντράρισή τους, να τις κιτρινίζει με κόκκους καφέ για να προσποιηθεί παλαίωση, και να σπάει σφραγισμένες θήκες της PSA για να αντικαταστήσει τις κάρτες με άλλες.

Αφού αποφυλακίστηκε το 2013, ο Κούρσιο αφιερώθηκε σε μια μεγάλη επιστροφή στην κανονικότητα. Επιστρέφοντας στην οικογένειά του, έγινε ενεργός προπονητής νεανικών ομάδων μπάσκετ, μπέιζμπολ και σόφτμπολ.

Αγόρασε ένα τοπικό γυμναστήριο, αλλά αφού κουράστηκε με την επιχείρηση, αποφάσισε να το πουλήσει. Ο αγοραστής έτυχε να είναι συλλέκτης καρτών, ο οποίος πρόσθεσε κουτιά με πολύτιμες κάρτες ως μέρος της συμφωνίας πώλησης του γυμναστηρίου — συμπεριλαμβανομένης μιας κάρτας νεοσύλλεκτου του Μάικλ Τζόρνταν της Fleer του 1986, βαθμολογημένης PSA 10, Gem Mint.

Ήταν μια τυχερή στιγμή για να αποκτήσει κανείς μια συλλογή καρτών. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η αξία της αγοράς των αθλητικών καρτών εκτοξεύθηκε, ακολουθώντας τον πανδημικό «χρυσό πυρετό» που επηρέασε και άλλα συλλεκτικά αντικείμενα, όπως σετ Lego, σπάνιο ουίσκι και πολυτελή ρολόγια. Με τους συλλέκτες να είναι εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους και τα κρυπτονομίσματα να «παχύνουν» τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, άρχισαν να επενδύουν τα χρήματά τους σε κάρτες — η αξία των οποίων αυξήθηκε έως και 10 φορές.

Η κάρτα του Τζόρνταν του ’86 σε κατάσταση «Gem Mint» που είχε ο Κέρσιο άξιζε περίπου 39.000 δολάρια όταν την παρέλαβε τον Ιανουάριο του 2020. Τον Ιανουάριο του 2021, δύο τέτοιες κάρτες πωλήθηκαν για 720.000 δολάρια η καθεμία. Ως η πρώτη ευρέως διανεμημένη κάρτα με άδεια χρήσης του NBA που απεικόνιζε τον Τζόρνταν, έγινε, όπως την περιέγραψε η PSA στη βάση δεδομένων CardFacts, «η πιο σημαντική σύγχρονη κάρτα από οποιοδήποτε άθλημα σε ολόκληρο τον χώρο των συλλεκτών». Την ίδια χρονιά, μια ομάδα επενδυτών — στην οποία περιλαμβάνονταν οι μεγιστάνες των hedge funds Ντάνιελ Σάντχαϊμ και Στίβεν Κόεν — εξαγόρασε την Collectors σε μια συναλλαγή αξίας περίπου 853 εκατομμυρίων δολαρίων.

Με άφθονα χρήματα, η εταιρεία επεκτάθηκε ραγδαία. Εξαγόρασε την Goldin Auctions, όπου πωλούνταν οι κάρτες. Σύναψε συνεργασία με το eBay, αναλαμβάνοντας την πιστοποίηση για τις συναλλαγές υψηλής αξίας της πλατφόρμας. Εξαγόρασε την ανταγωνιστική εταιρεία αξιολόγησης καρτών SGC. Αγόρασε το Long Beach Expo, τον κύριο χώρο όπου γίνονταν οι συναλλαγές, και όπου κάθε κάρτα που περνούσε από εκεί χρειαζόταν την έγκριση της PSA για να έχει οποιαδήποτε αξία.

