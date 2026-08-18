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Στη 10η θέση μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών venture capital fund families κατατάσσεται η ελληνική Marathon Venture Capital, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη της PitchBook, ενός από τους βασικούς διεθνείς παρόχους δεδομένων για τις ιδιωτικές αγορές.

Το Marathon VC Fund καταλαμβάνει τη 10η θέση στην κατηγορία Europe venture capital, με Performance Score (βαθμολογία επίδοσης) 67,9, σε έναν πίνακα που παρουσιάζει τα 15 κορυφαία fund families της συγκεκριμένης κατηγορίας. Με τον όρο fund family η PitchBook εννοεί το σύνολο των funds που διαχειρίζεται κάθε επενδυτική εταιρεία.

«Κατατάξεις σαν και αυτές μας βοηθάνε να προσεγγίσουμε περισσότερους επενδυτές/LPs στο μέλλον, αλλά και διεθνείς συνεπενδυτές για τις εταιρίες στο χαρτοφυλάκιο μας» τόνισε στο newmoney ο Πάνος Παπαδόπουλος, partner του Marathon VC.

«Αν και τα απόλυτα μεγέθη που παράγουμε σαν οικοσύστημα αλλά και σαν fund δεν είναι εντυπωσιακά -σε σχέση με το τι συντελείται αυτή τη στιγμή στον κόσμο-, δείχνουμε ότι υπάρχει ποιότητα και ευκαιρίες, τόσο για το έξυπνο χρήμα που δεν αναζητεί αφηγήματα, αλλά επιδόσεις, αλλά και για entrepreneurs που είναι εκτός των μεγάλων τάσεων, αλλά χτίζουν μικρότερες αλλά σοβαρές επιχειρήσεις.

Αυτή είναι και η συνταγή της επιτυχίας του Marathon μέχρι στιγμής και δεν αλλάζουμε κάτι.»

Η Marathon βρίσκεται έτσι ανάμεσα σε ευρωπαϊκούς πρωταθλητές του venture capital, με τις πρώτες θέσεις της κατάταξης να καταλαμβάνουν VC με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα: η BEK Ventures με 2,4 δισ. δολ. σε αποδόσεις από τα δύο πρώτα funds , η Red Dot Capital Partners με πάνω από 500 εκατ. δολ. υπό διαχείριση, η εξειδικευμένη στις γονιδιακές και κυτταρικές θεραπείες 4BIO Ventures, η ολλανδική FORWARD.one με έμφαση στις βιομηχανικές τεχνολογίες και η YL Ventures, με 800 εκατ. δολ. υπό διαχείριση και αποκλειστική εστίαση στην κυβερνοασφάλεια.

Τι σημαίνει το 67,9

Η κατάταξη της PitchBook δεν αποτελεί απλή αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας ή του μεγέθους ενός VC. Η εταιρεία χρησιμοποιεί ένα Performance Score, σχεδιασμένο για να συγκρίνει την ιστορική απόδοση με αντίστοιχα funds. Για τον υπολογισμό δημιουργούνται peer groups, δηλαδή ομάδες σύγκρισης από funds της ίδιας κατηγορίας και με vintage — το έτος έναρξης του fund — έως ένα έτος πριν ή μετά.

Η τελική βαθμολογία βρίσκεται σε κλίμακα 0 έως 100, με το 50 να αποτελεί το ουδέτερο σημείο αναφοράς. Η Marathon-με βαθμολογία 67,9- βρίσκεται 17,9 μονάδες πάνω από το σημείο αναφοράς.

Τα στοιχεία της κατάταξης έχουν ημερομηνία αναφοράς την 30ή Ιουνίου 2026, ενώ οι αποδόσεις των funds που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση φτάνουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η Marathon κατάφερε, μεταξύ άλλων, να βρεθεί πάνω από funds όπως το Digital Industry Fund της Momenta Ventures, που εστιάζει στην ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και έχει ήδη πραγματοποιήσει δεκάδες exits, αλλά και το Eleven Fund, ένα από τα γνωστά VC πρώιμου σταδίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με επενδύσεις σε startups όπως η Payhawk και η Dronamics.

«Ελπίζω να θέτουμε τον πήχη ψηλά και για τους υπόλοιπους συναδέλφους, γιατί γενικά στη χώρα αυτοϊκανοποιούμαστε με χαμηλές πτήσεις αλλά υψηλό “κύρος”», σημειώνει ο Παπαδόπουλος στο newmoney.

