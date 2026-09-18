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Νέα κάλυψη για τις ελληνικές τράπεζες ξεκινά η KBW εντοπίζοντας περιθώρια περαιτέρω ανόδου, παρά το σημαντικό re-rating που έχει ήδη προηγηθεί, καθώς εκτιμά ότι οι αποτιμήσεις δεν αποτυπώνουν πλήρως την ισχυρή κερδοφορία, την πιστωτική ανάπτυξη και την αυξημένη δυνατότητα διανομών προς τους μετόχους. Ο επενδυτικός οίκος τοποθετεί στο επίκεντρο την Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα, ενώ διατηρεί πιο ουδέτερη στάση για τη Eurobank και πιο επιφυλακτική για την Alpha Bank.

Η KBW ξεκινά κάλυψη με σύσταση Outperform για Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα, Market Perform για Eurobank και Underperform για Alpha Bank. Η τιμή στόχος για την Πειραιώς τοποθετείται στα 12,8 ευρώ, για την Εθνική στα 20,9 ευρώ, για τη Eurobank στα 5,2 ευρώ και για την Alpha Bank στα 5,1 ευρώ. Με βάση τις τιμές αναφοράς της 15ης Σεπτεμβρίου, τα αντίστοιχα περιθώρια ανόδου ανέρχονται περίπου σε 20%, 19%, 11% και 6%. Για την Τράπεζα Κύπρου, η οποία επίσης περιλαμβάνεται στην κάλυψη, η σύσταση είναι Outperform με τιμή στόχο τα 12,2 ευρώ και περιθώριο ανόδου περίπου 15%.

Το στοίχημα της ανάπτυξης

Στο επίκεντρο της θετικής εικόνας βρίσκεται η πιστωτική επέκταση. Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν ορισμένους από τους ισχυρότερους ρυθμούς αύξησης δανείων στην Ευρώπη, με την ανάπτυξη να προέρχεται κυρίως από τις επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από τα δύο τρίτα των δανειακών χαρτοφυλακίων. Η KBW επισημαίνει ότι οι περισσότερες διοικήσεις στοχεύουν σε υψηλούς μονοψήφιους μέσους ετήσιους ρυθμούς αύξησης των δανείων τα επόμενα χρόνια.

Η Εθνική εμφανίζει αυτή τη στιγμή τον ταχύτερο ρυθμό πιστωτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, ενώ η Πειραιώς διατηρεί ισχυρή θέση στην επιχειρηματική χρηματοδότηση. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα δάνεια στην Ελλάδα αυξήθηκαν περίπου 13% σε ετήσια βάση στην Εθνική, 11% στην Πειραιώς και περίπου 10% σε Eurobank και Alpha. Η KBW σημειώνει ότι η πρόσφατη αύξηση των εταιρικών δανείων συνδέεται κυρίως με επενδυτικές ανάγκες και λιγότερο με κεφάλαιο κίνησης, στοιχείο που θεωρεί θετικό για την ποιότητα της ανάπτυξης.

Παράλληλα, οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες στις μεταβολές των επιτοκίων, καθώς μεγάλο μέρος των δανείων έχει κυμαινόμενο επιτόκιο και το κόστος καταθέσεων παραμένει σχετικά χαμηλό. Ωστόσο, το μείγμα εσόδων διευρύνεται σταδιακά, με τις προμήθειες, τη διαχείριση περιουσίας και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες να αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα.

Πειραιώς και Εθνική στο επίκεντρο

Για την Πειραιώς, η KBW εκτιμά ότι η μετοχή εξακολουθεί να προσφέρει ελκυστικό συνδυασμό αποτίμησης, κερδοφορίας και διανομών προς τους μετόχους. Η τράπεζα αναμένεται να εμφανίζει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 17,3% το 2028, ενώ διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή κερδών περίπου 8,8 φορές για το ίδιο έτος. Η υψηλή μερισματική απόδοση και η ισχυρή αύξηση της ενσώματης λογιστικής αξίας ανά μετοχή αποτελούν επίσης βασικούς άξονες της επενδυτικής υπόθεσης.

Η Εθνική ξεχωρίζει για τον ισχυρό ισολογισμό και το πλεονάζον κεφάλαιο. Ο δείκτης CET1 βρισκόταν στο 17,3% στο δεύτερο τρίμηνο, ήδη μετά την προσαρμογή για την έκτακτη διανομή 300 εκατ. ευρώ. Η KBW αναμένει ότι το νέο επιχειρηματικό σχέδιο θα δώσει περισσότερη ορατότητα για τη χρήση του πλεονάζοντος κεφαλαίου, είτε μέσω πρόσθετων διανομών είτε μέσω εξαγορών.

Για τη Eurobank, η εικόνα παραμένει θετική σε επίπεδο κερδοφορίας, αλλά η KBW υιοθετεί ουδέτερη στάση. Η γεωγραφική διαφοροποίηση σε Κύπρο και Βουλγαρία, η ενίσχυση του private banking και οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης μέσω εξαγορών αποτελούν βασικά πλεονεκτήματα. Από την άλλη πλευρά, ο όμιλος εμφανίζει χαμηλότερη λειτουργική αποδοτικότητα σε σχέση με ορισμένους ανταγωνιστές, ενώ το διεθνές αποτύπωμα καθιστά πιο σύνθετο το ενδεχόμενο να αποτελέσει ο ίδιος στόχο εξαγοράς.

Η Alpha Bank εμφανίζει το χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Η KBW εκτιμά ότι η βελτίωση της κερδοφορίας θα πρέπει να προέλθει πλέον περισσότερο από τις προμήθειες, το wealth management και την καλύτερη αξιοποίηση των πελατειακών ροών, καθώς σημαντικό μέρος της εξοικονόμησης κόστους έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Τράπεζα Κύπρου και επιστροφή στις αναπτυγμένες αγορές

Για την Τράπεζα Κύπρου, η KBW διατηρεί θετική στάση, επισημαίνοντας την ηγετική θέση της στην κυπριακή αγορά, τον ισχυρό δείκτη CET1 στο 20,9% και τη δυνατότητα διατήρησης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε μεσαία επίπεδα άνω του 15%. Η αποτίμηση έχει αυξηθεί μετά την άνοδο της μετοχής, ωστόσο ο οίκος θεωρεί ότι εξακολουθεί να προσφέρει αξία, ιδιαίτερα εφόσον ληφθεί υπόψη το πλεονάζον κεφάλαιο.

Η επιστροφή της Ελλάδας στο καθεστώς αναπτυγμένης αγοράς αποτελεί έναν ακόμη θετικό παράγοντα. Η KBW αναφέρει ότι η αναβάθμιση από τους μεγάλους διεθνείς παρόχους δεικτών θα μπορούσε να οδηγήσει σε παθητικές εισροές περίπου 962 εκατ. δολαρίων στις ελληνικές μετοχές, με τις τράπεζες να βρίσκονται μεταξύ των βασικών ωφελημένων λόγω της υψηλής στάθμισής τους.

Παρά το ισχυρό re-rating, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο με έκπτωση περίπου 5% έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου. Για την KBW, αυτό το discount δύσκολα δικαιολογείται πλέον, δεδομένης της εξυγίανσης των ισολογισμών, της επιστροφής των μερισμάτων, της ισχυρής πιστωτικής ανάπτυξης και των αποδόσεων κεφαλαίου που κινούνται σε μεσαία έως υψηλά επίπεδα άνω του 15%.

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