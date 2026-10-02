Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η συντονισμένη αποδέσμευση ενεργειακών αποθεμάτων εξειδίκευσαν οι ηγέτες της G7 μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη για την ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το Ελιζέ.

Η G7 συμφώνησε σε συντονισμένη αποδέσμευση 100 εκατ. βαρελιών μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA). Η διαδικασία θα αρχίσει άμεσα και θα εκτείνεται σε διάστημα τεσσάρων μηνών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ντίζελ, καθώς η αποδέσμευση θα είναι αυξημένη κατά το αρχικό στάδιο, με σημαντική ποσότητα ντίζελ να διατίθεται μέσα στις πρώτες 20 ημέρες από μέλη της G7 και εταίρους.

Παράλληλα, οι χώρες θα συνεδριάσουν στο πλαίσιο του IEA τις επόμενες ημέρες προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο πρόσθετων αποδεσμεύσεων ντίζελ, εφόσον κριθούν αναγκαίες.

Η G7 ζητεί επίσης από τον IEA να παρακολουθεί την άμεση και πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί τον Μάρτιο του 2026. Η νέα αποδέσμευση των 100 εκατ. βαρελιών θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που έχουν ήδη εκπληρωθεί.

Στο επίκεντρο τα διυλιστήρια και η παραγωγή ντίζελ

Οι ηγέτες συμφώνησαν ακόμη να συντονίσουν τα προγράμματα συντήρησης των διυλιστηρίων στις χώρες της G7, ώστε να αποφεύγονται ταυτόχρονες διακοπές παραγωγικής δυναμικότητας.

Παράλληλα, όπου αυτό είναι εφικτό, θα αυξηθούν προσωρινά τα ποσοστά αξιοποίησης των διυλιστηρίων.

Η G7 επιδιώκει επίσης συνεργασία με χώρες που διαθέτουν σημαντική διυλιστική δυναμικότητα, με στόχο την αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής διυλισμένων προϊόντων και ιδιαίτερα του ντίζελ, λόγω των συνεχιζόμενων πιέσεων στη συγκεκριμένη αγορά.

Δέσμευση κατά των περιορισμών στις εξαγωγές

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δέσμευση των χωρών της G7 να απέχουν από την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές ενέργειας και ενεργειακών προϊόντων μεταξύ τους.

Παράλληλα, καλούν όλους τους παραγωγούς να μην επιβάλλουν απαγορεύσεις που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τις εντάσεις στις αγορές.

Νέα αξιολόγηση μέσα σε 20 ημέρες

Ο IEA καλείται να παρακολουθεί τόσο την επίδραση των μέτρων στην ενεργειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα των αγορών όσο και την εφαρμογή των δεσμεύσεων.

Πριν από την παρέλευση 20 ημερών θα πρέπει να παρουσιάσει έκθεση με συγκεκριμένες συστάσεις για την ενίσχυση της αντίδρασης σε μελλοντικές κρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου αναπλήρωσης των αποθεμάτων.

Οι ηγέτες της G7 καταδίκασαν επίσης τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν κατά γειτονικών χωρών και τις επιπτώσεις τους στο διεθνές εμπόριο, την ενεργειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία.

Ζήτησαν την άμεση και πλήρη αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας αποφασισμένοι να εντείνουν τη συλλογική δράση προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, επαίνεσαν τις ΗΠΑ για τη συμβολή τους στη διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής του εμπορίου μέσω της περιοχής.

Τέλος, η G7 επανέλαβε ότι θα διατηρήσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, συνεργαζόμενη παράλληλα με τον IEA και διεθνείς εταίρους για να περιοριστούν περαιτέρω επιπτώσεις στις αγορές καυσίμων, φυσικού αερίου και άλλων εμπορευμάτων.

Οι ηγέτες υπογράμμισαν ότι οι τιμές της ενέργειας παραμένουν κορυφαία προτεραιότητα και δήλωσαν έτοιμοι να προσαρμόσουν τα μέτρα ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

Διαβάστε ακόμη

Στουρνάρας: Πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει βαθμίδα Α – Προειδοποιήσεις για πληθωρισμό, χρέος, επιτόκια, παραγωγικό μοντέλο

«Ανακαινίζω»: Μέσα στον Οκτώβριο ο φάκελος και ο έλεγχος για την επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Ποιος αγοράζει τις χαμένες βαλίτσες των αεροδρομίων;

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