Τα exits και τα νούμερα που μετρούν

Η επίδοση της Marathon συνδέεται με μια σειρά από εταιρείες του χαρτοφυλακίου της που έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικά exits ή μεγάλους γύρους χρηματοδότησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Augmenta, ελληνική εταιρεία αγροτεχνολογίας που αναπτύσσει τεχνολογία με computer vision και AI για την αυτοματοποίηση της γεωργίας. Η εταιρεία εξαγοράστηκε το 2023 από την CNH Industrial, έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αγροτικού και κατασκευαστικού εξοπλισμού, έναντι 110 εκατ. δολάρια. Η Marathon ήταν ο πρώτος επενδυτής της Augmenta και μετά τη συναλλαγή ανέφερε ότι επέστρεψε στους επενδυτές της το σύνολο των κεφαλαίων του Marathon Fund I.

Ένα ακόμη σημαντικό παράδειγμα είναι η Hack The Box, πλατφόρμα εκπαίδευσης στην κυβερνοασφάλεια. Το 2023 άντλησε 55 εκατ. δολ. σε Series B με επικεφαλής την Carlyle, σε μια συναλλαγή που περιλάμβανε και πώληση υφιστάμενων μετοχών από παλαιότερους επενδυτές (secondary transaction).

Η υψηλή επίδοση του Marathon I αποτυπώνεται στους δύο βασικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται στην αγορά VC για την αξιολόγηση των αποδόσεων ενός fund: το DPI και το TVPI. Το DPI (Distributed to Paid-In) δείχνει πόσα χρήματα έχει ήδη επιστρέψει ένα fund στους επενδυτές του σε σχέση με τα κεφάλαια που εκείνοι έχουν καταβάλει. Το TVPI (Total Value to Paid-In) περιλαμβάνει τόσο τα χρήματα που έχουν ήδη διανεμηθεί όσο και την τρέχουσα αξία των επενδύσεων που παραμένουν στο portfolio.

Με απλά λόγια, το DPI μετρά τα χρήματα που έχουν ήδη επιστραφεί στους επενδυτές, ενώ το TVPI συνυπολογίζει και την αξία των επενδύσεων που δεν έχουν ακόμη ρευστοποιηθεί.

Το νέο Fund III των €75 εκατ.

«Έχουμε ακόμα δουλειά με το Fund Ι το οποίο μπορεί να πάει ακόμα υψηλότερα» τονίζει ο Π. Παπαδόπουλος.

Η κατάταξη της PitchBook έρχεται ενώ η Marathon έχει ήδη περάσει στην επόμενη φάση της επενδυτικής της δραστηριότητας.

«Οι στόχοι μας είναι οι ίδιοι: να επαναλάβουμε την επιτυχία του Fund I και με το ΙΙ και το ΙΙΙ. Ενα fund μπορεί να περηφανευτεί μόνο αν έχει 2-3 funds στη σειρά να είναι πετυχημένα και όχι ένα μόνο γιατί τότε ήταν απλά τύχη» .

Το Marathon Fund III συστάθηκε τον Μάιο του 2025 με κεφάλαια υπό διαχείριση 75 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον στόχο της Marathon. Το fund έχει τετραετή ορίζοντα και στοχεύει σε 15-20 νέες επενδύσεις. Η επενδυτική του στρατηγική δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένους κλάδους. Η Marathon αναζητά ιδρυτές που λύνουν προβλήματα της παγκόσμιας αγοράς και έχουν προσελκύσει σημαντικούς πελάτες, ενώ δηλώνει ότι είναι διατεθειμένη να επενδύσει και σε τομείς που μέχρι σήμερα δεν αποτελούσαν δημοφιλείς επενδυτικούς προορισμούς.

«Πλέον έχουμε τη ευελιξία να κάνουμε και επενδύσεις εκτός ελληνικού προσανατολισμού. Αν και αυτές θα είναι μειοψηφία στο χαρτοφυλάκιο το να μπορούμε να λέμε σε έναν επιχειρηματία ότι είμαστε στο ΤΟΡ 10 στην Ευρώπη μας βοηθάει αρκετά» εξηγεί ο Παπαδόπουλος. «Μπορεί κάποιος να έχει υψηλούς στόχους από την Ελλάδα. Ας μη κοιτάμε γύρω μας αλλά παραέξω».

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