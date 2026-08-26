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Το επόμενο ταίρι μπορεί να μην κρύβεται πίσω από ένα swipe, αλλά πίσω από ένα βιογραφικό, έναν τίτλο εργασίας και μερικές κοινές επαγγελματικές επαφές. Καθώς η απογοήτευση από τις εφαρμογές γνωριμιών μεγαλώνει, ορισμένοι singles αναζητούν πληροφορίες –και κάποιες φορές τον ίδιο τον έρωτα– σε ένα μάλλον απροσδόκητο μέρος: το LinkedIn.

Η πλατφόρμα της Microsoft παραμένει, φυσικά, ένα επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο. Ωστόσο, για μια μερίδα χρηστών αποκτά και έναν δεύτερο, ανεπίσημο ρόλο. Άλλοι τη χρησιμοποιούν για να προσεγγίσουν κάποιο πρόσωπο που τους ενδιαφέρει και άλλοι, συχνότερα, ως ένα είδος ψηφιακού background check πριν από το πρώτο ραντεβού.

Η εξήγηση βρίσκεται στον πλούτο των πληροφοριών. Ένα τυπικό dating profile περιορίζεται συνήθως σε φωτογραφίες, ηλικία, λίγες προσωπικές πληροφορίες και ένα σύντομο bio. Στο LinkedIn, αντίθετα, εμφανίζονται εργασία, σπουδές, επαγγελματική διαδρομή, τόπος διαμονής και κοινές γνωριμίες, στοιχεία που συνδέουν τον χρήστη με ένα πραγματικό δίκτυο ανθρώπων και οργανισμών.

Έτσι, χωρίς να έχει σχεδιαστεί ποτέ γι’ αυτόν τον σκοπό, το επαγγελματικό CV αποκτά χαρακτηριστικά… dating profile.

Από το «Connect» στο πρώτο ραντεβού

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η μετάβαση από το επαγγελματικό networking στο προσωπικό ενδιαφέρον είναι αρκετά άμεση. Η Rachel Wong, για παράδειγμα, έλαβε αίτημα σύνδεσης στο LinkedIn από τον Sam Sawchuck, τον οποίο αναγνώρισε επειδή τον είχε ήδη δει στο Tinder.

Στο LinkedIn, όμως, μπορούσε να σχηματίσει πολύ πληρέστερη εικόνα για εκείνον. Το επαγγελματικό προφίλ αποκάλυπτε περισσότερες πληροφορίες και κοινά ενδιαφέροντα, η επικοινωνία εξελίχθηκε σε γνωριμία και η γνωριμία σε σχέση. Οι δυο τους τελικά αρραβωνιάστηκαν.

Δεν αναζητούν όλοι, πάντως, σύντροφο απευθείας μέσα από την πλατφόρμα. Πολύ συχνότερο φαίνεται να είναι ένα διαφορετικό μοντέλο: η πρώτη επαφή γίνεται μέσω Tinder, Hinge, Instagram ή στην πραγματική ζωή και ακολουθεί αναζήτηση στο LinkedIn.

Στόχος δεν είναι απαραίτητα να εκτιμηθεί το εισόδημα ή η κοινωνική θέση κάποιου. Περισσότερο λειτουργεί ως τρόπος να διαπιστωθεί εάν όσα έχει πει για τη δουλειά, τις σπουδές ή τη σταδιοδρομία του ανταποκρίνονται στην εικόνα που παρουσιάζει δημόσια.

Το «πραγματικό» προφίλ ως πλεονέκτημα

Ακριβώς εκεί βρίσκεται η ιδιαιτερότητα του LinkedIn έναντι των παραδοσιακών dating apps. Στις εφαρμογές γνωριμιών το προφίλ κατασκευάζεται εξαρχής με έναν συγκεκριμένο στόχο: να κάνει τον χρήστη ελκυστικό σε πιθανούς συντρόφους.

Οι φωτογραφίες επιλέγονται προσεκτικά, το bio γράφεται ώστε να τραβά την προσοχή και ενδιαφέροντα ή χαρακτηριστικά παρουσιάζονται με τρόπο που εξυπηρετεί την αναζήτηση ενός match.

Στο LinkedIn, το κοινό είναι εντελώς διαφορετικό. Το προφίλ απευθύνεται σε εργοδότες, recruiters, πελάτες, συνεργάτες και συναδέλφους. Αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ότι κάθε πληροφορία είναι ακριβής, ούτε μετατρέπει το δίκτυο σε μηχανισμό επαλήθευσης της προσωπικής ζωής.

Δημιουργεί, ωστόσο, περισσότερα σημεία αναφοράς. Πανεπιστήμια, προηγούμενοι εργοδότες, χρόνια προϋπηρεσίας, επαγγελματικές επαφές και δημόσιες αναρτήσεις σχηματίζουν ένα ευρύτερο ψηφιακό αποτύπωμα, το οποίο είναι δυσκολότερο να κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου για τις ανάγκες ενός ραντεβού.

Σε έναν κόσμο online γνωριμιών όπου η εμπιστοσύνη και η αυθεντικότητα παραμένουν ζητούμενα, αυτό το πλεονέκτημα αποκτά μεγαλύτερη αξία.

