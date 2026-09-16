Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το Μονακό αναμένεται να αφαιρεθεί από τη διεθνή «γκρίζα λίστα» χωρών με αδυναμίες στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, σε μια σημαντική αλλαγή για το πριγκιπάτο της Γαλλικής Ριβιέρας, το οποίο φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συγκέντρωση εκατομμυριούχων και δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, το Μονακό, η Βουλγαρία και η Ακτή Ελεφαντοστού αναμένεται να αφαιρεθούν από τη λίστα της Financial Action Task Force (FATF), του διεθνούς οργανισμού που εποπτεύει την καταπολέμηση παράνομων χρηματοοικονομικών ροών.

Η τελική απόφαση, ωστόσο, με την οποία οι τρεις χώρες θα επιχειρήσουν να σπάσουν τους δεσμούς τους με τη διαφθορά, αναμένεται να ληφθεί στις 30 Οκτωβρίου, κατά την ολοκλήρωση της επόμενης ολομέλειας της FATF στο Παρίσι. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση των μελών του οργανισμού, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ινδία.

Το Μονακό υπό αυξημένη εποπτεία από το 2024

Το Μονακό εντάχθηκε στη «γκρίζα λίστα» της FATF τον Ιούνιο του 2024, μετά τον εντοπισμό ελλείψεων στις προσπάθειες αντιμετώπισης παράνομων χρηματικών ροών.

Η ένταξη στη λίστα σημαίνει αυξημένη διεθνή εποπτεία και μπορεί να επηρεάσει την εικόνα μιας χώρας απέναντι σε επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς δημιουργεί αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Μετά την ένταξή του, το πριγκιπάτο προχώρησε σε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου και προσπάθησε να αποδείξει ότι μπορεί να εφαρμόζει ουσιαστικούς ελέγχους.

Νωρίτερα φέτος, η αρμόδια αρχή του Μονακό επέβαλε πρόστιμο 6 εκατ. ευρώ στην UBS για σειρά παραλείψεων που σχετίζονταν με την αντιμετώπιση παράνομων χρηματικών ροών. Παράλληλα, επιβλήθηκαν κυρώσεις και σε άλλες δύο τράπεζες, μεταξύ των οποίων η Julius Baer.

Οι επιπτώσεις της «γκρίζας λίστας» στις επενδύσεις

Η FATF παρακολουθείται στενά από τις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι σε χώρες που θεωρούνται ανεπαρκείς στην εφαρμογή κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Έκθεση του ΔΝΤ το 2021 είχε διαπιστώσει ότι οι χώρες που εντάσσονται στη «γκρίζα λίστα» αντιμετωπίζουν σημαντική μείωση στις εισροές κεφαλαίων.

Η προοπτική εξόδου του Μονακό από τη λίστα είχε θετική αντίδραση στις αγορές. Η μετοχή της Société des Bains de Mer, ιδιοκτήτριας του καζίνο του Μόντε Κάρλο, ενισχύθηκε κατά 1,8% στο Παρίσι, ενώ επενδυτικό ETF που παρακολουθεί τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη της Βουλγαρίας σημείωσε άνοδο 2,8% στη Σόφια.

Η Βουλγαρία επιχειρεί να κλείσει το κεφάλαιο της διαφθοράς

Η Βουλγαρία εντάχθηκε στη «γκρίζα λίστα» το 2023, σε μια περίοδο κατά την οποία βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην Ευρωζώνη.

Η χώρα έχει δεχθεί επί χρόνια κριτική από το Συμβούλιο της Ευρώπης για προβλήματα διαφθοράς, ωστόσο η FATF έχει αναγνωρίσει πρόσφατα βελτιώσεις στην εποπτεία βάσει κινδύνου και στους ελέγχους εισόδου στην αγορά για παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων.

Ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ είχε συναντηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου με εκπροσώπους της FATF για να παρουσιάσει την πρόοδο της χώρας.

«Είναι πολύ πιθανό ότι έχουμε εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις, αλλά περιμένουμε τις τελικές αξιολογήσεις», δήλωσε ο υπουργός Επικοινωνιών και κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ακτής Ελεφαντοστού, Αμαντού Κουλιμπαλί.

Η Ακτή Ελεφαντοστού ενισχύει τους ελέγχους

Η FATF έχει επαινέσει επίσης την πρόοδο της Ακτής Ελεφαντοστού στην εποπτεία των τραπεζών και στην επαλήθευση των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών.

Η χώρα είχε βρεθεί αντιμέτωπη με ανησυχίες σχετικά με την εποπτεία και την εφαρμογή των κανόνων, ωστόσο προχώρησε σε σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων και αυστηρές δικαστικές αποφάσεις για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος.

Διαβάστε ακόμη

Ναυτιλία: Μετά τη Λεμεσό, το blog των «4» ψάχνει συμμάχους – Στόχος να αλλάξουν οι συσχετισμοί στην ΕΕ

Συντάξεις: Ποιοι δεν θα πάρουν την ενίσχυση των 400 ευρώ τον Νοέμβριο

Διπλή επιστροφή ενοικίου: Ποιοι ενοικιαστές κερδίζουν – Η ημερομηνία με την πληρωμή

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