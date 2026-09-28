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Θετική είναι η τελευταία εξέλιξη για την πιστοληπτική εικόνα των Alpha Bank και Πειραιώς, καθώς η Moody’s αναθεώρησε σε θετικό από σταθερό το outlook και των δύο τραπεζών. Παράλληλα, διατήρησε στο Baa1 τις αξιολογήσεις των μακροπρόθεσμων καταθέσεών τους. Η απόφαση ακολουθεί την αντίστοιχη αλλαγή της προοπτικής για την Ελλάδα, ενώ το ελληνικό Δημόσιο παραμένει στη βαθμίδα Baa3.

Για την Alpha Bank, η αξιολόγηση Baa1 αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο που μπορεί να επιτευχθεί με βάση την ισχύουσα μεθοδολογία του οίκου. Το BCA παραμένει στο baa3, ενώ η ανάλυση LGF ενισχύει την τελική αξιολόγηση κατά δύο βαθμίδες.

Στην περίπτωση της Πειραιώς, το BCA διατηρείται στο ba1, με την ανάλυση LGF να προσθέτει τρεις βαθμίδες και να διαμορφώνει την τελική αξιολόγηση στο Baa1. Η Moody’s επισημαίνει, επίσης, ότι το BCA βρίσκεται ήδη υπό ανοδική πίεση.

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