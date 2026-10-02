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Το Tinder λανσάρει μια νέα λειτουργία με την ονομασία Group Hangouts, η οποία έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την πίεση των ραντεβού μεταξύ δύο ατόμων, σηματοδοτώντας την τελευταία προσπάθειά του να προσελκύσει νεότερους χρήστες, οι οποίοι κατά τα άλλα έχουν απογοητευτεί από τις εφαρμογές γνωριμιών.

Η λειτουργία θα αρχίσει να διατίθεται σταδιακά σε επιλεγμένες αγορές των ΗΠΑ, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Το Group Hangouts, προσφέρει μια προσέγγιση στις γνωριμίες που επικεντρώνεται σε κοινές δραστηριότητες και ενδιαφέροντα. Βασίζεται στην επιτυχία προηγούμενων πρωτοβουλιών του Tinder, όπως τα διπλά ραντεβού και οι εκδηλώσεις με φυσική παρουσία, οι οποίες επίσης επιχειρούν να προσφέρουν στους χρήστες έναν τρόπο να γνωριστούν από κοντά, εκτός εφαρμογής και με λιγότερη πίεση.

Το Group Hangouts αποτελεί επίσης μέρος της συνεχιζόμενης προσπάθειας του Tinder να επαναπροσδιορίσει την εικόνα του ως κάτι περισσότερο από μια εφαρμογή για περιστασιακές ερωτικές γνωριμίες. Με περισσότερο από το 60% των χρηστών του να είναι κάτω των 30 ετών, το Tinder δοκιμάζει τους τελευταίους μήνες νέες λειτουργίες που ενθαρρύνουν τις γνωριμίες σε πιο κοινωνικό πλαίσιο, επιδιώκοντας να αυξήσει τη δραστηριότητα στην εφαρμογή και να προσελκύσει νέους χρήστες. Η εφαρμογή αντιπροσώπευε πέρυσι περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών εσόδων της μητρικής Match Group Inc., αν και το Hinge —μια πλατφόρμα γνωστή για τη σύνδεση ανθρώπων που αναζητούν μακροχρόνιες σχέσεις— είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Ο επικεφαλής προϊόντος, Μαρκ Κάντορ, δήλωσε ότι η εταιρεία είχε λάβει σχόλια από νέους ανθρώπους, οι οποίοι ανέφεραν ότι θέλουν οι φίλοι τους να αποτελούν μέρος της εμπειρίας. «Δεν θέλουν όλοι οι άνθρωποι να γνωρίζονται με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε σε συνέντευξή του. «Τον τελευταίο χρόνο, τους δίνουμε περισσότερους τρόπους, είτε πρόκειται για συνάντηση ένας προς έναν, για Double Date, για κάποια εκδήλωση ή τώρα για το Group Hangouts».

Για να χρησιμοποιήσει τη νέα λειτουργία, ο χρήστης δημιουργεί μια ομάδα, επιλέγει μια δραστηριότητα και προσκαλεί τουλάχιστον δύο φίλους, ενώ κάθε ομάδα μπορεί να έχει έως 15 μέλη. Στη συνέχεια, το προφίλ της εμφανίζεται σε άλλες παρέες με παρόμοια ενδιαφέροντα.

Όταν δύο ομάδες δείξουν αμοιβαίο ενδιαφέρον με «like», ανοίγει μια κοινή συνομιλία, ώστε τα μέλη τους να γνωριστούν και να κανονίσουν μια συνάντηση. Μπορούν επίσης να επιλέξουν τι θα ήθελαν να κάνουν μαζί, όπως να πάνε για ποτό ή να παίξουν μίνι γκολφ.

Οι ομάδες μπορούν να είναι μικτές και να περιλαμβάνουν άτομα διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού. Οι χρήστες μπορούν επίσης να βλέπουν τα ατομικά προφίλ.

Οι πρώτες δοκιμές του Group Hangouts στην Αυστραλία έδειξαν υψηλή συμμετοχή, με τις γυναίκες να έχουν υπερδιπλάσιες πιθανότητες να κάνουν «like» σε ένα ομαδικό προφίλ σε σύγκριση με το μεμονωμένο προφίλ ενός ατόμου, σύμφωνα με την εταιρεία.

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