Ένας στους πέντε έχει φλερτάρει στο LinkedIn

Η χρήση του επαγγελματικού δικτύου για προσωπικές γνωριμίες δεν φαίνεται να αποτελεί απλώς μια σειρά μεμονωμένων περιστατικών. Σε σχετική έρευνα, περίπου 22% των επαγγελματιών δήλωσαν ότι κάποια στιγμή είχαν είτε στείλει είτε ανταποκριθεί σε μήνυμα με ρομαντική πρόθεση μέσω LinkedIn.

Το ποσοστό ασφαλώς δεν σημαίνει ότι η πλατφόρμα εξελίσσεται σε ανταγωνιστή του Tinder. Αναδεικνύει, όμως, πόσο εύκολα οι ίδιοι οι χρήστες μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τη λειτουργία μιας ψηφιακής υπηρεσίας.

Η τάση συνδέεται και με τη διαρκώς εντονότερη κόπωση από το online dating. Ατελείωτο swiping, ghosting, συνομιλίες χωρίς συνέχεια και αμφιβολίες για την πραγματική ταυτότητα των profiles έχουν κάνει αρκετούς χρήστες να αναζητούν διαφορετικούς τρόπους γνωριμίας.

Η κόκκινη γραμμή του LinkedIn

Το ίδιο το LinkedIn, πάντως, δεν επιδιώκει αυτόν τον νέο ρόλο. Οι κανόνες του απαγορεύουν τις ανεπιθύμητες ερωτικές προσεγγίσεις, τις προτάσεις για ρομαντικές σχέσεις και τα σεξουαλικά σχόλια, διατηρώντας σαφή τον επαγγελματικό χαρακτήρα της υπηρεσίας.

Η διαχωριστική γραμμή είναι σημαντική. Μια σχέση μπορεί φυσικά να προκύψει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που αρχικά γνωρίστηκαν επαγγελματικά. Διαφορετική περίπτωση αποτελεί η συστηματική αποστολή προσωπικών ή ερωτικών μηνυμάτων σε αγνώστους που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα αποκλειστικά για επαγγελματικούς λόγους.

Τα όρια γίνονται ακόμη πιο δυσδιάκριτα όταν ένα αίτημα σύνδεσης παρουσιάζεται ως networking, αλλά αποδεικνύεται στη συνέχεια ότι κρύβει προσωπική ή ερωτική πρόθεση.

Η κρίση κόπωσης στα dating apps

Πίσω από την παράδοξη μεταμόρφωση του LinkedIn βρίσκεται ένα ευρύτερο πρόβλημα για τη βιομηχανία των online γνωριμιών. Μετά την εκρηκτική ανάπτυξη προηγούμενων ετών, οι μεγάλες πλατφόρμες καλούνται πλέον να κερδίσουν ξανά το ενδιαφέρον των χρηστών, ιδιαίτερα των νεότερων ηλικιών.

Η Match Group, ιδιοκτήτρια μεταξύ άλλων των Tinder και Hinge, έχει θέσει ως βασικές προτεραιότητες τη βελτίωση της εμπειρίας και την επιστροφή του Tinder σε ανάπτυξη, σε μια περίοδο κατά την οποία ο αριθμός των χρηστών που πληρώνουν για τις υπηρεσίες της έχει βρεθεί υπό πίεση.

Για τον κλάδο, η πρόκληση αγγίζει τον πυρήνα του επιχειρηματικού μοντέλου: όσο περισσότεροι singles πιστεύουν ότι τα dating apps δεν οδηγούν σε ουσιαστικές γνωριμίες, τόσο περισσότερο δοκιμάζουν εναλλακτικές.

Running clubs, οργανωμένα singles events, Instagram και πραγματικές κοινωνικές δραστηριότητες διεκδικούν πλέον χρόνο που κάποτε αφιερωνόταν στο swiping. Το LinkedIn αποτελεί ίσως την πιο ασυνήθιστη εκδοχή αυτής της μετακίνησης.

Όταν το CV αποκτά δεύτερη ζωή

Η τάση έχει και μια ευρύτερη επιχειρηματική διάσταση. Οι μεγαλύτερες ψηφιακές πλατφόρμες έχουν προ πολλού ξεπεράσει τις αρχικές χρήσεις για τις οποίες δημιουργήθηκαν. Το Instagram εξελίχθηκε σε marketplace, το TikTok λειτουργεί πλέον και ως μηχανή αναζήτησης και αγορών, ενώ τα social media αποτελούν βασικό εργαλείο recruitment.

Στο LinkedIn συμβαίνει, κατά κάποιον τρόπο, το αντίστροφο. Μια πλατφόρμα σχεδιασμένη για την επαγγελματική ταυτότητα εισχωρεί στην προσωπική ζωή, επειδή ακριβώς προσφέρει κάτι που γίνεται όλο και πιο δυσεύρετο στο Διαδίκτυο: περισσότερες συνδέσεις ανάμεσα στην online παρουσία και στον πραγματικό κόσμο.

Και κάπως έτσι, για ορισμένους singles, το πού εργάζεται κάποιος, τι έχει σπουδάσει, ποια διαδρομή έχει ακολουθήσει και ποιους γνωρίζει μπορεί να αποδειχθεί πιο ενδιαφέρον από ένα τέλειο bio, τρεις φωτογραφίες από διακοπές και ακόμη ένα swipe προς τα δεξιά.

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