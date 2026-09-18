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Την πρόθεσή της να αποχωρήσει από το πηδάλιο του νομισματικού ιδρύματος εντός του 2027 επιβεβαίωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αποφεύγοντας ωστόσο να διευκρινίσει αν θα εξαντλήσει τη θητεία της μέχρι τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Η τοποθέτησή της αυτή πυροδοτεί εκ νέου τις συζητήσεις για τη διαδοχή σε μία από τις πιο κρίσιμες θέσεις της παγκόσμιας οικονομίας.

Μιλώντας στον ιρλανδικό ραδιοφωνικό σταθμό RTE, η Γαλλίδα αξιωματούχος αρκέστηκε να δηλώσει πως η αποχώρησή της θα πραγματοποιηθεί το 2027, αφήνοντας ανοιχτό το ακριβές χρονοδιάγραμμα. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η μετάβαση θα αντιμετωπιστεί με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο. Η συγκεκριμένη αποστροφή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων δηλώσεών της, κατά τις οποίες είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πριν από το 2027, ενώ πρόσφατα είχε επισημάνει ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο να ανακοινωθεί.

Ωστόσο, οι εικασίες για πρόωρη αποστασιοποίησή της εντείνονται. Η ανακοίνωση της έκδοσης των απομνημονευμάτων της τον ερχόμενο Ιανουάριο, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που θέλουν το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός να την προσεγγίζει για την ηγεσία του, ενισχύουν τα σενάρια ότι η Λαγκάρντ εξετάζει σοβαρά το επόμενο επαγγελματικό της βήμα.

Το διαφαινόμενο κενό της θέσης κινητοποιεί ήδη τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας, Κάρλος Κουέρπο, δήλωσε στο Bloomberg Television από το Δουβλίνο ότι έχει φτάσει η ώρα να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τη διαδοχή. Ο ίδιος υπογράμμισε πως η διαδικασία δεν αφορά μεμονωμένα την προεδρία, καθώς το επόμενο διάστημα λήγουν επίσης οι θητείες του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν και του μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ιζαμπέλ Σνάμπελ.

Από την πλευρά της, η Λαγκάρντ υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της ισορροπίας και της πολυφωνίας στα ηγετικά όργανα της ΕΚΤ. Όπως σημείωσε, η συνύπαρξη διαφορετικών υποβάθρων, εμπειριών και οπτικών μεταξύ ακαδημαϊκών οικονομολόγων, στελεχών με προϋπηρεσία σε κεντρικές τράπεζες και επαγγελματιών από άλλους τομείς είναι καθοριστική για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

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