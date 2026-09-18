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Οι πιστωτές της Thames Water δεν θα πρέπει να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο της μεγαλύτερης εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης της Βρετανίας, σύμφωνα με ομάδα Βρετανών βουλευτών, η οποία καλεί την κυβέρνηση και τη ρυθμιστική αρχή Ofwat να αποχωρήσουν από τις διαπραγματεύσεις με την κοινοπραξία πιστωτών London & Valley Water (LV&W).

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων, Άλιστερ Κάρμαϊκλ, κατηγόρησε τους πιστωτές ότι αντιμετωπίζουν την εταιρεία σαν «ένα οικογενειακό αυτοκίνητο για βόλτες», υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κατάσταση δεν οδηγεί σε βιώσιμη λύση για την Thames Water.

Η επιτροπή εκτιμά ότι η διακοπή των συνομιλιών με τους πιστωτές πιθανότατα θα οδηγούσε την εταιρεία σε καθεστώς Ειδικής Διαχείρισης (Special Administration Regime – SAR), μια μορφή προσωρινής κρατικής παρέμβασης. Ωστόσο, σύμφωνα με τους βουλευτές, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε τελικά να δημιουργήσει πιο σταθερές βάσεις για την επιχείρηση χωρίς επιπλέον κόστος για τους φορολογούμενους.

Χρέη άνω των 18 δισ. λιρών και αναζήτηση διάσωσης

Η Thames Water, η οποία παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης σε περίπου 16 εκατομμύρια ανθρώπους στο Λονδίνο και τις γύρω περιοχές, βρίσκεται ουσιαστικά υπό τον έλεγχο των πιστωτών της από το 2024, όταν οι μέτοχοι αποχώρησαν από την εταιρεία.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει χρέος που ξεπερνά τα 18 δισεκατομμύρια λίρες και προσπαθεί να εξασφαλίσει νέα χρηματοδότηση ώστε να συνεχίσει τη λειτουργία της μέχρι το επόμενο έτος, ενώ οι διαπραγματεύσεις με την Ofwat παραμένουν σε εξέλιξη.

Στην έκθεσή της, η επιτροπή EFRA επισημαίνει ότι οι πιστωτές βρίσκονται σήμερα σε ένα ρυθμιστικό κενό, καθώς η θέση τους ως «οικονομικοί ιδιοκτήτες» δεν τους υποχρεώνει να περάσουν από τους ίδιους ελέγχους που θα απαιτούνταν από έναν κανονικό μέτοχο.

Η αποτυχημένη προσπάθεια εξεύρεσης επενδυτή

Η προσπάθεια προσέλκυσης νέων επενδυτών για την Thames Water απέτυχε πέρυσι, όταν η KKR αποχώρησε από τη διαδικασία διάσωσης.

Έκτοτε, οι βασικοί πιστωτές της εταιρείας επιχειρούν να εξασφαλίσουν κυβερνητική στήριξη για μια ιδιωτική λύση αναδιάρθρωσης, η οποία θα τους έδινε τον ρόλο των «τελικών ελεγκτών» της εταιρείας και σημαντική επιρροή στη στρατηγική της.

Η London & Valley Water προετοιμάζει νέο σχέδιο διάσωσης, με στόχο να κερδίσει την υποστήριξη της κυβέρνησης. Η αναθεωρημένη πρόταση περιλαμβάνει μεγαλύτερες απώλειες για τους πιστωτές όσον αφορά το χρέος τους, αλλά και αύξηση της νέας κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 3,35 δισ. λιρών που είχε αρχικά προταθεί.

Οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας υποστηρίζουν ότι το νέο σχέδιο λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της Ofwat και της κυβέρνησης και αποτελεί τον ταχύτερο δρόμο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της εταιρείας.

Στο τραπέζι η ειδική διαχείριση, όχι η μόνιμη κρατικοποίηση

Η επιτροπή EFRA ζητά αυστηρότερους κανόνες για την ενεργοποίηση της ειδικής διαχείρισης, υποστηρίζοντας ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ασαφές και μπορεί να οδηγήσει σε δικαστικές διαμάχες.

Παράλληλα, οι βουλευτές δεν τάσσονται υπέρ της μόνιμης κρατικοποίησης της Thames Water. Προτείνουν η εταιρεία να περάσει προσωρινά σε καθεστώς SAR έως ότου βρεθεί νέος ιδιοκτήτης.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ είχε αφήσει πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της ανοιχτό το ενδεχόμενο ειδικής διαχείρισης της Thames Water. Ωστόσο, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα βασικό νομικό εμπόδιο: πρέπει πρώτα να αποδειχθεί ότι η εταιρεία πληροί τα κριτήρια για ενεργοποίηση της διαδικασίας.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων υπογραμμίζει ότι η Thames Water αποτυγχάνει εδώ και χρόνια να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς το κοινό και εξετάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής διαχείρισης.

Από την πλευρά της, η Thames Water δηλώνει ότι δεν επιθυμεί καθυστερήσεις στο υφιστάμενο σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης, το οποίο θεωρεί απαραίτητο για την προστασία των πελατών και του περιβάλλοντος.

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