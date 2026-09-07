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Η Τεχνητή Νοημοσύνη περνά πλέον βαθύτερα στον κόσμο των νομικών υπηρεσιών, με την Google να διεκδικεί κεντρικό ρόλο σε μια αγορά όπου η τεχνολογία καλείται να διαχειριστεί από τεράστιους όγκους εγγράφων μέχρι εξειδικευμένη νομική έρευνα. Ο τεχνολογικός όμιλος θέλει να μετατρέψει το Gemini σε καθημερινό εργαλείο των δικηγόρων, επεκτείνοντας τον ανταγωνισμό της AI σε ένα από τα επαγγέλματα με τις υψηλότερες απαιτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Google παρουσίασε το Gemini Enterprise for Legal, μια εξειδικευμένη έκδοση της εταιρικής πλατφόρμας της που έχει σχεδιαστεί για δικηγορικές εταιρείες και επαγγελματίες του νομικού κλάδου.

Σύμφωνα με το Reuters, η νέα λύση φιλοδοξεί να αυτοματοποιήσει όχι μόνο τις χρονοβόρες και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες ενός δικηγορικού γραφείου, αλλά και πιο απαιτητικές εργασίες. Η λογική είναι ότι, περιορίζοντας τον χρόνο που δαπανάται σε αυτές, οι δικηγόροι θα μπορούν να επικεντρώνονται περισσότερο σε σύνθετες υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και στη στρατηγική διαχείριση των υποθέσεών τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προστασία των δεδομένων. Η Google υποστηρίζει ότι τα δικηγορικά γραφεία θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες της AI χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο εμπιστευτικές πληροφορίες πελατών και υποθέσεων. Πρόκειται για κρίσιμη παράμετρο, καθώς η προστασία του απορρήτου αποτελεί θεμελιώδη επαγγελματική υποχρέωση για τους δικηγόρους και βασική προϋπόθεση για την ευρύτερη υιοθέτηση εργαλείων AI στον κλάδο.

Οι «πράκτορες» AI αναλαμβάνουν νομικές εργασίες

Βασικό στοιχείο της νέας υπηρεσίας είναι η δυνατότητα διασύνδεσης του Gemini Enterprise με εξειδικευμένα νομικά λογισμικά και βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούν ήδη τα δικηγορικά γραφεία.

Παράλληλα, το σύστημα θα ενσωματώνει μια σειρά από λεγόμενους «πράκτορες» Τεχνητής Νοημοσύνης. Πρόκειται ουσιαστικά για προγράμματα που δεν περιορίζονται στην απλή απάντηση ερωτημάτων, αλλά μπορούν να αναλαμβάνουν και να ολοκληρώνουν αυτόνομα συγκεκριμένες εργασίες ακολουθώντας τις οδηγίες του χρήστη.

Σύμφωνα με την Google, οι συγκεκριμένοι AI agents θα είναι σε θέση να εκτελούν εξειδικευμένες νομικές αλλά και διοικητικές διαδικασίες με σχετικά περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι εφαρμογές που ήδη αποκτούν μεγαλύτερο ρόλο στα δικηγορικά γραφεία περιλαμβάνουν τη νομική έρευνα, την προετοιμασία και σύνταξη δικογράφων, τον εντοπισμό συγκεκριμένων πληροφοριών μέσα σε χιλιάδες σελίδες εγγράφων, καθώς και τη διαχείριση υποθέσεων και πελατών.

Με τον τρόπο αυτό, εργασίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν πολλές ώρες ανθρώπινης απασχόλησης θα μπορούν δυνητικά να ολοκληρώνονται πολύ ταχύτερα, με τον δικηγόρο να διατηρεί την εποπτεία και την τελική ευθύνη για το αποτέλεσμα.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του Gemini Enterprise for Legal είναι ότι δεν θα περιορίζει τα γραφεία σε ένα και μοναδικό μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι χρήστες θα μπορούν να επιλέγουν ανάμεσα σε διαφορετικά μοντέλα AI που έχουν ενσωματωθεί στο περιβάλλον της πλατφόρμας, ανάλογα με την εργασία που θέλουν να πραγματοποιήσουν.

Η Alphabet αναζητεί νέες αγορές για το Gemini

Η αρχική έκδοση του Gemini Enterprise είχε παρουσιαστεί τον περασμένο Οκτώβριο με στόχο τους εταιρικούς πελάτες. Η δημιουργία ειδικής λύσης για τις νομικές υπηρεσίες αποτελεί το επόμενο βήμα στη στρατηγική της Alphabet για την επέκταση της παρουσίας της στην επιχειρηματική αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η προσπάθεια αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το Google Cloud εξελίσσεται σε μία από τις δραστηριότητες του ομίλου με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και η εταιρεία επιδιώκει να συνδέσει ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες cloud με τα εργαλεία παραγωγικής AI.

Οι δικηγόροι δεν αποτελούν, πάντως, τον μοναδικό επαγγελματικό κλάδο στον οποίο στρέφεται η Google. Η εταιρεία έχει ήδη παρουσιάσει αντίστοιχα εργαλεία που απευθύνονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ σχεδιάζει την ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων και για άλλες βιομηχανίες.

