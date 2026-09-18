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Με ένα άλμα και τη δύναμη του έλικα, οι Βρετανοί αλεξιπτωτιστές και πεζοναύτες θα μπορούν πλέον να πετάξουν και να διανύσουν μια απόσταση 322 χιλιομέτρων (200 μιλίων) πίσω από τις γραμμές του εχθρού και σε δύσβατες περιοχές.

Πρόκειται για μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα πλαγιάς, στα οποία επενδύει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας με σκοπό να εξελίξει τόσο τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων όσο και να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες, μια δέσμευση της χώρας προς το ΝΑΤΟ.

Ο υφυπουργός Άμυνας Λουκ Πόλαρντ τόνισε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί «μια πιο ανθεκτική, εγχώρια αλυσίδα εφοδιασμού άμυνας και διασφαλίζει ότι οι ένοπλες δυνάμεις λαμβάνουν τον πρωτοποριακό εξοπλισμό που θα τους δώσει το πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης».

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές, τα νέα συστήματα είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν από τα ραντάρ και είναι σχεδόν αθόρυβα σε σύγκριση με τον παραδοσιακό τρόπο ρίψης από αεροπλάνο. Σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό, έχουν μέγεθος σακιδίου πλάτης, συναρμολογούνται σε οκτώ λεπτά, ενώ ο σκελετός τους είναι φτιαγμένος από τιτάνιο. Επιπλέον, μπορούν να κουβαλήσουν εξοπλισμό απαραίτητο για την προστασία του ιπτάμενου, συσκευές νυχτερινής όρασης αλλά και οπλισμό.

Το πρότζεκτ το έχει αναλάβει η εταιρεία Blakcro, με έδρα στο Wiltshire, η οποία έχει λάβει κυβερνητική υποστήριξη για δύο ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα, ενώ συνεργάζεται και με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

«Στόχος να μείνουν οι πολίτες ασφαλείς»

Σύμφωνα με τη σελίδα της κυβέρνησης, το υπουργείο Άμυνας θα ξοδέψει 6 εκατομμύρια λίρες για το σύστημα και οι δοκιμές είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν «τους επόμενους μήνες», με τη συγκεκριμένη τεχνολογία να χρησιμοποιείται ήδη και από άλλες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.

Η εταιρεία που ανέλαβε το έργο έχει 11 εργαζομένους και δημιουργήθηκε μόλις το 2023, ενώ η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θέλει να επενδύσει περισσότερο στην εγχώρια παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού και να βάλει μικρότερες εταιρείες στη γραμμή παραγωγής.

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