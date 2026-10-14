Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου της Παλλήνης παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη μεγάλη επένδυση του “Cambas Gardens“, την επένδυση των 440 εκατ. ευρώ από την DIMAND, σε μία μικτή ανάπτυξη η οποία θα περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο επιχειρηματικό πάρκο και χώρους πολιτιστικής χρήσης.

Η πρώτη παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου στο ιστορικό ακίνητο Καμπά των 315 στρεμμάτων ως μία πιο γενικευμένη προσέγγιση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Αύγουστο. Ωστόσο, τώρα και στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που «τρέχει» έως τις 23 Οκτωβρίου θα τεθούν επί τάπητος πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά θέματα όπως αυτά περιγράφονται στη ΜΠΕ.

Το έργο υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση 7.000 επισκέπτες και εργαζομένους και περιλαμβάνει όπως αναφερεται στη ΜΠΕ:

• Την κατασκευή νέου συγκροτήματος επιχειρηματικού πάρκου – χώρων γραφείων (Office Park) και υποστηρικτών αυτού χρήσεων έναντι της αρχικής πρότασης για εμπορικό κέντρο.

• Την αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση του ιστορικού συγκροτήματος του Οινοποιείου Καμπά και τη δημιουργία μουσείου και πολιτιστικών χώρων σε συνδυασμό με ήπιες εμπορικές χρήσεις και δραστηριότητες αναψυχής.

• Την κατασκευή και λειτουργία μικρού πυρήνα εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων εστίασης για την κάλυψη αναγκών της ανάπτυξης αλλά και των γειτονικών περιοχών.

• Την αποκατάσταση (ανακατασκευή) και ανάδειξη του κτιρίου του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Κάντζας της γραμμής του Λαυρίου που αποτελεί χαρακτηρισμένο νεότερο μνημείο.

• Την κατασκευή και λειτουργία μονάδας φιλοξενίας μικρής δυναμικότητας στην άμεση περιοχή του ιστορικού Οινοποιείου.

• Την αποκατάσταση και επανάχρηση εκτάσεων κοινόχρηστων χώρων ως παραγωγικών βιολογικών αμπελώνων, συνδεδεμένων άμεσα με την ιστορία της περιοχής.

Τα έργα του δήμου Παλλήνης

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον δήμο Παλλήνης, όπως αναφέρεται στη ΜΠΕ περίπου 130 στρέμματα κοινόχρηστων χώρων, ιδιοκτησίας του Δήμου Παλλήνης, προβλέπεται να διαμορφωθούν με πράσινο, χώρους άθλησης, περιπάτου και αναψυχής. Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 16 υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, συνολικής επιφάνειας περίπου 7.000 τ.μ. με γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, padel και skatepark, παιδικές χαρές, πλατείες εκδηλώσεων, υπαίθριο γυμναστήριο και δίκτυο διαδρομών περιπάτου και τρεξίματος. Οι χώροι αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων θα είναι ανοικτοί και προσβάσιμοι σε όλους τους χρήστες, δημιουργώντας νέες δυνατότητες άθλησης και αναψυχής για τους κατοίκους και τη σχολική κοινότητα της περιοχής.

Παράλληλα, προβλέπεται η φύτευση περίπου 1.655 νέων δέντρων, καθώς και η διαμόρφωση βιολογικών αμπελώνων και ελαιώνων, διατηρώντας στοιχεία της ιστορικής φυσιογνωμίας του κτήματος. Σημαντικό μέρος της ανάπτυξης αφορά την αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση του ιστορικού οινοποιείου Καμπά ως χώρου πολιτισμού, καθώς και την αποκατάσταση του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Κάντζας. Για το συγκρότημα του οινοποιείου προβλέπεται συνολική δόμηση 8.200 τ.μ., με αξιοποίηση των υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων και νέες συμπληρωματικές εγκαταστάσεις.

