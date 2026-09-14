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Δάνειο ύψους 29,6 δισ. δολαρίων με περισσότερες από δύο δωδεκάδες τράπεζες, μεταξύ των οποίων η Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) και η HSBC Holdings, υπέγραψε η ByteDance της TikTok σε μία από τις μεγαλύτερες φετινές συμφωνίες χρηματοδότησης σε δολάρια στην Ασία.

Η τριετής χρηματοδότηση, η διάρκεια της οποίας μπορεί να επεκταθεί έως και τα πέντε χρόνια, προσέλκυσε 28 τράπεζες, ορισμένες από τις οποίες συμμετείχαν μέσω διαφορετικών υποκαταστημάτων ή θυγατρικών. Η συμφωνία υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει την υπόθεση.

Το ύψος του δανείου ξεπέρασε σημαντικά τον αρχικό στόχο των 20 δισ. δολαρίων που είχε θέσει η ByteDance, καταδεικνύοντας ότι η στήριξη προς τον κινεζικό τεχνολογικό κολοσσό παραμένει ισχυρή, παρά το περιορισμένο περιθώριο επιτοκίου.

Κυριαρχούν οι κινεζικές τράπεζες

Οι κινεζικές τράπεζες αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη ομάδα χρηματοδοτών, με 15 ιδρύματα να δεσμεύουν συνολικά 18,9 δισ. δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 64% της αυξημένης χρηματοδότησης.

Η ICBC συμφώνησε να χρηματοδοτήσει 3 δισ. δολάρια, η Bank of China 2,5 δισ. δολάρια και η China Construction Bank 1,5 δισ. δολάρια.

Η HSBC και δύο ακόμη ξένες τράπεζες δεσμεύθηκαν να διαθέσουν από 1,5 δισ. δολάρια η καθεμία.

Το AI στο επίκεντρο της χρηματοδότησης

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε λίγες ημέρες πριν από τις δηλώσεις κορυφαίων στελεχών των μεγαλύτερων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν, ο CEO της Anthropic Ντάριο Αμοντέι και ο συνιδρυτής της xAI Έλον Μασκ.

Τα στελέχη τάχθηκαν υπέρ της επιβράδυνσης της ανάπτυξης των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, επικαλούμενα τους αυξανόμενους κινδύνους από την τεχνολογία.

Για την ByteDance, ωστόσο, η νέα χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, καθώς ο όμιλος ενισχύει τις επενδύσεις και τις φιλοδοξίες του στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η προηγούμενη μεγάλη δανειακή συμφωνία της ByteDance είχε πραγματοποιηθεί το 2024, όταν η εταιρεία άντλησε 10,8 δισ. δολάρια από περίπου 20 τράπεζες.

Το δεύτερο μεγαλύτερο δάνειο σε δολάρια στην Ασία

Το νέο δάνειο αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη χρηματοδότηση σε δολάρια στην Ασία φέτος, μετά το δάνειο-γέφυρα ύψους 40 δισ. δολαρίων που υπέγραψε η SoftBank τον Μάρτιο.

Το αρχικό περιθώριο της ByteDance διαμορφώνεται στις 68 μονάδες βάσης πάνω από το Secured Overnight Financing Rate (SOFR) και θα αναπροσαρμοστεί εφόσον παραταθεί η διάρκεια του δανείου.

Για σύγκριση, το δάνειο-γέφυρα της SoftBank είχε αρχικό περιθώριο περίπου 250 μονάδων βάσης πάνω από το ίδιο επιτόκιο αναφοράς.

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