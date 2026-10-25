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Σχεδόν αθόρυβα και παράλληλα με την αυξανόμενη 4ημερη εργασία, ένα άλλο μοντέλο εργασίας, διαμετρικά αντίθετο, κερδίζει έδαφος: η εργασία και τα Σαββατοκύριακα που υιοθετείται από μεγάλο αριθμό εργαζομένων και εισάγει τη κουλτούρα της διαρκούς διαθεσιμότητας. Το αξιοσημείωτο της τάσης αυτής είναι ότι αφορά εργαζόμενους που απασχολούνται με συμβατικό ωράριο γραφείου και οι οποίοι δηλώνουν ότι εργάζονται συχνά τις Κυριακές, ενώ για αρκετούς η ημέρα ανάπαυσης έχει μετατραπεί σε ευκαιρία για την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων ή προετοιμασία.

Σύμφωνα με έρευνα της Owl Labs, που επικαλείται το CNBC και πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 2.000 ατόμων, το 21% των ερωτηθέντων εργάζεται ολόκληρη ή σχεδόν ολόκληρη την Κυριακή. Ένα επιπλέον 24% αναφέρει ότι απασχολείται συχνά για μερικές ώρες.

Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, το 11% δηλώνει ότι ελέγχει γρήγορα τα μηνύματά του χωρίς να εργάζεται ουσιαστικά, ενώ το 18% δηλώνει ότι σπάνια δουλεύει τις Κυριακές και το 26% ότι ποτέ δεν εργάζεται εκείνη την ημέρα.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία της Microsoft καταδεικνύουν ότι η εργασία επεκτείνεται ολοένα και περισσότερο έξω από το παραδοσιακό ωράριο. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας για το 2025, τα μηνύματα εργασίας που αποστέλλονται εκτός του καθιερωμένου ωραρίου, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-17:00, αυξήθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 58 μηνύματα ανά χρήστη. Η Microsoft περιγράφει αυτή την τάση ως την άνοδο της «χωρίς τέλος εργάσιμης ημέρας».

Σχεδόν το 20% των εργαζομένων που δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα ελέγχει τα email του πριν από το μεσημέρι τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, ενώ περισσότερο από το 5% βρίσκεται στα εισερχόμενά του ακόμη και το βράδυ της Κυριακής.

Η εικόνα αυτή διαμορφώνεται έξι χρόνια μετά την πανδημία του κορονοϊού, όταν η μαζική μετάβαση στην τηλεργασία κατέστησε εφικτή την εργασία από οποιοδήποτε μέρος και οποιαδήποτε στιγμή με μόνη προϋπόθεση τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Ωστόσο, η ευελιξία αυτή συνοδεύεται από τη σταδιακή εξασθένηση των ορίων μεταξύ εργασίας και προσωπικού χρόνου.

Συγκέντρωση και ευελιξία

Στις πιθανές αιτίες της επέκτασης εργασιακής εβδομάδας αναφέρονται οι συνεχείς διακοπές και περισπασμοί στο γραφείο κατά τη διάρκεια των εργασιακών ημερών. Σύμφωνα με την Owl Labs, το 38% των εργαζομένων δηλώνει ότι αισθάνεται κόπωση από τις επαγγελματικές συναντήσεις, κυρίως λόγω της μεγάλης διάρκειας και του υπερβολικού αριθμού τους, ενώ στοιχεία της Microsoft δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι διακόπτονται περίπου κάθε δύο λεπτά κατά τις βασικές ώρες εργασίας από συναντήσεις, email ή μηνύματα. Έτσι, για ορισμένους, το Σαββατοκύριακο αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία για συγκεντρωμένη και απρόσκοπτη εργασία.

Ο Φρανκ Βάισχαουπτ, διευθύνων σύμβουλος της Owl Labs, επισημαίνει στο CNBC ότι η εργασία τα Σαββατοκύριακα μπορεί επίσης να συνδέεται με την επιθυμία για μεγαλύτερη ευελιξία.

Πρόκειται για το λεγόμενο «microshifting», δηλαδή την κατανομή της εργασίας σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα εκτός του παραδοσιακού ωραρίου 9:00-17:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Η πρακτική αυτή μπορεί να εξυπηρετεί ιδιαίτερα γονείς και φροντιστές που χρειάζεται να διακόψουν την εργασία τους για προσωπικές ή οικογενειακές υποχρεώσεις.

Το άγχος της Δευτέρας και ο φόβος της απόλυσης

Ωστόσο η εργασία την Κυριακή δεν σχετίζεται πάντα με την παραγωγικότητα ή την ευελιξία. Συχνά συνδέεται με το άγχος για την επιστροφή στη δουλειά και τις εκκρεμότητες που περιμένουν τους εργαζομένους στην αρχή της εβδομάδας.

Όπως αναφέρει το CNBC, η Τόμπι Κόλινς, 28 ετών, σύμβουλος στρατηγικής στο Ντάλας, περιγράφει τα βράδια της Κυριακής ως ιδιαίτερα αγχωτικά, καθώς σκέφτεται τις υποχρεώσεις της Δευτέρας και όσα δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την Παρασκευή. Η εργασία μέσα στο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την ίδια, τη βοηθά να περιορίζει το άγχος της και να ξεκινά την εβδομάδα με λιγότερες εκκρεμότητες.

Αντίστοιχα, η Ντίνα Οτέρο, 42 ετών, από τη Φιλαδέλφεια, συνήθιζε να αφιερώνει χρόνο στη δουλειά ακόμη και κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων μετά τις διακοπές της, απαντώντας σε email πριν επιστρέψει επίσημα στο γραφείο. Όπως αναγνωρίζει εκ των υστέρων, πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποκτούσε τον έλεγχο των υποχρεώσεών της, ενώ στην πραγματικότητα η συμπεριφορά της τροφοδοτούνταν από το άγχος.

Σύμφωνα με τον Βάισχαουπτ, η ανασφάλεια στην αγορά εργασίας ενισχύει αυτή την τάση. Οι ανακοινώσεις περικοπών θέσεων, ο περιορισμός των προσλήψεων και οι αυξανόμενες προσδοκίες από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι πρέπει να αποδεικνύουν διαρκώς την αξία τους.

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η επέκταση της εργασίας και στις Κυριακές, στην προσπάθεια διατήρησης της θέσης εργασίας. Ωστόσο, όπως προειδοποιεί ο επικεφαλής της Owl Labs, όταν μια εβδομάδα 40 ωρών μετατρέπεται σε 60 ώρες, αυξάνονται οι κίνδυνοι επαγγελματικής εξουθένωσης και απογοήτευσης, με πιθανή κατάληξη την αποχώρηση ή την απόλυση.