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Οι λιανικές πωλήσεις στη Βρετανία αυξήθηκαν απρόσμενα τον Αύγουστο, καθώς ο ζεστός καιρός και η βελτίωση της καταναλωτικής ψυχολογίας ενθάρρυναν τις δαπάνες των νοικοκυριών, παρά την πίεση από το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος.

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Βρετανίας (ONS), ο συνολικός όγκος των αγαθών που πωλήθηκαν τόσο μέσω διαδικτύου όσο και στα φυσικά καταστήματα αυξήθηκε κατά 0,5% τον Αύγουστο, μετά τη μείωση κατά 0,5% τον Ιούλιο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν αντίθετα πτώση 0,2%.

Ένδυση, τρόφιμα και πολυκαταστήματα έδωσαν ώθηση

Η άνοδος προήλθε κυρίως από τις πωλήσεις ρούχων, τροφίμων και προϊόντων από πολυκαταστήματα, αντισταθμίζοντας τη μείωση στις πωλήσεις καυσίμων.

Η αύξηση των τιμών στα πρατήρια φαίνεται ότι περιόρισε τη χρήση αυτοκινήτου από τους Βρετανούς, οδηγώντας σε πτώση της ζήτησης για καύσιμα.

Τα στοιχεία αποτελούν μια θετική εξέλιξη για τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρνχαμ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούλιο με δέσμευση για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου «σε κάθε περιοχή» της χώρας.

Μέχρι σήμερα, οι καταναλωτές έχουν καταφέρει να απορροφήσουν μέρος του ενεργειακού σοκ που προκάλεσε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, στηριζόμενοι στον καλό καιρό, στα αποθέματα αποταμίευσης και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για το κόστος ζωής.

Η αισιοδοξία όμως αρχίζει να υποχωρεί

Παρά τη θετική εικόνα του Αυγούστου, οι πιέσεις στην οικονομία παραμένουν.

Η Τράπεζα της Αγγλίας αποφάσισε την Πέμπτη να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,75%, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων εφόσον η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίσει να επηρεάζει τις τιμές ενέργειας.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις προχωρούν σε περικοπές θέσεων εργασίας, ενώ η αναμενόμενη αύξηση κατά περίπου 25% στις τιμές ενέργειας τον Ιανουάριο εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει τον πληθωρισμό πάνω από το 4%.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Μπέρνχαμ άλλαξε τον τόνο του μηνύματός του, αναγνωρίζοντας αυτή την εβδομάδα ότι ο πρώτος προϋπολογισμός της κυβέρνησής του, που αναμένεται τον επόμενο μήνα, θα είναι «δύσκολος».

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