Το άγχος από την πανδημία, την ανατροφή των παιδιών και τον αγώνα ενάντια σε μια ζωή εθισμού είχε αρχίσει να επιβαρύνει τον Κούρσιο. Άρχισε να περνάει ώρες την ημέρα στο υπόγειό του, χτίζοντας μια περίτεχνη πόλη από Lego. Υποφέροντας από ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD), ανακάλυψε ότι τα τουβλάκια τον ηρεμούσαν. Οι εμμονές του σύντομα στράφηκαν προς την αγορά καρτών. Δεδομένης της σπανιότητας και της αξίας της κάρτας Gem Mint ’86 Jordan, ο Κούρσιο αποφάσισε να δοκιμάσει να την πουλήσει στην πιο αποκλειστική αγορά που γνώριζε: τη Sotheby’s. Για να γίνει δεκτή, έπρεπε να περάσει μια περίπλοκη διαδικασία επαλήθευσης. Αυτή περιελάμβανε τα έγγραφα ιδιοκτησίας και περίπου είκοσι φωτογραφίες της κάρτας, τραβηγμένες σύμφωνα με ακριβείς προδιαγραφές, αρκετές από τις οποίες υπό μαύρο φως.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2021, ο Έρικ Χιρς, ειδικός του τμήματος Σύγχρονων Συλλεκτικών Αντικειμένων της Sotheby’s, έστειλε με email στον Κούρσιο τα καλά νέα: Η κάρτα του Τζόρνταν είχε επαληθευτεί και εγκριθεί για μια επικείμενη δημοπρασία. Αν και οι τιμές είχαν πέσει από το αρχικό τους υψηλό κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Χιρς εκτίμησε ότι η τιμή εκκίνησης θα κυμαινόταν μεταξύ 150.000 και 200.000 δολαρίων. «Πιστεύουμε σίγουρα ότι η τιμή πώλησης θα μπορούσε να ανέβει περισσότερο, ανάλογα με την αγορά», έγραψε.

Από τότε, ο Κούρσιο, ο οποίος δεν ήθελε να περιμένει, προσπάθησε να πουλήσει την κάρτα μόνος του. Πέρασαν χρόνια και μετά από πολυετείς νομικές και προσωπικές συγκρούσεις μεταξύ του Κούρσιο, της MySlabs, της Captain Ticket και της PSA, κατά τις οποίες κατηγορήθηκε πως προσπαθούσε να πουλήσει πλαστές συλλεκτικές κάρτες, το 2024 ο γάμος του με την σύζυγό του είχε αρχίσει να καταρρέει. Τον Φεβρουάριο εκείνου του έτους, εκείνη κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.

Τρεις μήνες αργότερα, το πρωί της 23ης Μαΐου 2024, ο Κούρσιο περπατούσε στη γειτονιά του στο Ρέντμοντ. Ήταν ήσυχα — αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε «ώρες των ρακούν». Τότε άκουσε αυτοκίνητα να πλησιάζουν από πίσω του. Πράκτορες του FBI όρμησαν πάνω του, με τα όπλα τους τραβηγμένα. Μέτρησε περίπου 20. «Τι στο διάολο συμβαίνει;» ρώτησε. «Είστε εδώ για τις κάρτες αθλητών»; Τους μίλησε για την απόφαση που μόλις είχε κερδίσει εναντίον της Captain Ticket. Του απάντησαν ότι τα ήξεραν όλα.

Οι κόρες του δεν είχαν ξυπνήσει ακόμα. Καθώς καθόταν στο αυτοκίνητο υπό κράτηση, παρακάλεσε τους πράκτορες να περιμένουν μέχρι να φύγουν τα κορίτσια για το σχολείο. Ως αντάλλαγμα, θα τους έδινε τους συνδυασμούς για κάθε χρηματοκιβώτιο τοίχου στο σπίτι. Συμφώνησαν. Λίγα λεπτά αφού η Έμιλι και τα κορίτσια έφυγαν από την είσοδο με το λευκό τους Toyota, οι πράκτορες εισέβαλαν στο σπίτι.

Ανέκτησαν ό,τι περιέγραψαν ως εργαλεία παραχάραξης: μεμονωμένες ετικέτες PSA, μερικές από τις οποίες είχαν ήδη διαγραφεί ή διαγραφεί εν μέρει και ήταν έτοιμες για εκτύπωση εκ νέου: πρότυπα εκτύπωσης ετικετών, ξυραφάκια, μαχαίρια, ψαλίδια, μπατονέτες, μελάνια και ένα μικρό ηλεκτρικό στυλό λείανσης. Βρήκαν επίσης βίντεο που η κυβέρνηση θα παρουσίαζε ως αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ίδιος παραποιούσε κάρτες, καθώς και ένα υπολογιστικό φύλλο στο οποίο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, καταγραφόταν σε ποιες κάρτες ο Κούρσιο είχε αποδώσει ψευδείς βαθμολογίες και πώς τις είχε πουλήσει.

Ο Κούρσιο είχε μια διαφορετική εξήγηση. Τα βίντεο και τα εργαλεία ήταν ερευνητικό υλικό, υποστήριξε — επιδείξεις «απόδειξης της ιδέας» που προορίζονταν για το ντοκιμαντέρ. Είπε ότι είχε καταγράψει τον εαυτό του να δείχνει πώς τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της PSA μπορούσαν να παρακαμφθούν, όχι για να εξαπατήσει τους αγοραστές, αλλά για να αποκαλύψει τις ευπάθειες της PSA. «Πήραν στιγμιότυπα από τα βίντεο», μου είπε. «Αν είχαν παίξει ολόκληρο το βίντεο, θα με ακούγατε να μιλάω στην κάμερα, εξηγώντας ακριβώς τι έκανα και γιατί».

