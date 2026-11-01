Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τι είναι το «neocloud»; Είναι μια ερώτηση που ίσως έχετε θέσει στον εαυτό σας, καθώς διαβάζατε τους τίτλους των ειδήσεων σχετικά με τον αυξανόμενο πανικό των επενδυτών στον τομέα αυτό τις τελευταίες εβδομάδες.

Το «neocloud» είναι ένας μοντέρνος όρος που περιγράφει μια εταιρεία η οποία ουσιαστικά παρέχει υπηρεσίες cloud για πελάτες τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ άλλοι πάροχοι, όπως η Amazon Web Services ή το Microsoft Azure, φιλοξενούν στοιχεία όπως ιστοσελίδες και βάσεις δεδομένων, τα «neoclouds» επικεντρώνονται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε υπηρεσίες που σχετίζονται με εργασίες τεχνητής νοημοσύνης, με το επιχειρηματικό μοντέλο να βασίζεται στη μίσθωση GPU και δικτυακής χωρητικότητας σε πελάτες για την εκπαίδευση μοντέλων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Πολλές από αυτές τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης μεταξύ τους — της CoreWeave — ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους ως εταιρείες εξόρυξης κρυπτονομισμάτων.

Ωστόσο, η παραβολική άνοδός τους έχει χάσει τη δυναμική της. Όλο το μήνα επικρατεί νευρικότητα στον τομέα του «neocloud», με τους επενδυτές να εξακολουθούν να αισθάνονται ανησυχία για τις επιχειρηματικές προοπτικές αυτών των εταιρειών, ακόμη και όταν ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, διαβεβαίωσε τις αγορές την περασμένη εβδομάδα ότι η ζήτηση για «neocloud» ήταν στα ύψη.

Οι ανησυχίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Αφενός, υπάρχει η άποψη ότι τα υψηλότερα επιτόκια έχουν στραγγαλίσει την αγορά χρέους για την τεχνητή νοημοσύνη, περιορίζοντας την πρόσβαση σε κεφάλαια σε μια περίοδο που ο κλάδος εξακολουθεί να αναπτύσσεται ραγδαία. Από την άλλη, οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι εταιρείες ενδέχεται να δαπανούν υπερβολικά ποσά σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως όταν η τελική απόδοση της επένδυσης και η κατανομή των κερδών από την τεχνητή νοημοσύνη παραμένουν ασαφείς.

Οι φόβοι άρχισαν να διαδίδονται στα μέσα του μήνα, όταν η αξία των ομολόγων της CoreWeave έπεσε κάτω από τα 80 σεντς ανά δολάριο, ένα επίπεδο που συνήθως συνδέεται με εταιρείες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες. Η πτώση αυτή αντανακλά διάφορους παράγοντες, όπως το γεγονός ότι οι επενδυτές αποτιμούν τον υψηλότερο κίνδυνο που συνδέεται με την κατοχή του χρέους, την πρόσφατη έκδοση περισσότερου χρέους σε σχέση με τη ζήτηση, καθώς και τα υψηλότερα επιτόκια, τα οποία ωθούν τις τιμές των ομολόγων προς τα κάτω.

«Οι neocloud θα είναι από τις πιο εκτεθειμένες στην ανισορροπία μεταξύ εσόδων και κεφαλαιουχικών δαπανών. Οι «hyperscalers», για παράδειγμα, διαθέτουν τεράστιες και εξαιρετικά διαφοροποιημένες πηγές εσόδων που θα μπορούσαν εύλογα να στηρίξουν τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη για χρόνια. Από την άλλη πλευρά, οι neoclouds πρέπει σύντομα να αποκομίσουν αποδόσεις από υπηρεσίες IaaS βελτιστοποιημένες για τεχνητή νοημοσύνη και τις σχετικές πλατφόρμες, προκειμένου να διατηρήσουν τη λειτουργία τους», ανέφεραν αναλυτές, προσθέτοντας ότι ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να αντιμετωπίσει απομειώσεις αξίας περιουσιακών στοιχείων ύψους περίπου 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2032.

Ένα παγκόσμιο sell-off σάρωσε τους τομείς των μικροεπεξεργαστών, της μνήμης και του «neocloud» στα μέσα Οκτωβρίου. Οι εβδομαδιαίες απώλειες στον τομέα των μικροτσίπ έφτασαν τα 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε αξία.

Οι απώλειες φάνηκαν να είναι οι πιο απότομες στον τομέα του «neocloud», καθώς αυξήθηκαν οι ανησυχίες για το χρέος στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Το ETF Roundhill Neocloud σημείωσε περαιτέρω πτώση 11%.

Λίγες ημέρες αργότερα, όπως αναφέρει το Business Insider, η Elice, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα του cloud τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων, κατέρρευσε μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, επηρεάζοντας αρνητικά το κλίμα στον ευρύτερο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Οι μετοχές της εταιρείας «neocloud» έπεσαν κατακόρυφα κατά 32% την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής τους.

Η Meta και η Tesla συγκλόνισαν τις αγορές μετά την ανακοίνωση των κερδών του γ’ τριμήνου. Ενώ και οι δύο κολοσσοί της τεχνητής νοημοσύνης ξεπέρασαν τις προσδοκίες στα καθαρά κέρδη, έδειξαν μεγαλύτερη πειθαρχία στις δαπάνες στις προβλέψεις τους για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, ενισχύοντας τη γενική ανησυχία για επιβράδυνση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Πριν από λίγες ημέρες, εν τέλει, ο Έλον Μασκ ανέφερε ότι οι αγορές χρέους είχαν σχεδόν κλείσει για τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που δεν παρήγαγαν «ουσιαστικά έσοδα» εκτός των κέντρων δεδομένων, πυροδοτώντας έναν ακόμη γύρο «νευρικών συναλλαγών».