Προβλέπονται επίσης 2.056 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων το 50% τουλάχιστον θα είναι υπόγειες, ενώ η εγγύτητα στον σταθμό Παιανία – Κάντζα αποτελεί βασική παράμετρο του κυκλοφοριακού σχεδιασμού. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον το 50% των καθημερινών χρηστών του Office Campus θα εξυπηρετείται από δημόσιες συγκοινωνίες.

Η μελέτη περιλαμβάνει ακόμη συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό της όχλησης κατά την κατασκευή αλλά και τη λειτουργία, καθώς και υποδομές περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως εσωτερική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.

Οι αναπτύξεις στα 3 Ο.Τ.

Mε την υλοποίηση του έργου ανάπτυξης του κτήματος Καμπά και της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) Κάντζας η συνολική δομημένη επιφάνεια στους 3 τομείς, τα τρία Οικοδομικά Τετραάγωνα (Ο.Τ.), βάσει της πρότασης είναι 84.792 τ.μ. (εντός Σ.Δ.) και σύνολο μαζί με τους βοηθητικούς χώρους περίπου 92.000 τ.μ..

Το Ο.Τ.1 αφορά στην ανέγερση νέου χαμηλού ύψους επιχειρηματικού πάρκου, αποτελούμενου από επτά κτίρια γραφείων διαταγμένα γύρω από εσωτερικά αίθρια και πλατείες, με συνολική δόμηση 76.525 τ.μ., καθώς και έξι μικρά κτίρια εμπορικών χρήσεων συνολικής δόμησης 3.189 τ.μ.. Η συνολική επιφάνεια υπογείων (γραφεία) ανέρχεται σε 66.242 τ.μ. συμπεριλαμβανομένων χώρων εξυπηρέτησης Η/Μ εγκαταστάσεων περίπου 12.000 τ.μ. και του

υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων. Για τη λειτουργία του Ο.Τ.1 υλοποιούνται συνολικά 1.866 θέσεις στάθμευσης, κατανεμημένες σε υπόγειο σταθμό και υπαίθριες θέσεις.

Το Ο.Τ.2 αφορά στην αποκατάσταση και επανάχρηση του ιστορικού συγκροτήματος του Οινοποιείου Καμπά ως πόλου πολιτισμού, με συνολική πραγματοποιούμενη δόμηση 8.200 τ.μ., εκ των οποίων 3.650 τ.μ. αφορούν τα υφιστάμενα διατηρητέα κτίρια-μνημεία και 4.550 τα νέα κτίρια. Επιπλέον αξιοποιούνται 1.227 τ.μ. υπόγειου χώρου. Για τις χρήσεις του Ο.Τ.2 απαιτούνται 68 θέσεις στάθμευσης, οι οποίες δεσμεύονται εντός του υπαίθριου χώρου του όμορου Ο.Τ.1.

Το Ο.Τ.3 αφορά στην αποκατάσταση του χαρακτηρισμένου νεότερου μνημείου του πρώην Σιδηροδρομικού Σταθμού Κάντζας. Το κτίριο είναι ισόγειο κτίσμα με ξύλινη στέγη επικαλυπτόμενη με βυζαντινά κεραμίδια. Ο σχεδιασμός για την ενότητα του μνημειακού αυτού συνόλου στο Ο.Τ.3 περιλαμβάνει την προστασία και ανάδειξη του σταθμού και εν δυνάμει των ιχνών της σιδηροδρομικής γραμμής καθώς και τη λειτουργική σύνδεση με το Ο.Τ.2 και τον κηρυγμένο συγκρότημα του οινοποιείου “Καμπα’’.

Διαβάστε ακόμη

Ralph Lauren: Η ιστορία πίσω από το πουλόβερ με τα 13 αστέρια

ΔΕΣΦΑ: Στη ΔΕΠΑ Εμπορίας οδεύει το 34% του Δημοσίου

Ο άνθρωπος που έφτιαξε το Βand-Aid επειδή η γυναίκα του κοβόταν στην κουζίνα με το μαχαίρι

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