Όταν ο Κέρσιο έφτασε στη Νέα Υόρκη για την έναρξη της δίκης του τον Ιανουάριο του 2026, ήλπιζε ότι οι αυξανόμενες αντιπαραθέσεις γύρω από την PSA θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υπέρ του. Τον προηγούμενο μήνα, συλλέκτες είχαν αρχίσει να τεκμηριώνουν περιπτώσεις που, όπως ισχυρίζονταν, έδειχναν ότι η PSA αγόραζε κάρτες αναβαθμίζοντας εσωτερικά τις βαθμολογίες τους και μεταπωλώντας τις σε πολύ υψηλότερες τιμές. Οι επικριτές ανέφεραν ότι η εταιρεία είχε γίνει ταυτόχρονα διαιτητής και παίκτης στο γήπεδο — βαθμολογώντας το δικό της απόθεμα σύμφωνα με τα δικά της πρότυπα και αποκομίζοντας κέρδη από τα αποτελέσματα.

Στις 28 Ιανουαρίου, μετά από τέσσερις ώρες διαβουλεύσεων, το δικαστήριο εξέδωσε την ετυμηγορία: ένοχος για όλες τις κατηγορίες. Έξι εβδομάδες αργότερα, τον Μάρτιο, ο Κούρσιο κατέθεσε αγωγή 61 σελίδων κατά της Collectors στο Ανώτατο Δικαστήριο του King County, με ισχυρισμούς που δεν του επιτράπηκε να παρουσιάσει κατά τη δίκη: ότι η PSA απενεργοποίησε την κάρτα του Τζ/ορνταν χωρίς να την εξετάσει φυσικά· ότι το προσωπικό της PSA άνοιξε τις θήκες των καρτών του και παρέδωσε τα στοιχεία στο FBI χωρίς ένταλμα ή κλήτευση· ότι οι επικοινωνίες της PSA προς τις διωκτικές αρχές δεν αποτελούσαν αναφορές καλής πίστης, αλλά επιλεκτική, ιδιοτελής αποκάλυψη με σκοπό την προώθηση των εμπορικών συμφερόντων της εταιρείας. Η υπόθεση μεταφέρθηκε στο ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο, όπου εκκρεμεί.

Όμως, ο Κούρσιο δεν είχε τελειώσει ακόμα. Τον Μάιο, έγραψε στον δικαστή ισχυριζόμενος ότι η δικηγορική εταιρεία υπεράσπισής του, Simpson Thacher, είχε μια κρυφή σύγκρουση συμφερόντων με τον Στιβ Κόεν μέσω της μη δημοσιοποιημένης συνεργασίας τους με το hedge fund του Cohen, το Point72. Η δικηγορική Simpson Thacher δήλωσε στο δικαστήριο ότι η συνεργασία της με το Point72 είναι «εντελώς άσχετη» με τη δίκη. Το δικαστήριο απέρριψε την αίτησή του για νέα δίκη.

Ο Κούρσιο δεν είναι ο μόνος που έχει παράπονα εναντίον της PSA. Τον Απρίλιο, οι συλλέκτες ξεκίνησαν ένα μποϊκοτάζ, το #NoPSAMay, ισχυριζόμενοι ότι η PSA αναβάθμισε τις βαθμολογίες σε κάρτες που είχε αγοράσει φτηνά από έναν συλλέκτη και τις μεταπώλησε με κέρδος. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι οι χρόνοι επεξεργασίας μαζικών παραδόσεων είχαν παραταθεί σε σχεδόν οκτώ μήνες και ότι τα τέλη είχαν αυξηθεί δύο φορές μέσα σε ένα χρόνο.

Ενώ περιμένει την απόφαση της ποινής του τον Οκτώβριο, ο Κούρσιο ζει σε ένα τροχόσπιτο. Λέει ότι έχει ξαναρχίσει να πίνει για πρώτη φορά μετά από πάνω από μια δεκαετία. Τρομοκρατείται από την προοπτική να περάσει δεκαετίες στη φυλακή μακριά από τα παιδιά του. Ωστόσο, επιμένει ότι έχει δίκιο σχετικά με την PSA, ότι η αλήθεια είναι εκεί έξω και ότι μπορεί ακόμα να κερδίσει στο τέλος. «Θέλω να παλέψω», είπε στο Business Insider. «Το πράγμα δεν έχει τελειώσει».

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