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Η Θεσσαλική ΑΤΕ είναι μια από τις μεσαίες εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου, με μακρά διαδρομή στην αγορά καθότι έχει συσταθεί το 1981.

Η εταιρεία που ήταν συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντάκου, έχει αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια είτε αυτόνομα, είτε μέσω κοινοπραξιών διάφορα τεχνικά έργα, οικοδομικά, οδοποιίας, υδραυλικά, θεμελιώσεις κ.α.

Ανάμεσα σε αυτά, έχει συμμετάσχει σε σιδηροδρομικά, έργα δικτύων της ΔΕΗ, αυτοκινητόδρομους κλπ.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η δραστηριότητά της έχει υποχωρήσει, ενώ η εταιρεία φαίνεται να λειτουργεί με διορισμένη προσωρινή διοίκηση.

Το ημιτελές ακίνητο

Παράλληλα, για αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί σε βάρος της ομάδα 14 πλειστηριασμών που αφορούν οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ημιτελές ακίνητο στην περιοχή της Φιλοθέης.

Επισπεύδουσα είναι η doValue και η κατάσχεση επιβλήθηκε για 100.000 ευρώ, πλέον εντολής και εξόδων εκτέλεσης, ποσό που αποτελεί μέρος του επιδικασθέντος κεφαλαίου έντοκης απαίτησης.

Όπως αναφέρεται στην κατασχετήρια έκθεση, οι οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε πολυκατοικία κτισμένη σε οικόπεδο, επιφάνειας 1.035 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στην Φιλοθέη Αττικής, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Φιλοθέης, στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, στη θέση «Καλογρέζα», στο συνοικισμό Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας, με πρόσοψη επί της οδού Καποδιστρίου στην οποία φέρει τον αριθμό 21Α.

Το οικόπεδο ανήκε άλλοτε στην περιφέρεια Νέας Αλεξάνδρειας, τέως της Κοινότητας Χαλανδρίου και ακόμη παλαιότερα του Δήμου Αθηναίων, το όλο δε οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται το οικόπεδο αυτό περιβάλλεται από τις οδούς Καλλιγά, Ρενιέρη, Καποδιστρίου, πλατεία Αλ. Κορυζή και την οδό Εϋνάρδου.

Σημειώνεται ότι ολόκληρη η οικοδομή καθώς και οι οριζόντιες ιδιοκτησίες είναι ημιτελείς στη φάση ολοκλήρωσης των οπλινθοδομών.

Τα ακίνητα περιήλθαν στην Θεσσαλική ΑΤΕ κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100%, δυνάμει πράξης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας του 2002.

Τι περιλαμβάνει

Ειδικότερα πρόκειται για:

–Πέντε θέσεις στάθμευσης του υπογείου επιφάνειας 12,15 τ.μ., καθώς και δύο επιφάνειας 11,25 τ.μ. με τιμές πρώτης προσφοράς 12.900 ευρώ για κάθε μία.

–Τρεις αποθήκες επιφάνειας 15 τ.μ., 29 τ.μ. και 41 τ.μ. με τιμές πρώτης προσφοράς από 5.654 ευρώ έως 15.453 ευρώ.

-Το Ι-1 διαμέρισμα του ισογείου ορόφου που έχει επιφάνεια 53,90 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου 83,11/000 εξ αδιαιρέτου. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 100.859 ευρώ.

-Το Ι-2 διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, επιφάνειας 76,30 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου 117,64/000 εξ αδιαιρέτου. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 138.637 ευρώ.

-Το Ι-3 διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, επιφάνειας 51,40 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου 79,25/000 εξ αδιαιρέτου. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 87.213 ευρώ.

-Το Β-1 διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που έχει επιφάνεια 164,40 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου 285/000 εξ αδιαιρέτου. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 290.702 ευρώ.

Όπως σημειώνεται, πραγματοποιήθηκε εξωτερική αυτοψία κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ημιτελή τριώροφη οικοδομή με υπόγειο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η οικοδομή άρχισε να ανεγείρεται με βάση οικοδομική άδεια του 2000 και την αναθεώρηση της το 2004, αλλά παραμένει ως σήμερα ημιτελής, στο στάδιο κατασκευής των εσωτερικών και εξωτερικών οπτοπλινθοδομών και τοποθέτησης των ηλεκτρικών σωληνώσεων.

Οι αυθαιρεσίες

Σύμφωνα με στοιχεία προηγούμενων εκτιμήσεων στο διαμέρισμα Ι-3 έχει κλείσει ημιυπαίθριος χώρος επιφάνειας 38,23 τ.μ., με την συνολική υφιστάμενη επιφάνεια του διαμερίσματος να ανέρχεται σε 89,63 τ.μ. Στην ίδια εκτίμηση γίνεται λόγος για διαμέρισμα επιφάνειας 51,40 τ.μ. και από την αξία αφαιρείται ενδεικτικό κόστος επαναφοράς στην νόμιμη πολεοδομική κατάσταση 2.000 ευρώ.

Επίσης, το διαμέρισμα Β-1 έχει επιφάνεια βάσει οικοδομικής άδειας 169,80 τ.μ. Επιπλέον, στο ίδιο διαμέρισμα έχει κλειστεί ημιυπαίθριος χώρος επιφάνειας 29,37 τ.μ. και έχει κατασκευαστεί σοφίτα κάτωθεν στέγης επιφάνειας 71,27 τ.μ. με υπέρβαση ύψους. Έτσι, εκτιμάται διαμέρισμα επιφάνειας 164,40 τ.μ. ενώ από την αξία αφαιρείται ενδεικτικό κόστος επαναφοράς στην αρχική κατάσταση 10.000 ευρώ.

Ακόμη, η υπέρβαση ύψους δύναται να υπαχθεί στον Ν. 4495/17 σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, το ειδικό πρόστιμο τακτοποίησης υπολογίζεται ότι θα προσεγγίζει το ποσό των 1.000 ευρώ (μαζί με την αμοιβή μηχανικού), που αφαιρείται από την αξία.

Στην κατασχετήρια έκθεση σημειώνεται ότι «η επαναφορά στην αρχική νόμιμη κατάσταση θεωρείται δύσκολα εφικτή και δαπανηρή με το κόστος αυτής να υπολογίζεται ότι θα προσεγγίζει το ποσό των 15.000 ευρώ» καθώς και ότι «στο ακίνητο διαπιστώθηκαν αυθαιρεσίες για τις οποίες δεν προσκομίστηκαν στοιχεία από τα οποία προκύπτει η υπαγωγή τους στις περί τακτοποίησης αυθαιρέτων διατάξεις των σχετικών νόμων. Εμπίπτουν δε γενικώς στις περί αυθαιρέτων διατάξεις και καθιστούν το ακίνητο μειονεκτικό και επισφαλές, ειδικά στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η τακτοποίηση-ρύθμιση τους».

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