Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέα ψήφο εμπιστοσύνης στην Inditex, τον όμιλο στον οποίο ανήκει η Zara, δίνει η Bank of America, η οποία διατηρεί τη σύσταση «buy» για τη μετοχή και αυξάνει την τιμή στόχο στα 65 ευρώ ανά μετοχή.

Η νέα αποτίμηση της αμερικανικής τράπεζας συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 20% από τα τρέχοντα επίπεδα, καθώς οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ισχυρή ανάπτυξη, οι επενδύσεις και η επέκταση του δικτύου καταστημάτων μπορούν να στηρίξουν τη μελλοντική πορεία του ισπανικού ομίλου.

Η αναβάθμιση έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτωνπρώτου εξαμήνου της οικονομικής χρήσης 2026-2027, τα οποία έδειξαν ιστορική επίδοση για την εταιρεία υπό την προεδρία της Μάρτα Ορτέγκα Πέρεζ.

Η Inditex ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 2,98 δισ. ευρώ για την περίοδο από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιουλίου, αυξημένα κατά 6,8% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Προοπτικές ανάπτυξης και αύξηση επενδύσεων

Η Bank of America εκτιμά ότι η Inditex διαθέτει σημαντικές βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες ανάπτυξης, οι οποίες μπορούν να στηρίξουν έναν σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) περίπου 9% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες για την επόμενη τριετία.

Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) του ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 2,087 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, με περιθώριο κέρδους 19%, επηρεάστηκαν σημαντικά από την αύξηση του κόστους μεταφορών που συνδέεται με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη δραστηριότητα των franchises.

Παρά τις πιέσεις στο κόστος, η Bank of America θεωρεί ότι η επενδυτική στρατηγική της Inditex μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστική της θέση.

Η αμερικανική τράπεζα αύξησε κατά περίπου 5% κατά μέσο όρο τις προβλέψεις της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) της Inditex την επόμενη τριετία, τοποθετώντας τις περίπου στο 5,8% των πωλήσεων.

Σύμφωνα με την εκτίμησή της, οι επενδύσεις αυτές θα επιτρέψουν την αύξηση της εμπορικής επιφάνειας του ομίλου.

Στο επίκεντρο η επέκταση Zara, Bershka και Oysho

Η Inditex αναμένεται να παρουσιάσει το επόμενο τριετές πλάνο ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων της με την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων τον Μάρτιο.

Η Bank of America εκτιμά ότι το νέο σχέδιο θα συνεχίσει την αύξηση της συνολικής εμπορικής επιφάνειας με ετήσιο ρυθμό περίπου 5% για την περίοδο 2025-2027.

Παράλληλα, οι αναλυτές θεωρούν ότι η επέκταση μπορεί να υποστηριχθεί από τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μικρότερων brands του ομίλου, όπως τα Lefties, Bershka, Stradivarius και Oysho.

Η στρατηγική της Inditex συνδυάζει την ενίσχυση του φυσικού δικτύου καταστημάτων με την ανάπτυξη του online καναλιού, επιδιώκοντας να διατηρήσει τον ρυθμό ανάπτυξης σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά μόδας.

Διαβάστε ακόμη

Fendi Spy: Η επιστροφή της θρυλικής τσάντας του 2000

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Η μάχη για τα χαμένα μερίδια και οι αυξημένες ροές προς τη Heineken

Ενοίκια μέσω τραπεζών: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παράτασης μετά την 1η Οκτωβρίου

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