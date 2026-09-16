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Η κόρη του Μαρκ Ζάκερμπεργκ πειραματίζεται με τη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργώντας εφαρμογές μέσω vibe coding, όμως η μητέρα της, Πρισίλα Τσαν, φροντίζει να υπάρχουν αυστηρά όρια στην πρόσβαση στο ανοιχτό διαδίκτυο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta είχε εδώ και χρόνια περιορισμούς στη χρήση τεχνολογίας από τα παιδιά του. Το 2019 είχε δηλώσει ότι του άρεσε η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω βίντεο με την ευρύτερη οικογένεια, αλλά δεν ήθελε τα παιδιά του να περνούν «για μεγάλο χρονικό διάστημα» μπροστά από έναν υπολογιστή.

Από τα social media στην εποχή του AI

Σήμερα, οι οικογένειες των τεχνολογικών στελεχών αντιμετωπίζουν μια νέα πρόκληση: την ταχύτατη εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε συνέντευξη-προφίλ του συζύγου της στο Colossus, η Πρισίλα Τσαν παρουσίασε την εφαρμογή της κόρης της στην πλατφόρμα Replit, ένα εργαλείο που επιτρέπει τη δημιουργία κώδικα με τη βοήθεια AI.

Η Τσαν ανέφερε ότι επιτρέπει στις κόρες της να εξερευνούν την τεχνολογία, αλλά περιορίζει τα είδη εφαρμογών που μπορούν να δημιουργήσουν.

«Έχει αρκετούς περιορισμούς, επειδή η μαμά δεν την αφήνει να φτιάχνει πράγματα που είναι ανοιχτά στο διαδίκτυο», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Business Insider.

Εφαρμογές, παιχνίδια και… όχι dating site

Η κόρη του Ζάκερμπεργκ παρουσίασε δημιουργίες που έφτιαξε με τη βοήθεια του vibe coding, μεταξύ των οποίων μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, αλλά και εφαρμογές που θυμίζουν το GeoCities και το παιχνίδι FarmVille.

Κάθε εφαρμογή περιλάμβανε επίσης σχέδιο για μάρκετινγκ και πωλήσεις, γεγονός που δείχνει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον της.

Ωστόσο, κάποιες ιδέες απορρίφθηκαν. «Ήθελε να δημιουργήσει μια εφαρμογή γνωριμιών. Αυτό ήταν όχι», είπε η Τσαν.

Ο Ζάκερμπεργκ είχε αναφέρει το 2024 ότι η κόρη του είχε γράψει ήδη 40 σελίδες ενός μυθιστορήματος για «κρυστάλλους γοργόνων», χρησιμοποιώντας εικόνες που δημιουργήθηκαν από AI.

Οι περιορισμοί των τεχνολογικών ηγετών

Η Τσαν δεν είναι η μόνη που θέτει αυστηρούς κανόνες στα παιδιά της. Ο CEO της Google Σούνταρ Πιτσάι είχε αναφέρει ότι δεν είχε δώσει τηλέφωνο στο παιδί του όταν ήταν στο γυμνάσιο, ενώ ο Μαρκ Κιούμπαν είχε εγκαταστήσει ειδικούς δρομολογητές για την παρακολούθηση της χρήσης του διαδικτύου στο σπίτι.

Η παράδοση αυτή ξεκινά από τον Στιβ Τζομπς, ο οποίος είχε γίνει γνωστό ότι δεν επέτρεπε στα παιδιά του να χρησιμοποιούν το iPad που δημιούργησε η ίδια η Apple.

Παράλληλα, η Meta επενδύει δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη της AI, έχοντας παρουσιάσει και δικά της εργαλεία vibe coding και προσωπικούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης.

Η Τσαν πάντως ξεκαθάρισε ότι η κόρη τους δεν ξεκίνησε το εγχείρημα λόγω πίεσης από τον πατέρα της. «Δεν της είπε να το κάνει. Ήταν όλο δική της ιδέα», ανέφερε.

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