Η στρατηγική δείχνει ότι η επόμενη φάση της κούρσας στην Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αφορά μόνο τη δημιουργία ισχυρότερων γενικών μοντέλων. Οι τεχνολογικές εταιρείες προσπαθούν πλέον να μεταφέρουν την AI στο εσωτερικό συγκεκριμένων επαγγελματικών διαδικασιών, όπου υπάρχουν εξειδικευμένες ανάγκες και υψηλή προθυμία για επενδύσεις σε τεχνολογία.

Κρίσιμο πεδίο ανταγωνισμού αναδεικνύεται η πρόσβαση σε αξιόπιστο και εξειδικευμένο νομικό περιεχόμενο. Ένα μοντέλο μπορεί να διαθέτει υψηλές τεχνικές δυνατότητες, όμως η χρησιμότητά του για έναν δικηγόρο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα, την επικαιρότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων που χρησιμοποιεί.

Για τον λόγο αυτό, το Gemini Enterprise for Legal θα μπορεί να συνδέεται απευθείας με υπηρεσίες νομικής τεχνολογίας εταιρειών όπως οι Thomson Reuters, Harvey και LexisNexis, μεταξύ άλλων.

Οι διασυνδέσεις αυτές δίνουν στα εργαλεία AI πρόσβαση σε επαγγελματικές πηγές και βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται ήδη στην καθημερινή νομική εργασία, περιορίζοντας έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης: την παραγωγή ανακριβών ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένων απαντήσεων.

Ο ανταγωνισμός, πάντως, γίνεται ολοένα εντονότερος.

Η Thomson Reuters είχε κινηθεί μόλις μία ημέρα νωρίτερα παρουσιάζοντας το δικό της μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, το Thomson 1.0. Tο μοντέλο αξιοποιεί τεχνολογία ανοικτού κώδικα, όμως έχει εκπαιδευτεί πάνω στο τεράστιο απόθεμα εξειδικευμένου νομικού περιεχομένου που έχει συγκεντρώσει η εταιρεία στη διάρκεια δεκαετιών. Το συγκεκριμένο πλεονέκτημα δείχνει γιατί τα ποιοτικά δεδομένα μπορεί να αποδειχθούν εξίσου σημαντικά με τις ίδιες τις τεχνικές δυνατότητες ενός μοντέλου.

Στον ίδιο χώρο ενισχύει την παρουσία της και η Anthropic, καθώς οι μεγαλύτεροι πάροχοι AI επιδιώκουν να αποκτήσουν μερίδιο σε μια αγορά που συνδυάζει μεγάλους εταιρικούς προϋπολογισμούς, υψηλές απαιτήσεις ακρίβειας και τεράστιους όγκους εξειδικευμένων πληροφοριών.

Αυξάνονται οι επενδύσεις των δικηγορικών εταιρειών

Η μετάβαση έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στους προϋπολογισμούς του νομικού κλάδου. Έκθεση της Deloitte για το 2026 διαπιστώνει ότι οι δικηγορικές εταιρείες διαθέτουν πλέον σημαντικά κεφάλαια για την υιοθέτηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, παρότι ο συνολικός μετασχηματισμός του επαγγέλματος παραμένει σε σχετικά πρώιμο στάδιο.

Η εξέλιξη δεν προωθείται μόνο από τις ίδιες τις εταιρείες. Αυξανόμενη πίεση φαίνεται να ασκούν και οι πελάτες των δικηγορικών γραφείων, οι οποίοι αναμένουν πλέον από τους νομικούς συμβούλους τους να αξιοποιούν τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας.

Στην ανάπτυξη του Gemini Enterprise for Legal συμμετέχουν ορισμένα από τα μεγαλύτερα διεθνή δικηγορικά γραφεία, μεταξύ των οποίων τα Weil Gotshal, Cleary Gottlieb, Freshfields και Williams & Connolly.

Ο Τζόναθαν Σόλερ, συνδιευθύνων εταίρος της Weil Gotshal, επισήμανε ότι οι πελάτες περιμένουν πλέον από τους δικηγόρους τους να χρησιμοποιούν εργαλεία AI και να μεταφέρουν στην καθημερινή παροχή νομικών υπηρεσιών τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους.

Η είσοδος της Google ενισχύει έτσι μια μάχη που μόλις αρχίζει. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις νομικές εφαρμογές της AI δεν θα κριθεί αποκλειστικά από το ποια εταιρεία διαθέτει το ισχυρότερο μοντέλο. Καθοριστικό ρόλο θα παίξουν η πρόσβαση σε αξιόπιστο νομικό περιεχόμενο, η ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και η δυνατότητα ουσιαστικής ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην καθημερινή εργασία.

Για τις δικηγορικές εταιρείες, επομένως, η Τεχνητή Νοημοσύνη μετακινείται σταδιακά από το στάδιο του πειραματισμού σε εκείνο της πρακτικής αξιοποίησης. Και για τους τεχνολογικούς κολοσσούς, η νομική αγορά εξελίσσεται σε ένα ακόμη πεδίο όπου θα κριθεί ποιος θα καταφέρει να μετατρέψει την AI από εντυπωσιακή τεχνολογία σε απαραίτητο επαγγελματικό εργαλείο.

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