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Μέχρι πριν από λίγα χρόνια το όνομά του ήταν γνωστό κυρίως στους κύκλους της κινεζικής τεχνολογίας. Σήμερα, ο Ζανγκ Γιμίνγκ, ο ιδρυτής της ByteDance, της εταιρείας που δημιούργησε το TikTok, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες παγκοσμίως, κατακτώντας την πρώτη θέση στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων της Ασίας.

Στα 43 του χρόνια, η περιουσία του εκτιμάται στα 105,5 δισ. δολάρια, περίπου 91,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index, ξεπερνώντας τον Ινδό μεγιστάνα Γκαουτάμ Αντάνι και αφήνοντας πίσω του ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του ασιατικού επιχειρείν.

Η άνοδός του αποτυπώνει μια ευρύτερη αλλαγή στην παγκόσμια οικονομία. Ο τεράστιος πλούτος δεν δημιουργείται πλέον μόνο μέσα από παραδοσιακούς κλάδους, όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η βιομηχανία ή το εμπόριο, αλλά ολοένα και περισσότερο από ψηφιακές πλατφόρμες, αλγορίθμους και εφαρμογές που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η αύξηση της περιουσίας του Ζανγκ υπήρξε εντυπωσιακή. Όταν το Bloomberg άρχισε να παρακολουθεί συστηματικά την οικονομική του θέση, στις αρχές του 2019, η περιουσία του ήταν περίπου το ένα όγδοο της σημερινής. Μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία, η παγκόσμια επιτυχία του TikTok μετέτρεψε την ByteDance σε έναν από τους πολυτιμότερους τεχνολογικούς ομίλους στον κόσμο.

Το TikTok αποτέλεσε το μεγαλύτερο διεθνές επίτευγμα της εταιρείας. Η πλατφόρμα σύντομων βίντεο άλλαξε ριζικά τον τρόπο κατανάλωσης ψηφιακού περιεχομένου, προσελκύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως και αναγκάζοντας ανταγωνιστές όπως το Instagram και το YouTube να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους. Στην Κίνα, η ByteDance δραστηριοποιείται μέσω του Douyin, της αντίστοιχης εφαρμογής για την εγχώρια αγορά.

Ωστόσο, η σημερινή αποτίμηση της εταιρείας δεν βασίζεται αποκλειστικά στα κοινωνικά δίκτυα. Η ByteDance έχει μετατραπεί σε έναν από τους σημαντικότερους κινεζικούς ομίλους στην παγκόσμια κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το Doubao AI, το chatbot της εταιρείας, αποτελεί βασικό εργαλείο στην κινεζική αγορά, ενώ το Seedance ενισχύει την παρουσία της στη δημιουργία βίντεο μέσω τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Η προοπτική αξιοποίησης της τεράστιας βάσης χρηστών και των δεδομένων που διαθέτει η ByteDance για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών AI έχει ενισχύσει σημαντικά τις προσδοκίες των επενδυτών.

Η πορεία του Ζανγκ διαφέρει αισθητά από εκείνη άλλων μεγάλων ασιατών επιχειρηματιών. Ο Αντάνι δημιούργησε την αυτοκρατορία του μέσα από λιμάνια, ενέργεια και υποδομές, ο Μουκές Αμπάνι μέσω της Reliance Industries ανέπτυξε δραστηριότητες από την ενέργεια έως τις τηλεπικοινωνίες, ενώ ο Ταντάσι Γιανάι οικοδόμησε την περιουσία του μέσω της Fast Retailing και της Uniqlo.

Ο Ζανγκ, αντίθετα, αντιπροσωπεύει το νέο μοντέλο δημιουργίας πλούτου: λογισμικό, αλγόριθμοι, δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη.

Η επιτυχία του είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτη λόγω των γεωπολιτικών πιέσεων που αντιμετώπισε η ByteDance. Το TikTok βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, με την Ουάσινγκτον να εκφράζει ανησυχίες για τον έλεγχο της πλατφόρμας και την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών. Η διαμάχη οδήγησε σε συμφωνίες για τη λειτουργία της αμερικανικής δραστηριότητας με συμμετοχή επενδυτών όπως η Oracle, η Silver Lake και ο Μάικλ Ντελ.

Παράλληλα, τα σενάρια για πιθανή εισαγωγή της ByteDance στο χρηματιστήριο επανέρχονται διαρκώς. Μια IPO ενός τεχνολογικού κολοσσού αυτού του μεγέθους θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες εισαγωγές στην ιστορία του κλάδου.

Η εκτόξευση του Ζανγκ Γιμίνγκ δεν αποτελεί μόνο μια προσωπική επιχειρηματική επιτυχία. Αποτυπώνει τη νέα εποχή της οικονομίας, όπου ένας αλγόριθμος, μια παγκόσμια ψηφιακή πλατφόρμα και η έγκαιρη επένδυση στην Τεχνητή Νοημοσύνη μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερες περιουσίες από τις παραδοσιακές αυτοκρατορίες πετρελαίου, βιομηχανίας και υποδομών.

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