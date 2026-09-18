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Οι δύο ιδρυτές της Au Vodka, του βρετανικού brand ποτών που ξεκίνησε λίγο μετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο, εξασφαλίζουν τουλάχιστον 75 εκατ. λίρες (περίπου 101 εκατ. δολάρια) ο καθένας από την πώληση της εταιρείας, σύμφωνα με υπολογισμούς.

Ο Τσάρλι Μόργκαν, 31 ετών, και ο Τζάκσον Κουίν, 33 ετών, ολοκλήρωσαν αυτή την εβδομάδα τη συμφωνία πώλησης της Au Vodka στην αμερικανική εταιρεία ποτών Sazerac Co. έναντι περίπου 300 εκατ. λιρών, λίγο περισσότερο από δέκα χρόνια μετά τη δημιουργία του brand που ξεχώρισε με τις χρυσές φιάλες και τις έντονες γεύσεις βότκας.

Οι δύο επιχειρηματίες, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εργάζονται για τη Sazerac μετά την εξαγορά, θα μπορούσαν να αυξήσουν τα έσοδά τους έως και τα 100 εκατ. λίρες έκαστος, μέσω μελλοντικών πληρωμών που συνδέονται με την πορεία της εταιρείας και δικαιωμάτων επί των πωλήσεων.

Η συμφωνία αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες επιτυχίας στον χώρο των καταναλωτικών προϊόντων στη Βρετανία, καθώς ένα brand που ξεκίνησε από δύο φίλους στην Ουαλία κατάφερε μέσα σε μία δεκαετία να εξελιχθεί σε διεθνές όνομα.

Από τις παμπ της Ουαλίας στη διεθνή αγορά

Ο Τσάρλι Μόργκαν και ο Τζάκσον Κουίν, φίλοι από την παιδική ηλικία, ίδρυσαν την Au Vodka το 2015, όταν ήταν μόλις 19 και 21 ετών αντίστοιχα. Αρχικά στόχος τους ήταν τα μπαρ της μικρής παραθαλάσσιας πόλης τους, πριν αξιοποιήσουν τη δύναμη των κοινωνικών δικτύων για να προσεγγίσουν μεγαλύτερο κοινό.

Η επιτυχία της εταιρείας βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη στρατηγική των viral καμπανιών, με το brand να αξιοποιεί το TikTok και τις συνεργασίες με γνωστά πρόσωπα για να δημιουργήσει ισχυρή αναγνωρισιμότητα.

Μεταξύ των προσωπικοτήτων που συνδέθηκαν με την Au Vodka ήταν ο ποδοσφαιριστής Ροναλντίνιο και ο ράπερ Gucci Mane, ενώ εντυπωσιακές ενέργειες μάρκετινγκ ενίσχυσαν τη δημοφιλία της εταιρείας.

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές καμπάνιες, ο YouTuber Τζέικ Πολ φέρεται να έλαβε περίπου 200.000 λίρες για να «χτυπήσει» στο μπράτσο του ένα τατουάζ με μπουκάλι Au Vodka, το οποίο αργότερα εξαφανίστηκε. Η εταιρεία είχε επίσης στείλει μπουκάλι της στο διάστημα με μπαλόνι ηλίου, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο αφήγημα γύρω από το προϊόν.

Η επέκταση στις ΗΠΑ και η αποτίμηση των 150 εκατ. λιρών

Η Au Vodka προσέλαβε την PriceWaterhouseCoopers για να αναζητήσει επενδυτικό συνεργάτη. Στα τέλη του 2023, η Metric Capital Partners εισήλθε στην εταιρεία ως επενδυτής υβριδικού κεφαλαίου, παρέχοντας δανειακή και μετοχική χρηματοδότηση για μειοψηφικό ποσοστό, με αποτίμηση περίπου 150 εκατ. λιρών.

Παράλληλα, η εταιρεία ενίσχυσε το διοικητικό της συμβούλιο με στελέχη από μεγάλους ομίλους, όπως η Diageo και η UBS, προκειμένου να στηρίξει τη διεθνή ανάπτυξή της.

Το 2022 οι ιδρυτές είχαν δηλώσει ότι στόχος τους ήταν η Au Vodka να φτάσει αποτίμηση 1 δισ. δολαρίων και να κατακτήσει την αμερικανική αγορά. Η είσοδος στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε το 2023, ενώ μέσα στην πρώτη εβδομάδα πωλήθηκαν περίπου 50.000 φιάλες.

Τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν πέρυσι στα 82,8 εκατ. λίρες, έναντι 65 εκατ. λιρών το 2024, καταγράφοντας σημαντική ανάπτυξη.

Η εξαγορά σε μια δύσκολη αγορά για τα ποτά

Η επιτυχία της Au Vodka έρχεται σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια αγορά αλκοολούχων ποτών αντιμετωπίζει πιέσεις, ιδιαίτερα στην κατηγορία των premium προϊόντων.

Οι πωλήσεις βότκας στις βασικές αγορές, όπως οι ΗΠΑ και η Βρετανία, μειώθηκαν κατά περίπου 2% μεταξύ 2024 και 2025, ενώ συνολικά η αγορά των αλκοολούχων ποτών υποχώρησε κατά περίπου 3%, λόγω κυρίως της αδυναμίας της κινεζικής αγοράς.

Η πτώση αυτή έχει οδηγήσει μεγάλους ομίλους όπως η Diageo και η Pernod Ricard σε περικοπές κόστους και αναζήτηση νέων προϊόντων που μπορούν να ενισχύσουν τις πωλήσεις.

Η Sazerac, παραγωγός των Buzzballz και Southern Comfort, συνεχίζει παράλληλα την επιθετική στρατηγική εξαγορών, εξετάζοντας νέες ευκαιρίες στον κλάδο.

Με την απόκτηση της Au Vodka, η αμερικανική εταιρεία ενισχύει την παρουσία της στη βρετανική αγορά, ενώ αποκτά ισχυρότερο αποτύπωμα στην κατηγορία της βότκας και των έτοιμων κοκτέιλ.

Η Au Vodka αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα βρετανικού καταναλωτικού brand που πωλείται σε διεθνή όμιλο πριν εξελιχθεί σε παγκόσμιο κολοσσό, όπως συνέβη με εταιρείες όπως η Innocent Drinks και η Hotel Chocolat.

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